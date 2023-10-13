О конфликте в Израиле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЁН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Сейчас, во время очередной эскалации войны между Израилем и Сектором Газа, когда с обеих сторон погибло больше 1000 человек, мы публикуем отрывок из одного из писем Бориса Кагарлицкого, отправленного им из сыктывкарского СИЗО, в котором он рассуждает об истории и проблемах Сектора Газа.

<…> Безумно жаль простых людей с обеих сторон, попавших в этот замес. В секторе Газа под властью ХАМАС жизнь и в мирное время невыносимая, особенно для местных христиан и палестинцев, привыкших к светскому образу жизни. Около десяти лет назад я был в Рамалле, где перевели на арабский и издали мою книгу. Было очень поучительно и видно насколько у местной интеллигенции и левых нормальные и даже дружеские связи с коллегами в Израиле, как несмотря на конфликт люди налаживают жизнь и отношения. И все с крайней неприязнью говорили про ХАМАС. Правда, про израильских “ястребов” тоже. Все происходит по одной и той же схеме. Террористы устраивают кровавую провокацию, а потом выходит израильский голем и начинает крушить всё подряд. ХАМАСовцы прячутся, под замес попадают обычные люди, конфликт подпитывается новым зарядом взаимной ненависти. На западном берегу Иордана это прекрасно понимают и обычные люди, и большинство политиков, но сделать ничего не могут. Кстати, насколько я помню, Алена тоже ездила на западный берег Иордана и осталась с самыми лучшими впечатлениями.

Газа тоже место историческое и знаменито не только террористической диктатурой ХАМАС. При турках там был очень важный, стратегический порт, на границе с находившимся под властью англичан Египтом. Во время Первой мировой войны британцы долго и безуспешно штурмовали Газу, обороняемую не только турками, но и немцами, пока, наконец, австралийские кавалеристы лихой атакой в конном строю не захватили местечко Бир-Шева и обошли обороняющихся с фланга. После этого Газа пала, Британцы вошли в Палестину. Благодаря этому тридцать лет спустя появился Израиль. Памятник австралийцам в Бир-Шеве стоит до сих пор, я его видел, когда мы с Ксюшей, Аленой и их мальчиками ехали в Эйлат. И кстати, дед моего моего переводчика, австралийца Ренфри Кларка участвовал в этой атаке. Вот такая большая история пересекается с «маленькой», семейной.