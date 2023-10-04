Убитые Октябрем

Иногда, говоря о процессах произошедших в России после Октябрьской революции 1917-го года, используют выражение: рожденные Октябрем. То же выражение используют о тех людях, которые созидали в нашей стране после революции. Характеризуя то, что стало с нашей страной после событий 3-4 октября 1993-го года в Москве, тогда надо использовать выражение: убитые Октябрем.

Танки и снайперы силовиков, верных президенту Борису Ельцину, в октябре 1993-го года расстреливали Россию на многие десятилетия вперед. Сегодня наша страна переживает последствия тех выстрелов. Нелегитимно удержавший власть Ельцин создал предпосылки для появления, формирования и укрепления режима президента (просто ли президента? – может точнее властелина?) Владимира Путина.

Обратите внимание, что пропаганда и деятели путинского режима старательно избегают каких-либо заметных документальных фильмов, программ или мероприятий, связанных с событиями октября 93-го. Они не считают нужным почтить память погибших или проанализировать, что же это было и к чему расстрел Верховного Совета привел. Они также избегают устраивать какие-либо торжественные мероприятия – праздновать свою победу в открытую над народовластием и народом России все же боятся.

Важно сегодня понимать, что Верховный Совет вряд ли мог победить. Советская система власти, СССР – наследие победы большевиков в 1917-м. Но руководителями Верховного Совета в октябре 1993-го были соучастники Ельцина в уничтожении СССР в 1991-м, а именно Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой. Хасбулатов в августе 1991-го, будучи председателем Верховного Совета РСФСР, написал воззвание «К гражданам России», осуждающее действия ГКЧП. Руцкой в дни «августовского путча» был одним из ключевых членов команды Ельцина.

Конечно, возглавившие бунтующий, требующий справедливости народ предатели не могли привести этот народ к победе. Они и «слили» в итоге Верховный Совет – не стали защищать его, что называется, «до последней капли крови», чтобы либо победить, либо погибнуть. Ничего не напоминает? В последние годы мы стали свидетелями двух подобных сливов – когда наш народ, активнейшая часть нашего народа готова, но вдруг выскакивают откуда-то «продукты» путинского правления, дают надежду, что вот скоро все получится и у нашей страны будет шанс на кардинальные перемены. Но в итоге эти персоналии отскакивают назад. Дальше – устоявший режим не щадит сливщиков.

С октября 1993-го и по сей день наша история – история постоянного народного поражения и унижения. 30 лет социального и политического перемалывания народа России.

Как мне рассказывали выжившие участники обороны Верховного Совета в октябре 1993-го, даже после поражения им казалось, что Ельцин долго не удержится у власти. Им искренне казалось, что новый народный бунт с настоящими народными вождями во главе сметет кровавый нелегитимный режим совсем скоро. Спустя 30 лет думается: как же вы могли испытывать подобные иллюзии. И приходишь к удручающему выводу – наследники ельцинского режима, когда нам вдруг кажется, что они доживают свои последние дни, могут топтать нашу страну и наши свободы еще… Хотя. Вдруг скоро появится у нас новый шанс и мы его не упустим.