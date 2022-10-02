«Черный октябрь»: Левые организации и партии в политическом кризисе

в России в сентябре-октябре 1993 года

В 1990-х гг. Россия столкнулась с небывалыми экономическими, политическими и социальными потрясениями связанными с распадом СССР. Капиталистическая реставрация нанесла большой ущерб экономике, разрушила прежние стабильные социальные отношения и лишила прав огромного количества трудящихся по всей стране. В этих условиях начинается нарастание конкретных противоречий между верхами и низами: неспособность контролировать политическую ситуацию в стране верхами и нежелание жить как прежде низами. В данной статье автор предлагает рассмотреть один из аспектов истории октябрьского кризиса 1993 г. – роль участия левых партий и организаций в данном событии.

29 лет назад 21 сентября 1993 г. президент Ельцин выступил по телевидению, зачитав указ № 1400 о роспуске Верховного совета. Данный указ логично вырастал из событий предшествующих месяцев: разрушение СССР, начало приватизации и осуществление неолиберальной политики в стране, всероссийский референдум 25 апреля 1993 г., известный по провластной форме: «Да, да,нет, да», столкновения протестующих с полицией 1 мая 1993 г. В 1993 г. наиболее ярким выразителем оппозиционной властям политике стал Верховный совет Российской Федерации.Однако, не стоит рассматривать лидеров Верховного совета, как рьяных борцов против системы. А. Руцкой и Р.И. Хасбулатов были в команде Б.Н. Ельцина на заре капиталистической реставрации в России и не стояли в оппозиции Ельцину тогда, когда происходили процессы демонтажа социалистической системы. По мере проведения реформ стали возникать противоречия внутри буржуазного лагеря, особенно стали выделяться «красные директора» – сторонники более мягкого проведения рыночных реформ с протекционистскими мерами. «Красным директорам» не очень нравились реформы «шоковой терапии».Российские предприятия начали скупаться европейскими и американскими компаниями[1], которые были в разы успешнее и конкурентно способнее еще зарождающегося российского предпринимательства. Таким образом, внутри буржуазного лагеря произошло размежевание, сформировались разные позиции о том, по какому пути должна была пойти Россия: по пути неолиберальной модели, предполагающая свободное перемещение капиталов из одной страны в другую, свободной мировой торговли или же политику протекционизма, защищающие интересы своего национального капиталиста и ограничивающего открытие новых рынков. Политики в парламенте четко отстаивали принципы протекционизма.Сам А.В. Руцкой в своей книге «Кровавая осень» писал много критического про «дикий капитализм», «капитализация общества».[2] В свою очередь и Р.И. Хасбулатов высказывал еще более интересные мысли, заявляя, что России необходима шведская экономическая модель развития, не отвергающая частную собственность на средства производства, но использующая государство, как сильный инструмент предоставления социальных благ и контролирующая частный сектор экономики страны.[3]

На фоне экономического кризиса в стране, вылившийся в массовые акции протеста мая и сентября 1993 года, парламент страны стал выступать с критикой исполнительной власти и политики самого президента. Впоследствии напряжение достигло того, что 21 сентября президент Б.Н. Ельцин распустил парламент и запустил процесс начала «поэтапной конституционной реформы», в свою очередь парламент 22 сентября при поддержке Конституционного суда Российской Федерации принял постановление о прекращение деятельности Б.Н. Ельцина на посту президента и назначение А.В. Руцкого исполняющим обязанности президента Российской Федерации. Президент не ушел в отставку, исполнительная власть поддержала Б.Н. Ельцина, московская администрация во главе с Ю.М. Лужковым также встала на сторону президента. В таком положение «двоевластия», большинство радикальных левых встало на сторону Верховного Совета: Российская партия коммунистов (ее лидер А.В. Крючков во время октябрьского кризиса исполнял обязанности начальника штаба по защите Дома советов), Трудовая Россия (В.И. Анпилов активно призывал к захвату власти, активно поддерживал печально известный поход на Останкино), Российская коммунистическая рабочая партия (член партии генерал А.М. Макашов принимал активное участие в планирование захвата здания мэрии Москвы), Российский секция комитете за рабочий интернационал[4] и Союз коммунистов. Однако не все радикальные левые были едины во мнение. Анархо-Синдикалистская Конфедерация призывала своих сторонников не участвовать в противостояние двух сторон, однако ряд независимых анархистов (около 20 человек) отказались от позиции анархо-синдикалистов и приняли участие в обороне Дома советов.[5]

Умеренные левые в большинстве случаев не участвовали в событиях октябрьского кризиса 1993 года, лишь КПРФ и лично Г.А. Зюганов на первых порах поддерживали Верховный совет, но в решающий момент блокады парламента, вооруженного противостояния двух сторон, КПРФ воздержались от участия в событиях, а позже Г.А. Зюганов незадолго до расстрела Верховного Совета, выступил по телевидению с призывами воздержаться от участия в событиях.[6]

Интересен момент, что Верховный Совет поддержали одновременно радикальные левые партии и ультраправая партия «РНЕ». Несмотря на общую схожую позицию по отношению к поддержке Верховного Совета, в связи с непримиримостью двух идеологических позиций возникали конфликты. Так националисты 2 октября 1993 года хотели и вовсе расстрелять лидера троцкистов Сергея Биеца за его интернационалистские позиции.[7]

Изначально, Верховный совет пользовался небывалой поддержкой со стороны общественности. 3 октября протестующие прорывают оцепление Верховного совета. Люди с советскими и имперскими флагами заполонили центр столицы, в тот же день было взято здании мэрии Москвы. С трибуны Верховного совета Р. Хасбулатов призывает взять штурмом Кремль. Создается план, по которому протестующие должны были взять Останкино, выйти в эфир и объявить о низложении президента Ельцина. 3 числа ночью протестующие были уже около Останкино, однако, армия открыла огонь и разогнала толпу и часть вооруженных сторонников Верховного совета. А уже на следующий день танковая Кантемировская дивизия входит в Москву и расстреливает Белый дом.

Причины поражения защитников с первого взгляда очень неоднозначны, в большинстве случаев лидеры восстания всячески стараются переложить вину за поражение на других людей, характерен пример, как А.В. Руцкой писал в своей книге мысли о том, что деятельность С.Н. Терехова в момент противостояния парламента и президента носила негативный, предательский характер.[8]

В момент вооруженного противостояния: захвата здания мэрии Москвы, похода на Останкино, радикальные левые активно участвовали в данных событиях. А.М. Макашов командовал штурмом здания мэрии Москвы, а В.И. Анпилов был главным сторонником похода на Останкино, однако столь активная деятельность радикальных левых в период октябрьского кризиса не привела к успеху общего дела победы, а также сами левые подвергались критики со стороны защитников Верховного Совета. Так, священник В.И. Кузнецов-активный участник событий противостояния парламента и президента, отмечал в своей книге, что деятельность В.И. Анпилова и большинства радикальных левых сил была провокаторской, по мнению автора, из-за призыва штурмовать Останкино, погибло огромное количество людей и в поражение защитников В.И. Кузнецов винит в этом именно лидеров радикально левых организаций.[9] В.И. Анпилов в свою очередь писал о том, что причины неудачи в штурме Останкино и последующих событиях кризиса октября 1993 года, стоит искать в самом руководстве Парламента: нежелание выдавать оружие защитникам и также в слабой работе всех защитников по агитации своих идей среди рабочих московских заводов.[10] А.В. Крючков также, объясняя главную причину поражения защитников дома советов, отмечал слабую работу среди трудовых коллективов Москвы.[11]

После расстрела Дома советов 4 октября, большинство радикально левых партий были запрещены, за исключением РПК и умеренно коммунистической партии КПРФ. Генерал Макашов был арестован 4 октября 1993 года, Анпилову удалось избежать ареста 4 октября, но позже его арестовали в Туле 7 октября. Большинство газетных изданий с антиельцинской повесткой были запрещены, за исключением газеты «Завтра», газеты партии РПК «Мысль» и подпольно издавалась газета «Рабочая демократия» организацииРоссийская секция комитете за рабочий интернационал. Что интересно, первые выпуски троцкистской газеты после ее запрета имели столь массовую популярность, что ее распространяли члены Трудовой России и даже члены РНЕ.[12] Окончательная реабилитация участников октябрьский событий со стороны парламента, была завершена 23 февраля 1994 года. После этого деятельность левых партии, участвующих в защите Дома советов, была разрешена.

Поражение Верховного совета в октябре 1993 года стало большим ударом по антикапиталистическим, социальным движениям. Была окончательно разрушена прежняя система законодательных органов власти советов. После событий октября 1993 года, большинство левых партий и движений активно участвующие в событиях сентября-октября 1993 года потеряли свою былую популярность, а неолиберальный капитализм в России одержал уверенную победу.

Воробьев Александр

Примечание

[1] Указ Президента РФ от 29.12.1991 N 341 “Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий” IX. Использование иностранных инвестиций приприватизации.

[2] Руцкой А.В. Кровавая осень: Дневник событий, 21 сент.-4 окт. 1993 г. СПб. : АО “Санкт-Петербург. 525 с.

[3] Интервью Р.И. Хасбулатова. ria.ru.

[4] ОстровскийА.В. Расстрел “Белого дома: черный октябрь, 1993 год. М.: Книжный мир, 2014. 639 с.

[5] Ермаков В.Д. Российский анархизм и анархисты (вторая половина 19 века-конец 20 века).-СПБ.,»Нестор», 1996.

[6] Островский, Александр Владимирович. Расстрел “Белого дома : черный октябрь, 1993 год / Александр Островский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Книжный мир, 2014. – 639 с.

[7] Контрреволюционный переворот октября 1993 года. Сергей Биец. rwp.ru

[8] Руцкой А.В. Кровавая осень: Дневник событий, 21 сент.-4 окт. 1993 г. СПб. : АО “Санкт-Петербург. 525 с.

[9] Кузнецов В.И. Так было. Расстрел, октябрь 1993 года : документальная повесть. Мытищи: Бриз, 2010. 528 с.

[10] Анпилов В.И. Наша борьба. М.: Трудовая Россия, 2002 (Серпуховская бумажная фабрика). 262 с.

[11] Биография А.В. Крючкова на сайте bobych.ru.

[12] Рабочая демократия. №4. 1993 г.