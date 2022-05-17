Рынок российской фармацевтики в условиях санкций

Одна из отраслей, которой грозит серьезнейший кризис в условиях санкций, это фармацевтика. Крупнейшие российские фармацевтические компании жестко завязаны на европейском сырье и оборудовании. Отказ от поставок этого оборудования и сырья со стороны Запада уже вопрос времени. Более того, даже товары, непосредственно не попадающие под санкции, не доставляются в Россию или прибывают с большим опозданием из-за частичной транспортной блокады.

Я направлял ряд обращений с предложениями расширить импорт лекарств из Индии (как высоко приоритетной задачи) и возобновить некоторые производства в России (к сожалению только по одному препарату, но жизненно важному) в министерства здравоохранения, экономического развития, минпромторг и правительство РФ. Пока вразумительных ответов не получил, а действовать нужно быстро, дабы не допустить острого дефицита лекарств. Прилагаю информацию о производителях оборудования для фармацевтической продукции, как Вы увидите в этой сфере почти полностью доминирует Европа, чуть-чуть представлен Китай.

Возьмем для примера компанию Рафарма:

Отдельно надо сказать про анксиолитики. Компания Валента-Фарм является фактическим монополистом на российском рынке транквилизаторов (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин), который, впрочем, должно быть значительно сократился с тех пор как компания усложнила состав таблеток и подняла цены. Однако есть еще более значимые обстоятельства, которые необходимо принять во внимание. А именно, условия глубокого стресса в котором находится население ДНР, ЛНР, Украины, беженцы, военнослужащие МО РФ, и в целом российское общество из-за крайне сложной геополитической обстановки. Возрастает вероятность массовых нервых срывов, которые необходимо купировать в том, числе с помощью транквилизаторов. В сложившейся ситуации спрос может резко превысить предложение. Возникнет острый дефицит лекарств. Поэтому считаю целесообразным восстановить и расширить производство анксиолитика предприятиями Дальхимфарм (транквезипам)и Эллара (элзепам). Кроме того, надо иметь в виду, что компания Валента, несмотря на то, что является российской крайне зависима от европейского оборудования и сырья, что прямо упоминается на их сайте.

Повторюсь, что это критически важно, российские фарм компании используют европейское оборудование и сырье, прекращение поставок этого оборудования и комплектующих уже вопрос времени, а значит встанет вся фармацевтическая отрасль. Поэтому в национальных интересах России наладить импорт медикаментов из Индии и Китая, поскольку для того, чтобы сорвать поставки из этих стран западу придется ввести жесткие санкции и против КНР с Индией.

Ниже привожу обоснование экономической перспективности этих проектов (даже помимо стратегической необходимости):

Разрыв цен на европейские (и созданные в России на европейском сырье и оборудовании) лекарства и лекарства из Индии огромный (по изученным мною антидепрессантам и нейролептикам от 5 до 50-кратный).

Таким образом, завоз фарм-препаратов из Индии и Китая поможет радикально снизить цены, что сделает медицину доступней для рядовых граждан, сбережет Минздраву значительные средства, повысит производительность труда, вследствие улучшения в здоровье населения.

Кирилл Хорошилов

Прилагаю источники (для ориентации в ценах):

Цена флувоксамина в Индии: https://www.drugsupdate.com/brand/generic/Fluvoxamine

Цена флувоксамина в России: https://apteka.ru/product/fevarin-100-mg-30-sht-table

Цена флувоксамина в Китае: https://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Fluvoxamine_Maleate.html

Цена хлорпромазина в Индии: https://www.drugsupdate.com/brand/showavailablebrands

https://www.medlineindia.com/CNS/chlorpromazine.htm

Цена хлорпромазина в России: https://apteka.ru/product/aminazin-25-mg-10-sht-table

Примечание (для ориентировки в валютных курсах): 1 рупия равняется 1 рублю