Похоронят ли Путина мертвые Уткин и Пригожин?

Комментируя гибель основателя и военного руководителя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина и главного менеджера этой компании Евгения Пригожина, 23 августа, вспоминают условный юбилей, который был в тот день. 23 июня Уткин и Пригожин попытались совершить военный мятеж, но сами же его и свернули, не доезжая до Москвы 130 км. Однако 23 августа был и другой условный юбилей. Ровно 8 лет и 3 месяца назад, 23 мая 2015 года, «вагнеровцы» убили одного из полевых командиров Русской весны – Алексея Мозгового.

Группа Дмитрия Уткина (позывной «Вагнер») влилась в луганское ополчение весной 2014-го года, когда большая часть города находилась уже под контролем местных ополченцев. 70-80 человек с опытом участия в войнах против чеченских террористов и в других вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. Они участвовали в блокировании подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались на территории луганского аэропорта. Отзывались о них те ополченцы, кому доводилось с ними взаимодействовать, как о дерзких и отчаянных бойцах. К примеру, о кадыровцах, которые ненадолго появились в Луганске, так никто не отзывался: уже тогда кадыровцы показали себя в роли клоунов-тиктокеров; как только Луганск стал подвергаться регулярным массированным обстрелам, они скрылись в неизвестную даль. Потери группы Уткина составили за лето 2014-го до 30% – это очень высокий уровень потерь для столь небольшого подразделения. Однако для Уткина, видимо, это нормально. За время командованиями подразделениями в ходе Чеченских войн, по свидетельству очевидцев, он регулярно бросал подчиненных в отчаянные атаки. В то же время шел в атаку вместе с подчиненными – в трусости Уткина никак не упрекнешь.

Летом 2014-го ни о каком Пригожине в группе «Вагнера» речи не шло. Группа получала, насколько мне известно, финансирование по линии Главного разведывательного управления министерства обороны России (сейчас Главное управление Генерального штаба МО РФ). Пригожина путинский режим прицепил к «вагнеровцам», когда их количество значительно увеличилось (счет уже шел на тысячи бойцов) и отправлены они были для участия в боевых действиях на территории Сирии – то есть после сентября 2015-го года.

До отправки в Сирию «вагнеровцы» успели «прославиться» зачисткой полевых командиров Русской весны. Первым был убил Александр Беднов (позывной «Бэтмен»). 1-го января 2015-го года. Его расстреляли из засады вдали от линии фронта. Тогда в Луганске знающие люди сразу заговорили о причастности группы «Вагнера» к этому расстрелу. Так как группа подчинялась министерству обороны и имела связи с российскими спецслужбами, то, разумеется, в Луганской народной республике умные люди сделали вывод, что Кремль начал зачистку лидеров Русской весны. В конце января того же 2015-го года в тылу был расстрелян народный глава города Первомайск в ЛНР Евгений Ищенко – опять засада, опять расстрел, опять путинская пропаганда нескладно что-то выдумывала о «следе украинской диверсионно-разведывательной группы». В начале марта – первое покушение на командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового, который отказывался подчиняться кураторам из Кремля, более того – который публично заявлял, что враги Новороссии сидят и в Киеве, и в Кремле. То покушение в окружении Мозгового сочли, как предупреждение: Алексей Борисыч, пора тебе замолкнуть. Но командир «Призрака» не замолк – его «замолчали» из засады 23 мая «вагнеровцы». Кремль же разослал в свои медиа методички о том, что Мозгового, якобы, убила «украинская ДРГ».

В итоге «Вагнера», видимо, зачистили 23 августа нынешнего года вместе с финансовым управляющим его ЧВК Пригожиным те же, для кого «Вагнер» выполнял ранее приказы в Новороссии. После ликвидации Уткина и Пригожина, неважно произошло это с помощью бомбы на борту самолета или попадания ракеты из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь», возникает ситуация, при которой потенциально оставшиеся командиры ЧВК «Вагнер» повторно могут устроить мятеж и на этот раз уже дойти до Москвы, Кремля. Путина.

Структура ЧВК «Вагнер» в настоящее время насчитывает десятки тысяч человек по всей России. И не только – около 10 тысяч в Белоруссии. Несколько тысяч в Африке. Но у них нет никакого идеологического ядра, кроме воевать за деньги и оооочень условные «интересы России». И они привыкли подчиняться приказам из Москвы. Поэтому и мятеж их 23 июня нынешнего года был скорее пародией на мятеж. И все же: что-то может пойти не так. Вероятность повторного мятежа, уже по-серьезному, нормально по-пацански, ЧВК «Вагнер» пока сохраняется.