Третья фаза спецоперации – удержать бы

Многие читатели, уверен, уже хорошо знают, что произошло в первой половине мая у села Белогоровка. Те, кто не знает, поищите в интернете по ключевым словам: армия России, Белогоровка, переправа, бронетехника и т.д. Разумеется, произошедшее является частью плана специальной военной операции на Украине, которую в России запрещено называть войной. Но если нас ждут ещё плохие новости, то позволю себе предположить: не вооруженные силы Украины (ВСУ) или проклятый Запад добьют российскую армию – ее добьет собственное руководство: толпы кабинетных московских генералов. Впрочем, может в этом задумка спецоперации.

К счастью, летом 2014-го ополченцы Новороссии принимали стратегические и тактические решения самостоятельно – без согласования с «талантливыми» генералами из Генерального штаба в Москве. Именно благодаря тому, что ополченцы сами принимали решения, например, удалось блокировать несколько сотен военнослужащих ВСУ в луганском аэропорту почти два месяца минимальными силами (значительно меньшими, чем имели блокированные) и оборонять Луганск от многократно превосходящих сил противника: частей регулярной украинской армии и националистического батальона «Айдар». При этом луганские ополченцы несли минимальные потери: и в личном составе, и в технике (техника тогда действительно была «на вес золота», один подбитый БТР – целая трагедия).

В январе-феврале 2015-го бригада «Призрак», благодаря тому, что ее командир Алексей Мозговой не подчинялся бездумно «московским кураторам», а принимал тактические решения самостоятельно, сообразуясь с оперативной обстановкой, понесла минимальные потери при блокировании и взятии Дебальцево – 8 бойцов погибли. Именно бойцы «Призрака» устанавливали флаг Новороссии на самом высоком здании города. А подразделения народной милиции ДНР, которые сообразуясь с планами «кураторов», ломились в лоб на позиции ВСУ потеряли сотни бойцов убитыми и в итоге смогли зайти в Дебальцево только после того, как в город заняли формирования ЛНР.

Нынешняя спецоперация на Украине проводится под гласным руководством российского Генерального штаба. Российские генералы в полной мере проявляют свои «таланты» планирования и управления. И не только генералы – адмиралы тоже (вспомните, историю с флагманом Черноморского флота крейсером «Москва»). Наступление на Киев и Чернигов, отвод войск от Киева и Чернигова, наступление на Харьков, отход от Харькова, попытка окружить самую боеспособную группировку ВСУ – на Донбассе, теперь складывается ситуация – самим бы не попасть в окружение.

Судя по тем действиям, которые предпринимает российская армия (и попытки продвижений вперед, и отступления), специальная операция переходит к третьей фазе – «удержать бы, что заняли».

Напомню, что первой фазой операции был непосредственно ввод российской армии на Украину сразу с пяти направлений. Второй фазой стало сворачивание активности на нескольких направлениях и концентрация на наступательных действиях на Донбассе. Эту фазу заслуженный клоун Украины и по недоразумению глава одного из российских регионов Рамзан Кадыров назвал «конкретной» (Кадыров действительно стал главным посмешищем на Украине после своих многочисленных заявлений о «разгроме бандеровцев и шайтанов», а его Тикток-подразделения так толком и не проявили себя в настоящих боях).

Сейчас российские власти предпринимают усилия, чтобы организовать свою администрацию и всестороннее управление на территории Херсонской области – единственный регион Украины, который был быстро и без боя занят российскими частями. К северо-востоку от Харькова организуются позиции, чтобы не допустить выхода подразделений ВСУ непосредственно к границе Белгородской области России, которая два месяца регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Сокращается масштаб предполагаемого «котла» для ВСУ на Донбассе. Если ранее просматривался явный план московских генералов окружить всю донбасскую группировку ВСУ, то сейчас, судя по всему, задача сократилась до попытки создать «котел» для частей ВСУ в районе агломерации Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. Зачистка этой агломерации позволит полностью занять территорию Луганской области, которую Луганская народная республика провозгласила своей. Полное занятие декларируемой территории ЛНР позволило бы генералам рапортовать перед президентом Владимиром Путиным о «почти полной победе».

Но проблема для российских генералов в том, что ВСУ получают все больше вооружений из Европы и США, увеличивается численность украинской армии, у нее все в порядке с мотивацией и боевым духом. ВСУ намерено в итоге выбить российскую армию с Донбасса – о чем открыто заявляют и власти, и военные в Киеве. Некоторые даже называют конкретные сроки: выбить российскую армию с Донбасса к концу лета. Сейчас Киев в полной мере чувствует свою военную силу – мирные переговоры ему ни к чему, ему нужна военная победа. Перемирие нужно Москве. Либо вялотекущая война – такая рутинная война, которую 8 лет после заключения Минских соглашений испытывали на себе жители ДНР и ЛНР.

Надо сделать важное замечание, в чем разница между украинскими генералами и российскими, почему у одних планирование и управление получается гораздо лучше, чем у других – хотя менталитет один и тот же, более того – значительная часть старших офицеров ВСУ русские, а в ВС РФ – украинцы. Только вот нынешний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил образование по британскому курсу оперативно-стратегического уровня подготовки. Британские инструкторы длительное время готовили офицеров и солдат ВСУ на полигоне Яворский в Львовской области. То есть система управления российской армией, выстроенная за период ельцинско-путинского безобразия, абсолютно проигрышна по сравнению с британцами и, видимо, другими западными армиями. И ключевое – учиться на своих кровавых ошибках генералы Путина не собираются. Так что перспективы спецоперации очевидны.