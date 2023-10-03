Уроки восстания 1993 года

Необходимо признать, что прошедшие с октября 1993 года тридцать лет лишь подтвердили прежние оценки и выпукло показали реальное состояние нашего коммунистического движения. За эти годы оно если и поменялось, то явно не в лучшую сторону. Тенденции остались все те же.

На эту тему существует немало споров, даже по названию. Было ли это восстание? Есть защитники Дома Советов, которые твёрдо убеждены в том, что то была защита Конституции и закона, а не восстание. Так как право было на стороне восставших. Строго говоря так оно и есть. Но как мне представляется одно другому нисколько не противоречит. Народ восстал против тирана и узурпатора, восстал в стремлении отстранить его от власти фактически (де-юре это уже сделал Конституционный суд во главе с Валерием Зорькиным). Восстал за другой путь развития для страны, за другое будущее.

Даже тогда нашлись те, кто заявил, что “не готов умирать за буржуазный Верховный Совет”, что не хочет участвовать в буржуйских разборках за власть, в схватке “жабы и гадюки”, как сказали бы сейчас. Были и те, кто не разглядел в том историческом моменте революционную ситуацию. Смею предположить, что таким “марксистам” поддержать живое и настоящее движение масс постоянно будет что-то мешать: флаги не те, лозунги не те, лица не те, погода не та. В поисках “чистой революции”, они рискуют остаться на обочине жизни, так как желаемые ими условия для революции существуют только в книгах, в трудах классиков марксизма. Да, и Руцкой, и Хасбулатов, за два года до этого были в команде Ельцина. Да, это тот самый состав Верховного Совета, который проголосовал за беловежский сговор, а до этого – за суверенитет РСФСР от СССР. Да, эти деятели не выступали против рыночного беспредела в принципе, а лишь были против того, как именно проводились “реформы”, протестуя против практической реализации перехода к рынку. Да, среди народных депутатов было немало политиков с имперским зудом, которым ещё в далёком 1992-1993 гг. не давал покоя вопрос принадлежности Севастополя (7 марта 2022 года группа бывших народных депутатов РСФСР и СССР подписала обращение к президенту Путину в поддержку так называемой “специальной военной операции на Украине” под заголовком «Готовы вместе создавать честное правовое и социальное государство»). Но свержение Ельцина, кризис власти и возможная победа защитников Дома Советов, могли открыть “окно возможностей” для возвращения России на путь Советской власти и социализма.

Приехавшие из разных республик СССР в Москву, вставшие преимущественно под красным флагом, они были этим страшны и опасны не только ельцинским опричникам, но и… самому руководству Верховного Совета! Слишком уж неподконтрольны и свободны, чересчур радикальными были лозунги пришедших на защиту Конституции.

Не потому ли весь пыл ушёл в переговорный процесс при посредничестве Патриарха, в веру, что Ельцин отзовёт свой указ обратно? Ведь победи тогда Дом Советов, ничего этим бы не закончилось. Это стало бы началом новой борьбы за власть. И люди с красными флагами вероятнее всего потом “попросили” бы и руководителей Верховного Совета. Ведь у них уже был бы на тот момент “мандат улицы”.

Наивно и нелепо, с позиции дня сегодняшнего, звучат речи некоторых народных депутатов России: сначала они называют Ельцина кровавым тираном и преступником, а потом возлагают пустые надежды, то на переговоры у Патриарха, то на совещание представителей субъектов федерации, то зачитывают новые телеграммы о поддержке из разных городов. Вы что же собираетесь усовестить преступника? Или надеетесь с ним сторговаться и договориться? Или думаете, что он испугается этих телеграмм? В итоге драгоценное время было упущено. Время, которое можно было потратить на остановку транспорта, нефти и газа, на всеобщую политическую стачку. Рабочие тех заводов, до которых дошли агитаторы с листовками просто махнули рукой и послали гонцов Верховного Совета. А антисоветская клика Ельцина, как это ни парадоксально, действовала решительно и “революционно”. Так, как должны были действовать современные большевики, коммунисты.

Но что трудно подвергнуть сомнению, так это мужество и героизм тех прекрасных советских людей, рабочих, ветеранов войны, пенсионеров, студентов, научных работников, преподавателей, которые не имея оружия, в буквальном смысле этого слова голыми руками пытались остановить воцарение действующего и поныне режима. Они спасли нашу совесть и честь, дали системе бой, не позволили ей прийти без сопротивления. Благодаря этим без преувеличения героям теперь никто не может сказать, что “реформы” проводились в атмосфере полного единодушия и консенсуса, что все были согласны с “переменами”. Общество сломали через колено, танками заставили принять новую реальность.