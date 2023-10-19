ХАМАС попытается повторить битву за Мосул

ХАМАС и стоящие за ним силы (в первую очередь Иран, хотя в самой Исламской республике причастность к активности палестинской радикальной организации отрицают) очень заинтересованы, чтобы Израиль начал наземную операцию в Секторе Газа. Пока израильская армия ограничивается авиаударами, ракетными и артиллерийскими обстрелами, потихоньку сносит застройку на палестинской территории. Если же начнётся наземная операция, то она приведёт к большим потерям со стороны израильтян и, возможно, разгрому их сил. Велика вероятность, что наземная операция затянется на месяцы, если не годы. Неизбежно колоссальное повреждение инфраструктуры и уничтожение застройки Сектора Газа.

Очевидно, что ХАМАС хочет повторить действия запрещённой в России террористической организации ИГИЛ во время битвы за иракский город Мосул в 2016–2017 годах. Напомню, что иракская армия и содействовавшие ей союзные силы (США в первую очередь) изначально рассчитывали взять Мосул в считанные недели, так как имели многократное численное превосходство, а также подавляющее преимущество в технике – в частности, господство в воздухе. Однако за годы, которые 1,5-миллионный город находился под контролем террористов, в нём была создана сеть тоннелей, ходов, скрытых опорных пунктов, разработана тактика боёв в условиях плотной городской застройки. Сходу иракским правительственным силам взять город не удалось, они понесли в первые же недели значительные потери в технике и личном составе. Пришлось менять тактику — они последовательно сносили артиллерией квартал за кварталом и таким образом продвигались вперёд. Причём, так как танки и другую тяжёлую бронетехнику на улицах Мосула невозможно было использовать (либо из-за узких улиц, либо потому что её легко уничтожали террористы с помощью ручных гранатомётов, мин и управляемых смертниками автомобилей, начинённых взрывчаткой), штурмовые группы иракского правительства, поддерживаемые на земле лишь бронеавтомобилями «Хамви», несли большие потери, попадая в умело организованные засады террористов. Битва за Мосул продолжалась с октября 2016 по июль 2017.

Напомню, что на стороне иракского правительства в битве за Мосул участвовали и иранцы – в частности, советники из Корпуса стражей Исламской революции. То есть у иранцев есть актуальный опыт интенсивных боёв в городских условиях. У Израиля – нет. Конечно же, в Секторе Газа имеются тоннели, опорные пункты и другие узлы обороны, которые не уступают тем фортификациям, которые были в свое время созданы ИГИЛ в Мосуле. Победить ХАМАС лишь ударами с воздуха и с помощью ракетно-артиллерийских обстрелов не получится: будут большие потери среди боевиков радикальной палестинской организации и многочисленные жертвы среди гражданского населения, но разгрома самой радикальной организации точно не случится. Израиль в патовой ситуации. И, хочу заметить, затягивание боевых действий обязательно приведёт к политическому кризису внутри Израиля. То есть сейчас, судя по всему, Израиль оказался в наихудшей ситуации со времён своего создания.