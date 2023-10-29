По всему миру активисты продолжают поддерживать Бориса Кагарлицкого

“Свободу Борису Кагаралицкому”:

По всему миру активисты продолжают поддерживать

арестованного русского интеллектуала

16 сентября 2023

В сложных реалиях современной России социальная жизнь превратилась в кипящий котел идей, протеста и сопротивления. При режиме Владимира Путина интеллектуальные круги в стране проделали нелегкий путь, соблюдая шаткий баланс между самовыражением и государственным контролем.

Несколько недель назад Борис Кагарлицкий[1], видный российский интеллектуал левых взглядов, известный социальный философ и социолог, плодовитый политический писатель, был арестован. 25 июля события обернулись для Кагарлицкого неожиданным образом; сразу после внезапного ареста он был этапирован на тысячу километров от Москвы — в Сыктывкар, Республика Коми.

В этот же день местный суд назначил ему арест на два месяца по обвинению в “оправдании терроризма”. Последствия этой ситуации могут быть весьма мрачными — если Кагарлицкого признают виновным, ему может грозить тюремное заключение сроком до семи лет.

Кагарлицкий не первый раз попадает за решетку. В далеком 1982 году он уже попадал в сложную ситуацию, когда был отправлен в тюрьму из-за связей с группой “Молодых Социалистов”, открыто критиковавшей советский бюрократический аппарат. Кагарлицкий не спасовал и продолжил активно проявлять себя в политической сфере, особенно во времена Перестройки. В те годы он параллельно занимался тем, что писал материалы, провоцирующие интеллектуальную дискуссию, и погружался в сложные, запутанные социально-политические проблемы и взаимодействия. За следующие три с половиной десятилетия он написал множество книг и эссе, которые внесли значительный вклад в дискуссии вокруг важнейших тем по социально-политической теории и практике.

Кагарлицкий был профессором Московской Школы Социальных и Экономических Наук и главным редактором влиятельного левого Интернет-журнала и Youtube-канала “Рабкор”. Академический путь Кагарлицкого начался с поступления на театроведческий факультет Государственного Института Театрального Искусства в Москве, однако в 1980 году его исключили из вуза из-за связи с диссидентами. Он был одним из редакторов самиздатовского журнала “Левый Поворот”, провёл в заключении тринадцать месяцев по обвинению в “антисоветской деятельности” и в конце концов был освобожден в 1983 году.

Во времена горбачевской Перестройки Кагарлицкий продолжал и свою научную деятельность, и занятия политическим активизмом. Он играл ключевую роль в таких политических организациях как: Московский Народный Фронт, Московский Городской Совет, Социалистическая партия (СССР), а в 1992 году он стал сооснователем Партии Труда (Россия). В 1993 Кагарлицкий был вновь арестован за противостояние президенту Борису Ельцину во время конституционного кризиса, но был освобожден из-за международных протестов. Московский Городской Совет был распущен после принятия новой Ельцинской Конституции.

С 1994 до 2002 года он работал старшим научным сотрудником Института сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН (ИСП РАН), где и защитил кандидатскую диссертацию по тему “Политика профсоюзов и производственные конфликты в России (1990-е годы)”. Кроме того, он был директором Института проблем глобализации, с 2006 года – Института глобализации и социальных движений[2]. Кагарлицкий также с 2000 года был Транснационального института (TNI, Амстердам).

Ранее книга Кагарлицкого английском языке «Мыслящий тростник (“The Thinking Reed”) получила престижную Дойчеровскую мемориальную премию. Он продолжал расширять своё влияние в международной среде такими работами как «Диалектика перемен» («Dialectics of Change») и «Прощай Перестройка) («A Farewell To Perestroika»), которые изначально были написаны на английском языке, а затем переведены на японский и турецкий. Другая работа — «Квадратные колеса» («Square Wheels») — также была тепло принята читателями. В дальнейшем, преподавая в Московской Школе Социальных и Экономических наук (Шанинке) и занимаясь социальными исследования, он продолжал обогащать академическую среду своими трудами.

В конце концов, нерушимая приверженность Кагарлицкого к активизму взяла своё — Борис испытывал постоянное административное давление, а в итоге был арестован в самое неподходящее время. Будучи последовательным сторонником демократических принципов, Борис шел на отчаянные шаги. В 2020 году он был одним из активных участников митингов против изменения Конституции, которые позволили бы Путину пойти на пятый президентский срок. Подобное случилось и в 2021 году — он активно использовал соцсети для мобилизации поддержки протестующих против фальсификации выборов. Из-за своих принципиальных позиций Кагарлицкий попал в поле зрения властей и стал жертвой преследования со стороны правоохранительных органов.

Однако преданность Кагарлицкого своему делу выходит за рамки чисто литературной работы. Он последовательно оказывал интеллектуальную поддержку коллегам – левым активистам, предлагая свой опыт всякий раз, когда того требовали обстоятельства. Его миссия не ограничивалась рамками академических занятий, поскольку он редко отказывался от возможности участвовать в интеллектуальных дискуссиях на различных конференциях и собраниях левых.

В 2022 году Кагарлицкий столкнулся с ещё одним испытанием: он был официально объявлен “иностранным агентом”. Такой статус влечет за собой значительные юридические издержки и ограничивает свободу выражения политических взглядов. Причиной этому послужила его интернационалистическая позиция по войне России против Украины, антивоенная позиция, которая вызвала гнев властей. В высшей степени удивительно, что несмотря на нарастающее давление, Кагарлицкий демонстрировал твердость своих убеждений. Он отказался уехать из страны, и, что более важно, не перестал высказываться в публичном пространстве. Его решимость продолжать работу и отстаивать свою позицию свидетельствует о его непоколебимой приверженности своим взглядам.

Кагарлицкий говорил, что поддержка режима продолжает снижаться из-за некомпетентности властей и глобального кризиса неолиберализма, который влияет как на Россию, как и на многие другие страны. Правящая элита безуспешно пытается найти “лекарство” и перезаключить социальный договор. Кроме того, обеспокоенность здоровьем стареющего диктатора подогревает дискуссию о необходимом смены лидера, о транзите, который смог бы сохранить контроль над политическим ландшафтом. Появилась идея о том, что “внешнеполитические успехи” станет панацеей. Однако, весь план пошел прахом. Блицкриг провалился, и вместо триумфального марша на Киев элиты оказались втянуты в затяжную и бесперспективную авантюру. Кагарлицкий говорил, что этот конфликт спровоцировал рост радикального национализма, который и стал основной кремлевской идеологией.

Во время интервью Democracy Now 8 декабря 2022 Эмми Гудман спросила Бориса о том, переживает ли он за свою безопасность, находясь в Москве. Борис ответил: “Не более, чем кто-либо другой, сейчас находящийся в России”. Он сказал, что государство объявило его “иностранным агентом”, но так и не смогло сказать, агентом какой страны он является. Он сказал, что считает излишними беспокойства о безопасности. Он уже не раз находился под арестом в России, он прожил в стране много лет и наблюдал смену нескольких режимов.

Алекс Каллиникос, всемирно известный левый политический теоретик, написал в журнале Socialist Worker: «Борис является олицетворением этой уникальной группы – он обладает эрудицией, свободным владением несколькими языками, изобилием юмора и обаяния. Однако за этими качествами скрывается глубокая приверженность антикапиталистическим и антиимпериалистическим идеалам». Каллиникос признавал, что на протяжении всей их общей истории их политические стратегии редко совпадали. Непоколебимая приверженность принципам французского социалиста начала 20-го века Жана Жореса была определяющей чертой социально-политической концепции Бориса. Жорес утверждал, что «реформа и революция не являются взаимоисключающими, а дополняют и обуславливают друг друга», — это философия, которую искренне разделял Борис.

Борис отмечал, что в политическом смысле эта философия выражается в форме радикального реформизма, в котором он искал “революционные” и “необратимые” преобразования, способные изменить саму основу капитализма. К сожалению, неолиберальная эра показала, что никакие реформы не могут по-настоящему быть “необратимыми”. Несмотря на это, Борис продолжает сопротивляться тому, что он называет “новым варварством”, неотъемлемым качеством современного капитализма. Такое сопротивление и сделало Бориса одной из главных фигур мирового протестного движения.

Каллиникос также критиковал позицию Кагарлицкого: «Борис не всегда делал правильные политические заявления. Жестокость и коррумпированность российской версии неолиберализма иногда приводили к тому, что Россия вступала в союз с идеологически реакционными силами, выступающими против западного империализма и его союзников в Центральной и Восточной Европе. Так, в 2014 году он допустил ошибку, назвав пророссийские сепаратистские выступления на востоке Украины «революционным движением». Однако Каллиникос признавал, что Кагарлицкий изменил свою позицию в 2022 году и утверждал, что большинство мотивов событий, начавшихся в феврале 2022 года, были чисто внутренними. Это была попытка восстановить пошатнувшуюся поддержку режима перед лицом растущего социального и экономического кризиса».

Доступность и открытость Кагарлицкого обогащали собрания левых, способствуя динамичным дискуссиям. Его влияние выходит далеко за рамки его сочинений. С 2008 года он играет жизненно важную роль в качестве основателя и редактора Rabkor, известного онлайн-журнала и YouTube-канала левого направления. Его эссе и колонки на Рабкоре привлекли десятки тысяч читателей, что сделало его уважаемой фигурой среди российских левых сил. Его проницательный анализ сформировал левый дискурс, укрепив его влияние на политические и социальные дискуссии в России.

Критики утверждают, что обвинения Бориса Кагарлицкого возникли исключительно на основе одного из его постов в Telegram, где он анализировал атаку украинцев на Крымский мост 8 октября 2022 года. Очевидно, что в этом посте нет никакой поддержки терроризма. Этот инцидент показывает, как правоохранительные органы часто используют слабые предлоги для обвинений. В ответ на арест Кагарлицкого коалиция, состоящая в основном из левых групп, развернула энергичную общественную кампанию за его освобождение и правосудие. Эта многогранная кампания включает в себя публикацию многочисленных статей, распространение информационных листовок и организацию общественных собраний. Эти усилия направлены не только на повышение осведомленности широких слоев общества, но также имеют потенциал для объединения различных групп общим делом.

В призыве о помощи к людям со всего мира редакция «Рабкора» заявила: «Борис — не просто известный левый мыслитель и учёный; он также марксист, изучавший классовые конфликты, он был советским левым диссидентом, а теперь может оказаться политическим заключенным в России. Он является частью глобального социалистического движения, выучил многих марксистов и долгое время оставался и отстается верным своим убеждениям. Кагарлицкий не должен сидеть в тюрьме, потому что в 2023 году политика не должна рассматриваться как преступление. Мы категорически не согласны с его арестом».

16 августа Кагарлицкий написал из тюрьмы: «Думаю, что нынешний арест можно считать признанием политической значимости моих заявлений. Конечно, мне бы хотелось, чтобы меня признали в несколько иной форме, но всему свое время. За 40 с лишним лет, прошедших со времени моего первого ареста, я научился быть терпеливым и осознавать, насколько переменчива политическая судьба в России. Опыт прошлых лет, казалось бы, не располагает к оптимизму. Но исторический опыт в целом гораздо богаче и дает гораздо больше оснований для позитивных ожиданий. Помните, что написал Шекспир в «Макбете»? «Как ни была бы ночь темна,

Уступит место дню она».

Мировое движение активно работает над обеспечением свободы Кагарлицкого. Продолжающиеся усилия включают организацию собраний и протестов с призывами к его освобождению и правосудию. Эти мероприятия планируется провести в разных городах мира 16 сентября.

Перевод статьи К.Ситхи в издании The Wire

[1] Борис Кагарлицкий включен Министерством Юстиции РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году.

[2] В 2018 году Минюст России включил институт в реестр СМИ — «иностранных агентов». Институт находится в стадии ликвидации.