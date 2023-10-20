170 лет Крымской войне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

170 лет назад, 16 октября 1853 года началась Крымская война. Об этой войне в письме порассуждал Борис Юльевич Кагарлицкий

Саша, здравствуйте!

Насчёт англо-французской экспедиции против Петропавловска – Камчатского всё обстоит несколько иначе, чем Вы пишете. Дело в том, что после неудачи десанта 1854 года союзниками была отправлена повторная экспедиция. Когда англо-французская эскадра прибыла в Петропавловск, она обнаружила, что русские сами взорвали и срыли большую часть укреплений, а флот вывели на юг. Куда точно, я, увы, не помню, надо проверять по источникам, доступа к которым у меня здесь, естественно, нет. Позднейшее создание базы во Владивостоке было отчасти предопределено этими событиями. Но у них было ещё одно (правда, косвенное) последствие. Дело в том, во время Крымской войны британская администрация Канады объявила Северную Америку нейтральной зоной, где не ведутся военные действия. В принципе, опираясь на базы в Ванкувере британцы легко могли бы вместе с канадцами захватить Аляску. Но такой цели не было. Расширять территорию в суровых северных краях было не интересно ни для Лондона, ни для канадской буржуазии, которая к тому времени уже могла влиять на решения. Но в Петербурге после истории с Петропавловском – Камчатским пришли к выводу, что в случае нового конфликта защищать Русскую Америку будет совершенно невозможно. В итоге её в срочном порядке продали американцем. Причем тут тоже история довольно темная. Насколько я помню, серебро было погружено на русский фрегат, который затонул в Тихом океане. Большая часть денег, таким образом, до России не дошла. Зная современные нравы, легко заподозрить тут какую-то аферу, но данных нет. Просто указываю на то, что обстоятельства довольно странные.

В любом случае, после Крымской войны направление русской экспансии сместилось с востока на юг. И Российская империя в течение следующих 50 лет вместе с другими западными державами, а позднее и Японией, активно участвует в разграблении Китая, что в конечном счете ведет к Русско-Японской войне (по сути – схваткой хищников за раздел добычи). Позитивным последствием, впрочем, становится появление Владивостока и развитие всего русского Дальнего Востока, который под Китайской властью находился в запустении, строительство Транссибирской железной дороги и многое другое. А вот Камчатка теряет стратегическое и экономическое значение.

Возвращаясь к десанту 1854 года, надо заметить, что британская стратегия состояла в том, чтобы, нападая с моря в самые разные и неожиданные пункты Российской Империи, заставить Петербург распылить свои силы на огромной территории с плохой коммуникацией. В этом же ряду стоят бомбардировка Сестрорецка и акция против Соловков. В военном отношении все эти операции были неэффективны, а в случае с Петропавловском-Камчатском – вообще провальными, но, похоже, в Лондоне не особо интересовались конкретным военным результатом. Повторная экспедиция против Камчатки была вызвана не стратегическими соображениями, а скорее соображениями престижа – отомстить за неудачу, о которой очень смачно писала британская пресса, всячески расписывавшая любую проблему союзников. Но делали это не те, кто хотел мира с Россией, а наоборот, “ястребы”, считавшие, что война ведется недостаточно эффективно и решительно. Кстати, одним из таких “ястребов” был тогда Карл Маркс.

Тут напрашивается параллель с нынешними временами. Телевизионная пропаганда (которую я, увы, сейчас могу получать в избыточных количествах) обожает цитировать западные медиа, где говорится о трудностях Украины, но пропагандисты не понимают (или скрывают), что большая часть подобных материалов публикуется теми, кто хочет увеличения военной помощи Украине и соответственно обрабатывает общественное мнение.

По Крымской войне есть довольно много исследований, в том числе по отдельным сражениям и операциям (хотя большинство – непосредственно по боям в Крыму). Британская пресса описывала военные действия исключительно подробно и аналитически, особенно сосредотачиваясь на выявленных войной недостатках в управлении, снабжении и вооружении армии и флота. О проблемах, обнаружившихся в русской армии, мы знаем довольно хорошо в контексте начавшейся по итогам той войны армейской реформы (хотя о ней пишут обычно меньше, чем о других реформах Александра II). Но и англичане извлекли из тех событий серьезные уроки, особенно в плане снабжения, медицинской службы, управления и т. д. В частности выяснилось, что хотя оружие у англичан и французов было качественно лучше, чем у Русской Армии, полностью реализовать связанное с этим преимуществом не удавалось из-за устаревшей тактики и посредственного управления. Потому-то так тщательно изучали безумную атаку легкой бригады под Балаклавой, когда кавалерия просто не поняла, кого и где нужно атаковать.

Из русских историков больше всего анализу Крымской Войны дает Покровский, показывающий, что политика британского правительства по отношению к Российской Империи была основана на стремлении не разгромить неприятеля, а “вразумить” его, вернув довоенное состояние дел. То же писал и Карл Маркс, но сопровождая это гневными тирадами в адрес Пальмерстона, которого считал пособником русского царизма. “Ястребы” требовали десанта в Финляндии, активной поддержки польской борьбы за независимость и помощи горцам на Кавказе. Но буржуазии Лондонского Сити это было совершенно неинтересно. Их волновало лишь сдерживание экспансии Николая I (и более благоприятные условия торговли). К тому же надо было проявлять сдержанность в отношениях с часто более воинственными французами, чтобы не возникло с ними конфликтом, и чтобы Наполеон III не присвоил себе все плоды победы (в такой ситуации лучше, чтобы самой добычи было меньше). Конечно, относительно небольшие потери России обычно связывают с эффективностью русской дипломатии и лично Горчакова, но его задачу очень облегчали позиция Лондона и противоречия между западными державами.