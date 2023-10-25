Письмо Кагарлицкого по поводу конфликта Израиля и ХАМАС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Попробую сформулировать свои соображения о ситуации на Ближнем Востоке. Конечно, к тому моменту, когда письмо доберётся до вас, некоторые предположения могут уже устареть, однако сейчас события развиваются уже не так стремительно, как в первые дни, а ФСИН-почта работает очень чётко, а потому надеюсь, что письмо не совсем утратит актуальность.

Мне кажется, что главные проблемы Израиля сейчас не военные, а политические. Вы пишите, что при наступлении на Газу у израильских военных будут те же проблемы, которые возникли у иракской армии и их американских союзников при штурме Мосула. Это несомненно так, но уже сейчас видно, что израильские генералы изучили этот опыт и стараются не повторить ошибок, сделанных иракцами и американцами. Об этом свидетельствует и то, что наземная операция (израильской армии. – Ред.) постоянно откладывается, а население в тылу готовят к тому, что сражение будет долгим и будет сопровождаться большими потерями. Кроме того, география сектора Газа такова, что он легко может быть разрезан на две части. Есть признаки того, что израильтяне планируют отрезать север сектора от более или менее мирного юга и затем будут медленно сжимать блокаду сил ХАМАС в окружении.

Есть ещё одно соображение. Вы пишите, что ХАМАС долго готовился. Но готовился ли он именно к тому, что происходит сейчас? Алексей Сахнин, ссылаясь на Михаила Магида, пишет мне, что ХАМАС просто не рассчитал удар. Нападающие не ожидали, что израильская система обороны окажется настолько слабой, не ожидали собственного успеха, вернее – его масштабов. Но это значит, что не ожидали и столь масштабного ответа, и катастрофической эскалации. Это значит, что военное крыло ХАМАС может оказаться так же не готово к вторжению израильских военных, как те были не готовы к вторжению боевиков ХАМАС.

Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Но одни готовятся лучше, другие – хуже.

И тут как раз начинается политический анализ. Неготовность обеих сторон объясняется своеобразным симбиозом ХАМАС и израильских правых, который благополучно работал много лет в интересах обеих сторон этого странного конфликта. В левой западной и палестинской прессе уже не раз писали о том, что первоначальное развитие ХАМАС поощрялось Израилем. В радикальных исламистах видели противовес светским националистам и левым, которые доминировали в палестинском освободительном движении с 1960-х годов. Надо, кстати, помнить, что значительная часть палестинской национальной интеллигенции и буржуазии – христиане. Раскол палестинского общества по религиозному признаку резко его ослабил. Ясно, что коррупция лидеров палестинской автономии тоже сыграла свою роль и валить всё на израильтян было бы неверно, как и утверждать, будто основатели ХАМАС были просто израильскими марионетками. Но так или иначе, с самого начала существовал некий симбиоз.

Дальше – больше. Захватив сектор Газа, ХАМАС сделал договоренности о мире между официальными палестинскими структурами и Израилем невозможными, поскольку администрация в Рамалле (с 1993 года является административной столицей Палестинской автономии. – Ред.) уже не контролировала значительную часть палестинской территории и населения. Причём, контролируя политическую ситуацию на юге, ХАМАС не нёс административно-экономической ответственности за эту территорию. Вопросы жизнеобеспечения решались по-прежнему палестинской администрацией, международными гуманитарными организациями и… Израилем, откуда поступала электроэнергия и не только.

Заблокировав развитие мирного процесса, ХАМАС выбил почву из-под ног израильских левых и умеренных палестинцев, которым просто нечего было предложить обществу на обоих берегах реки Иордан. ХАМАС стал «любимым врагом» израильских правых. И странным образом всякий раз, когда в Израиле возникал очередной правительственный кризис или начинались разбирательства по поводу коррупции, из сектора Газа, как по команде, начинали лететь ракеты. Большого ущерба они не причиняли, «Железный купол» справлялся. Но зато внимание тут же переключалось на внешнюю угрозу, а правые получали возможность мобилизовать свой электорат. Одно дело защищать коррупционеров, а совсем другое – сплотиться во имя нации…

В общем, есть все основания утверждать, что ситуация обе стороны вполне устраивала. Именно поэтому израильские спецслужбы пребывали в блаженном спокойствии – угроза не могла быть серьезной, ибо это никому не нужно. Но тут вмешались внешние игроки. В первую очередь, конечно, Иран. Хотя у меня есть ещё подозрения, но о них пока промолчу, тем более что нет фактов. На данный момент мы лишь можем констатировать, что некие внешние игроки не только поддержали ХАМАС материально и организационно, но и стимулировали резко поднять ставки. Другое дело, что эскалации ТАКОГО МАСШТАБА, конечно, никто не ожидал, включая и иранское руководство, которое может бряцать оружием, но отнюдь не стремится к полномасштабной региональной войне. О чём свидетельствует и позиция «Хезболлы» в Ливане. Она втягивается в конфликт, но, скорее, вынужденно.

Безусловно, влияние на события оказывает и «арабская улица», но её значение после 2010-2011 годов тоже не надо преувеличивать. Дело в том, что исламистские демонстрации сегодня являются угрозой не только для Израиля и США, но в первую очередь для самих арабских режимов – в Египте, Иордании, Ираке и т.д. Вовлечение в конфликт становится для них фактором прежде всего внутренней дестабилизации.

А вот израильские правящие круги после позора 7 октября вынуждены поднимать ставки. Причём, политические обстоятельства, как и в 1914-м году, совпадают с техническими. Мобилизация 300-тысячной армии – дорогое удовольствие. Сделать это просто для того, чтобы потом распустить по домам, практически невозможно, а главное – экономически нерационально. Придётся воевать, причём воевать всерьёз.

Думаю, что израильские военные смогут добиться успеха в Газе, причём ни потери армии, ни тем более страдания мирных жителей с обеих сторон их не остановят. Зато остаётся нерешенным политический вопрос: дальше-то что делать? Кто будет управлять сектором Газа и восстанавливать его? Какую дальше политику будет проводить Израиль в отношении Палестины, как теперь строить отношения с администрацией Рамаллы, которая останется единственным не только законным, но и фактическим представителем палестинцев? Как справиться с критикой Запада, которая будет нарастать по мере того, как угроза от ХАМАС будет сходить на нет, а факты жестокостей со стороны израильских военных выходить на поверхность? Как удерживать контроль над израильским обществом в условиях, когда «любимый враг» ХАМАС сойдёт со сцены. А в очередной раз пощадить «врага-партнёра» тоже означает подрыв доверия и к силовикам, и к правым политикам. И главное, генералы в случае успеха могут начать собственную игру, эмансипировавшись от правых политиков.

Короче, ситуация радикально изменится и для жителей еврейского государства, и для палестинцев. Будет очень много страданий и жертв, но перемены и появление новых политических сил и лидеров неизбежны. И вполне возможно, что часть этих новых сил будет прогрессивной.