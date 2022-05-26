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Путинская идеология победы

 

 

Путинская идеология победы

Анализ «ложного сознания»

 

Отгремели салюты очередного Дня Победы. На сей раз он был особенным, поскольку проходил на фоне военной спецоперации на Украине. Но именно это обострило и еще ярче обозначило специфические черты путинской идеологии Победы, которая, согласимся, существенно отличается и от соответствующей позднесоветской официальной идеологии, и от той трактовки Победы, которая сформировалась в рамках диссидентского движения и которую в 1990-е чуть не сделали государственной в постсоветской России. Обозначу вкратце основные тезисы той и другой, чтоб легче было понять, каково понимание Победы у современного российского режима.

Великая отечественная война (равно как Вторая мировая) рассматривались в позднем Советском Союзе как борьба с абсолютным злом – «немецким фашизмом» (именно так, хотя это и звучит антисторично[1], термин «нацизм» тогда использовали только историки). Поскольку «фашизм», практически лишённый конкретных политологических характеристик,  рассматривался при этом просто как апология насилия и варварства и абсолютное, беспримесное зло, то в противостояние ему социалистический Советский Союз вполне мог объединиться со «злом относительным», западными «буржуазными демократиями» (которые тоже были настроены к СССР вполне враждебно и улучшив момент, вступили с ним в «холодную войну»). Более того, для скорейшего уничтожения «чистого зла», советские большевики с этой точки зрения даже могли  принять помощь церкви (и вообще религиозных организаций), которые ранее оценивались как «тянущие в прошлое» и контрреволюционные.

Несмотря на то, что для борьбы с нацизмом в этой версии событий объединились все более или менее прогрессивные и гуманистические силы, вклад Советского Союза и парии большевиков объявлялся решающим. Правда, о роли ее тогдашнего вождя И.В. Сталина в позднем СССР старались уже лишний раз не упоминать (ведь брежневско-сусловское руководство вышло из хрущевской эпохи и было тесно связано с «бунтом аппарата против вождизма»). Однако и слишком рьяные нападки на «мертвого льва» не приветствовались.

Такова была суть идеологии Победы времен Брежнева.

Обратимся к диссидентскому образу Победы. Он был разработан А.И. Солженицыным и другими представителями среды диссидентов-русских националистов 1960-1970-х гг. Согласно ему, война 1941-1945 гг. была «борьбой двух тоталитарных режимов» – нацистского и коммунистического, из которых еще «неизвестно какой кровожаднее». Солженицын даже сознательно отказался от термина «Великая отечественная война», и писал о «советско-нацистской войне» 1941-1945. Из самого это наименования явствовало, что Гитлер якобы воевал не против русского народа, а против «советчиков», большевиков, а Красная армия также защищала не народ и Отечество, а «режим Сталина». Последнему доставалось от «белых диссидентов», как говорится «по полной». Современные оппоненты Солженицына смеются, что если суммировать цифры «невинно убиенных», которые приводил в своих «публицистически-исторических» трудах Александр Исаевич, то их число превысит количество жителей Советского Союза 1930-1940-х.

Неудивительно, что при такой интерпретации истории, истинными героями  выглядели не Матросов и Гастелло и уж тем более не Жуков и Рокоссовский, а генерал-коллаборационист Власов и солдаты и офицеры его РОА. Солженицын их всячески обелял в своих книгах, объявлял «патриотами», «воевавшими и против Гитлера, и против Сталина», оплакивал их «горькую судьбу». Немалую симпатию он испытывал и к коллаборационистам из других республик СССР, в частности – к украинским националистам – бандеровцам. В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын изображает их как храбрых, отчаянных бунтарей. В отличие от своего «поклонника» В.В. Путина, который носит цветочки к памятнику автора «Архипелага», сам автор сего опуса вовсе не считал украинских националистов нацистами, несмотря на их сотрудничество с немцами. Он писал в «Архипелаге ГУЛАГ»: «бандеровцы», как и «петлюровцы», это всё те же украинцы, которые не хотят чужой власти. Узнав, что Гитлер не несёт им обещанной свободы, они и против Гитлера воевали всю войну, но мы об этом молчим…». Собственно, Солженицын здесь придерживался позиции,  на которой стоят и нынешние украинские власти, не видящие в прославлении Бандеры и Шухевича проявления неонацизма. Более того, Солженицын, в отличие от имперских русских националистов, считал украинцев – отдельным народом, а не «неправильными русскими» и не возражал против «самостийности» Украины: «Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить, и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове? … Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чём–то, … раз упущено время… почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей?». Интересно, как Солженицын оценивал действия тех, кто хотел бы решить русско-украинскую проблему силой: «Мы обязаны отдать решение им самим (украинцам – Р.К.) – федералистам или сепаратистам, кто из у них кого убедит. Не уступить – безумие и жестокость (курсив мой – Р.К.)».

Таков был диссидентский образ Великой отечественной войны.  В 90-е годы он чуть было не стал частью госидеологии постсоветской Эрэфии.  «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына был включен в школьную программу, госиздательства стали выпускать множество книг, обеляющих РОА и Власова,  под влиянием зарубежной церкви, давно уже считающей власовцев героями «борьбы со сталинизмом», подобные взгляды стали высказывать священники внутрироссийской церкви (как протоиерей Георгий Митрофанов). Даже либералы, сгруппировавшиеся вокруг «Ельцин-центра», со временем принялись именовать власовцев «диссидентами 40-х». В 2003 в Санкт-Петербурге прошел съезд движения кадетов, где участвовали кадеты русского зарубежья, чьими наставниками были … ветераны РОА. Всех их приветствовали на высшем уровне. В частности, с приветствием выступила Валентина Матвиенко – тогда губернатор Санкт-Петербурга и Сергей Миронов – тогда председатель Совфеда РФ. Пожалуй, это был пик постсоветской мутации идеологии Победы в духе Солженицына…

Вскоре, по мере того, как укреплялась власть второго президента РФ, государство вернулось к версии Победы, отчасти напоминающей  позднесоветскую. Однако либералы-антикоммунисты, вечно пытающиеся сопоставить нынешнего «хозяина Кремля» с «грозным Иосифом Виссарионовичем», совсем неправы, когда отождествляют эти два образа. Если внимательней присмотреться, то мы увидим, что трактовка Победы в России зрелого и позднего путинизма представляет собой эклектическое сочетание элементов сусловского и солженицынского образов Победы. От сусловского взяты красные знамена, прославление Красной армии и ее героев (превратившееся вскоре в костюмированные карнавалы, когда даже детей переодевают в форму красноармейцев), провозглашение нацизма (теперь говорят чаще о нем, чем о фашизме) абсолютным злом. При этом, конечно,  на место  СССР везде ставится постсоветская Россия, которая, строго говоря, возникла уже гораздо позже описываемых событий и в плане идеологическом и политическом вряд ли может быть преемницей даже РСФСР…  А от солженицынского образа взяты постоянные  и настойчивые заявления о «преступлениях сталинского режима» и странный тезис о том, то СССР победил в войне вопреки действиям партийного и государственного руководства и даже вопреки социализму. Мероприятия по строительству последнего – индустриализация, коллективизация, изображаются при этом как безумные, утопические, жестокие эксперименты. Причем помимо репрессий с особой ненавистью упоминается именно коллективизация. Рисуется такая, вполне антиисторическая картинка: была страна крестьян — частных собственников, многие из которых бели «справные хозяева»-кулаки.  Пришли к ним из городов злые большевики, отобрали собственность, согнали всех в колхозы,  устроили репрессии. Затем на страну напали еще злейшие враги – немецкие фашисты. Тут уж русскому народу не оставалось ничего как защищаться и победить фашистов. Но большевики присвоили себе Победу, вопреки ожиданиям народа не вернули собственность, продолжили угнетать  народ… При этом, конечно, подразумевается, что в 1991 Борис Ельцин, наконец, «освободил всех от советского тоталитаризма» и, уходя на покой, передал власть нынешнему лидеру…

Ели вдуматься, госпропагандисты имеют в виду, что идеология 40-х была вот такая, «красная», лишь напоказ, «для государства». Внешне советские люди исполняли ее обряды и требования, а по сути – оставались, дескать, кулаками и антисоветчиками. Это, конечно, клевета на большинство наших дедов и прадедов, которые ковали Победу 1945 года, истово веря в социализм и даже наивно веря в Сталина как «доброго полубога». Но именно так все выглядит согласно логике путинского официоза… Хозяева тех, кто создал эту картинку, и сами отличались «двоемыслием»: в 70-х  с партбилетами и  удостоверениями КГБ в карманах,  травили анекдоты о Ленине и сами же за эти анекдоты сажали. А в 90-х принялись ломать ленинское государство и общество. Конечно, они и дедов и отцов «судили по себе».

 

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Каким же образом появилось это странное совмещение советского и антисоветского образов Победы? Как сформировался этот нынешний пропагандистский, полусусловский-полусолженицыновский образ?

Обычно это связывают с личными политическими взглядами второго президента России и его окружения, с «тонкими расчетами»  провластных политологов и т.д.. и т.п. Однако дело ведь не в том, чего хотели власть имущие, и что напридумывали их высоколобые политологи в своих столичных кабинетах. Дело в том, что значительная часть населения, так называемый путинский «ядерный электорат» принял этот полусоветский-полудиссидентский концепт. О чем это говорит?

С марксизмом можно спорить по многим вопросам. Но марксистское учение об идеологии представляет собой общезначимый вклад Маркса и Энгельса в обществоведение. Основоположники исторического материализма убедительно доказали, что если массы людей исповедуют какие-либо идеи, то нельзя эти идеи воспринимать буквально. Они – «ложное сознание», фантастическое отображение в их головах процессов, происходящих в материальной сфере общества, то есть в области материального производства и распределения. Конечно, этот вывод основоположников не надо доводить до абсурда и во всем, включая гениальные произведения искусства и философии, видеть лишь идеологию и ничего больше. Но нельзя его и сбрасывать со счетов. Каждый человек и каждая социальная группа обладает своим особенным местом в системе производства и распределения жизненных благ. В связи с этим каждый человек и социальная группа имеют свои собственные интересы в рамках этой системы. Проблема в том, что эти интересы не осознаются ими, ибо и люди, и социальные группы всегда склонны  воспринимать себя лучшими, чем они есть на самом деле. Где вы видели капиталиста, который станет откровенно заявлять о том, что он — живоглот, который  богатеет за счет ограбления своих работников? Нет, он станет вам рассказывать, что он – инициативный, деловой человек, что он создает новые рабочие места, что благодаря ему рабочие имеют пищу, а на его налоги государство содержит инвалидов и безработных. От налогов, правда, он всегда старается ускользнуть, а рабочие места регулярно сокращает, но когда он врет  другим, то забывает об этом и начинает верить самому себе. Вот только в этом вранье все-равно отображается правда, только с искажениями.

Вернемся после этого теоретического экскурса к современной официозной идеологии Победы. Я подчеркиваю, что говорю именно о политической идеологии Победы, а вовсе не о почитании памяти погибших героев великой войны.

Те, кто эту идеологию с восторгом принимают и пропагандируют, это, как я уже говорил, «ядерный путинский электорат». Ученым давно уже известен их  социологический портрет. В основном это – пенсионеры и бюджетники (врачи, учителя, работники госпредприятий, мелкие чиновники). То есть представители социальных страт, которые достались современной России от СССР, но в определенной мере встроились и в нынешнюю, капиталистическую действительность. Попробую выразиться грубее, зато понятнее.

Либеральные реформы 90-х раскололи россиян на две группы – тех, кто больше приобрел в результате этих реформ, чем потерял, и тех, кто больше потерял, чем приобрел. Первые хотели углубления и доведения до конца этих реформ (и голосовали за Ельцина и Чубайса), вторые хотели вернуть назад социализм и СССР и голосовали за Анпилова и   оппозиционного тогда еще  Зюганова. Но и те, и другие составляли меньшинство в российском обществе. Большинство же составляли те, кто кое-что приобрел и поэтому полного возвращения прежних порядков  не очень-то хотел. Но с другой стороны  в их выживании играли большую роль остаточные институты социализма и поэтому углубления реформ и полной победы либералов они тоже не желали.  Яркий пример – те же пенсионеры. Пенсионная система досталась РФ от РСФСР и хотя власть имущие всласть покуражились над нею, реформируя ее по разным образцам из западных учебников, она все же еще существует и худо-бедно подбрасывает пожилым людям путь скромные, но денежные выплаты.

Общеизвестно, что наши радикальные неолибералы по отношению к пенсионной системе безжалостны: даже такое, почти убитое реформами социальное государство они хотели бы ликвидировать, заменить в России благотворительностью и частными пенсионными фондами (тем самым предоставим большинству стариков выживать, как смогут). Понятно, что сохранение хотя бы остатков советской пенсионной системы жизненно важно для пенсионеров и в их сознании это фантастически преломляется как  приверженность социалистическим ценностям, советский  патриотизм, культ Сталина и т.д. и т.п. Но с другой стороны те же самые пенсионеры получили от Ельцина в частную собственность квартиры (под видом приватизации, но последняя предполагает выкуп госсобственности, а тут ее дали даром). Это было немалое приобретение: квартиру, отданную в собственность, можно сдавать и жить на ренту. Многие московские пенсионеры таким образом умудряются, кстати, даже получать ежемесячный доход выше среднего. Но и без этого преимуществ масса — ее можно продать, завещать детям и внукам или просто работникам соцслужб в обмен на уход. Наконец, ее просто не могут отобрать и вселить в нее еще кого-нибудь, «уплотнить», как бывало в те времена, когда вся «цивильная» жилплощадь в городах принадлежала государству.

От Путина же они получили «дачную амнистию», то есть новая власть передала им  в собственность земельные участки с домиками (которые в  старое время были тоже государственной или кооперативной собственностью). Дача или «огород» для значительного числа пенсионеров, особенно,  в провинции – не просто натуральное хозяйство, обеспечивающее их продуктами, но и источник денежного приработка, поскольку излишки продаются ими на рыночках и дают пусть маленький, но денежный доход.

Соль ситуации в том, что ни одно, ни другое по отдельности (то есть ни пенсия, ни доходы от квартиры или дачи) не могут обеспечить пенсионеру более или менее сносной жизни (а не выживания). Это и превращает его в «экономическую амфибию», которая одновременно живет в двух средах – в системе соцобеспечения, доставшейся от социализма, и в новых капиталистически-рыночных отношениях в жилищной сфере и в сфере мелкой торговли.

В случае бюджетников – врачей, учителей, преподавателей вузов — это проявляется еще более ярко. У нас есть оставшаяся от СССР система образования и медицины – школы, вузы, поликлиники, больницы, санатории, профилактории. Они избыточны для страны, которая встроилась как ресурсный придаток в мировой капитализм. Поэтому государство их сокращает, реформирует, но до конца так еще не уничтожило. В этой области  государственной экономики работают миллионы людей. Платят им сущие гроши, потому что за редкими исключениями (некоторые технические вузы,  вузы МВД и ФСБ, «ведомственная медицина и т.п.) правящей нефтегазовой и агро-олигархии  они в общем-то не нужны. Но работники этих учреждений выживают, работая одновременно в «коммерческих», частных, «капиталистических» вузах  школах и клиниках, занимаются репетиторством и частной врачебной практикой. То есть это — тоже «экономические амфибии». С одной стороны, они с тоской вспоминают о социализме, когда члены их корпорации занимали гораздо более высокие социальные позиции, чем сейчас (зарплата профессора вуза в 1980-х доходила до 500-600 рублей, столько получал лишь советский директор завода!). С другой стороны, в докризисные времена, в эпоху «путинской стабильности» многие из них имели довольно солидные дополнительные доходы, позволявшие иметь средний уровень потребления, покупать не только еду, иногда ездить в Турцию на отдых… То есть, как и пенсионеры, бюджетники заинтересованы в том, чтоб государство сохраняло доставшиеся от социализма институты образования и здравоохранения, но не менее заинтересованы и в существовании капиталистического рынка в этих областях.

Все это в «волшебной камере-обскуре идеологии» и отображается как сочетание советского патриотизма и критики социализма, доходящей иногда до лютого антикоммунизма.

 

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Произведенный анализ позволяет гораздо лучше понять путинскую идеологию Победы, которую с таким восторгом разделяют массы пенсионеров и бюджетников.  Эта картинка, по сути, состоит из символов, означаемые которых — отношения наших современников (тех же бюджетников и пенсионеров) в экономике современной России. Сами они осмысляют эти отношения, примеряя на себя маски бойцов Великой отечественной, своих отцов, дедов и прадедов, как санкюлоты времен Французской революции примеряли на себя маски греческих и римских героев. «Миллионы обманутых крестьян-единоличников», согнанных «злобным Сталиным» в колхозы, из идеологической картинки путинского ТВ – это они сами, нынешние бюджетники и пенсионеры, желающие и дальше заниматься мелкой торговлей, частной практикой, сдачей квартир. Они боятся, что их лишат их маленьких приработков и этот страх – питательная среда для обвинений в адрес советского социализма и большевиков. Но в то же время они не смогут прожить и без выплат от государств — куцых зарплат и пенсий. Это их толкает поддерживать государство и любые его действия. И эту поддержку, конечно, удобнее всего вообразить как участие в «священной войне». Тем более если государство объявляет «фашизмом» и «нацизмом» все, что ему не нравится…

Такая картинка получается после расшифровки официозной идеологии Победы…

 

Роман Куницын

 

 

[1]в Германии в 1933-1945 был нацизм, фашизм был в Италии при Муссолини

Рабкор.ру
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26-5-2022 Анализ, , , , , , , , 51
Третья фаза спецоперации – удержать бы
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