«Дагестанец» Путин против «еврея» Путина

После произошедших в аэропорту Махачкалы беспорядков на антисемитской почве у российского президента Владимира Путина должен произойти острый приступ биполярного расстройства. Ведь он позиционировал себя и дагестанцем, и евреем одновременно. А все потому, что за 30 лет независимой от своего народа Российской Федерации никакого полиэтничного единого россиянина воспитать не удалось. Хуже того, на фоне так называемой специальной военной операции (СВО) и войны Израиля против ХАМАС и Палестинской автономии национальные и религиозные противоречия в нашей стране лишь обострились.

О значительном росте числа последователей всевозможных экстремистских и террористических организаций среди мусульман, проживающих в России, свидетельствуют, например, официальные заявления российских силовых ведомств. Рост идет, как среди российских граждан, выходцев из традиционно мусульманских регионов, так и среди мигрантов из стран Центральной Азии. Буквально на днях начался очередной суд над группой, участников которой обвиняют в попытке устроить подрыв смертника в главном здании Федеральной службы безопасности на Лубянке. Группа состояла из шести таджикистанцев и одного уроженца Дагестана.

Но стоит ли удивляться этому, если за 20 лет правления Путина власти всячески поощряли рост религиозных различий между жителями нашей страны – причем, это касается не только мусульман. Отдельные путинские олигархи до СВО активно выпячивали свой иудаизм, а после начала СВО прячутся за свою этно-религиозную принадлежность, чтобы избежать санкций Запада – например, Михаил Фридман. Жертвуют деньги ультраправым еврейским организациям – например, один из самых близких к Путину олигархов Роман Абрамович. Мракобесов хватает и среди христиан.

Демонстрация своей религиозной и этнической идентичности происходила и продолжает происходить не по принципу: мы разные и все равно мы вместе, а мы – не такие, как вы, поэтому мы лучше (финансирование радикальных организаций – подтверждение тому). Корни беспорядков в аэропорту Махачкалы надо искать именно в подобных процессах.

И, кстати, нынешнему государству не очень-то нужны грамотные специалисты, которые могли бы нивелировать этнические и религиозные противоречия, нужны специалисты по «освоению бюджетов и грантов», которые формально направлены на разрешение этих противоречий. Причем, эти «специалисты по освоению» вряд ли отличат калмыка от ногайца или пояснят, в чем разница между суннитами и шиитами.

Как человек, долго проживший в Узбекистане и Таджикистане, вынужден констатировать, что радикализация на религиозной и этнической почве выходцев этих постсоветских республик очень часто происходит как раз после их переезда в Россию. Это следствие того, что в нашей стране их гнобят по признаку их национальной и религиозной принадлежности коррумпированные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Защиту они ищут в своих диаспорах, где пестуется их отличие от представителей других этносов и вероисповеданий. По указанному выше принципу: не мы разные и мы все равно вместе, а мы – не такие, как вы, поэтому мы лучше.

В условиях вероятной Смуты нарастание этнических и религиозных противоречий может привести к кровавой междоусобице на территории России. Как было на территории бывшей Югославии в 1990-е годы.