Психология одобрения (часть 3)

В первой и второй статьях мы рассмотрели два способа реагирования людей, поддерживающих «спецоперацию»: активное стремление к величию и пассивное присоединение к сильному.

Какой способ является предпочтительным для российской власти?

Мой ответ – ни один.

Пассивное согласие испуганных людей может смениться активным несогласием, если пропаганде будет сложно поддерживать успокоительную риторику, ссылаясь на «веские причины» и «мудрого вождя». Активные борцы за «величие и достоинство» очень быстро могут направить свою энергию против правящих элит, когда ощутят свои идеалы преданными. Поэтому они не могут являться надёжной опорой для постоянно маневрирующего режима. Абсолютную лояльность идейных групп власть может получить только провозгласив их идеи своими и задекларировав план построения «Светлой России будущего».

Но именно этого власть и не делает. Не может сделать не изменив своей социальной сущности. В официальной пропаганде продвигаются идеи патриотизма, культ Победы и «народа победителя», заявляется о традиционных ценностях без ЛГБТ. И при этом нет никакой чёткой картинки желаемого будущего.

«Капитан, какой курс?» — кричит команда. Но, если компас и есть, то капитан, как Джек Воробей, его никому не показывает. Курс остаётся неизвестен и команда любой ветер называет попутным.

Если вернуться от образов к информационной повестке России 2022 года, то безыдейность и отсутствие курса являются очевидными для всех фактами. Путин и правительство восстанавливают СССР? Или Российскую Империю? Или завоёвывают место под солнцем для «энергетической сверхдержавы»? Сторонники того или иного типа коллективной идентичности разгадывают ходы власти в пользу реализации своих проектов, или же сильно расстраиваются, когда «сову величия» не удаётся натянуть на глобус кремлёвской реальной политики.

На мой взгляд, правящие элиты не нуждаются в заёмном величии СССР или Святой Руси, когда могут обеспечить себе величие персональное. Приверженность одному из проектов только сковывала бы в действиях – с этими гомосексуалов запрещай, а с теми на яхтах не катайся…

Однако, необходимость обеспечить активную беспрекословную поддержку у власти есть. Эта поддержка не растёт в народе сама по себе, её осознанно культивируют. И определённые результаты уже видны.

Это третий тип поддержки, о котором хочу поговорить — поддержка через вражду.

Образ врага – это сосредоточие зла всего мира. Враг страшен, отвратителен и достоин только уничтожения.

Вражда обеспечивает вовлечённость обывателей в проекты, к которым в других обстоятельствах они остались бы равнодушными, или даже держались бы подальше. Собирать деньги на фронт, волонтёрить, быть добровольным интернет-бойцом, или даже поехать на передовую — всё это способна обеспечить вражда. При этом, заражённые враждой граждане не задают вопросов «ради чего?», «а что потом?» им достаточно самого процесса борьбы с абсолютным злом. Им не нужно обещать ни социальных гарантий, ни мирного неба, нужно только указать направление и «дать автомат».

У вражды нет никакой положительной повестки, её цель – уничтожение врага. И потому она очень удобна для мобилизации масс при минимальных вложениях от элиты.

Условия эффективности насаждения вражды: массированность пропаганды, низкий культурный уровень вовлекаемых и их психологическая уязвимость.

Массированная пропаганда обеспечивает перепрошивку активного словаря тех, кто эту пропаганду потребляет. Когда человек многократно слышит определённые фразы и выражения, обращение к ним становится автоматическим, даже при попытках самостоятельно мыслить. Например «бандеровцы», «нацисты», «наркоманы» — всё это характеристики образа врага и люди начинают мыслить этими конструктами.

У многих в сознании возникает путаница и вопросы – «как отличить нациста?», «где бандеровцы, а где украинцы?» Прямых ответов телевизор пока не даёт, но подразумевает что бандеровцы — это все, кто недоволен действиями российских властей. Возникает диссонанс между новым словарём и старыми представлениями, снять этот диссонанс возможно через сдвиг убеждений в сторону словаря вражды: «Да, эти украинцы вообще-то отвратительные люди». И доказательством для обывателя может стать любая история личного конфликта с украинцем.

Основной метод противостояния пропаганде вражды – отключиться от неё. При изменении политической ситуации, СМИ могут перестать сеять вражду и переключат рубильник. Тогда, те люди, который были затронуты враждой поверхностно, на уровне языка, стряхнут с себя эту враждебность.

С людьми, поражёнными враждой глубоко, всё гораздо сложнее. Для них борьба с врагом может стать спутником жизни до конца дней.

Кто в большей степени подвержен «вирусу вражды»? Это как правило, очень приличные «правильные» люди.

У таких, «хорошо воспитанных» людей с раннего детства присутствует страх отвержения за неправильные действия, слова, проявления себя. Они крепко усвоили нормы «хорошо и плохо», и всегда стремятся быть хорошими, ведь это обеспечивает безопасность в коллективе.

Однако, далеко не всегда они такими хорошими являются на деле. Эгоизм, жестокость, алчность, зависть, равнодушие и т.д. Все эти теневые качества могут проявляться у каждого человека. Но «правильному человеку» показывать в обществе их нельзя, и поэтому так страшно увидеть в себе. И тут на помощь психике приходит специальный защитный механизм – вытеснение. Все те качества, которые человек считает социально неприемлемыми, он может бессознательно в себе не замечать, удерживать вне фокуса своего внимания. При этом, сами эти качества ищут возможности выйти на поверхность сознания и быть реализованными т.к. за ними стоят неудовлетворённые потребности. Формируется невротический конфликт, который забирает у человека огромное количество сил.

Далее в дело вступает образ врага и психологическое явление переноса.

Все те качества, которые человек отрицает в себе, можно увидеть во враге и прекратить тяжёлую внутреннюю борьбу, перенести это сражение во внешний мир: «Зло во враге, оно должно быть уничтожено!» И вот, истощённый внутренними конфликтами невротик, превращается в энергичного фанатика.

Может возникнуть вопрос, как же этот фанатик теперь не будет замечать свои собственные проявления «зла» в отношении врага? Он же по-прежнему хочет быть хорошим и очень приличным человеком…

Тут на помощь фанатику приходят различные рациональные оправдания, которые интерпретируют его действия в позитивном ключе.

Приведу для примера одну такую конструкцию. Её автором считают видного церковного иерарха первой половины XIX века митрополита Филарета: «Прощай врагов своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Божьими».

Эта формула позволяет, не снимая «белого пальто», выражать весь спектр «зла» на тех, кого назначили врагами Бога и Отечества.

Но войны заканчиваются. За длинными переговорными столами международные элиты делят ресурсы и власть, жмут друг другу руки. СМИ сворачивают пропаганду вражды.

А заражённые враждой люди остаются. Они уже перенесли свой внутренний конфликт наружу, они поймали кайф от силы и высвобождения своего «зла» на других. Им нужен будет новый враг и продолжение беспощадной борьбы.

Кто будет этим врагом после окончания истории с «бандеровцами»? Может быть «пятая колонна», или «пацифисты», «леваки», да хоть «малолетние дебилы», как выражается один популярный блогер. Может достаться сексуальным меньшинствам, или даже евреям.

Люди, заражённые враждой, мало способны к созидательному труду. Они становятся разрушительным фактором в жизни общества.

Преодоление вражды возможно через личную психотерапию, но это длительный и сложный процесс, в котором необходимо увидеть «врага» как часть себя, признать собственное «зло». Вернуть конфликт снаружи внутрь и разрешить его.

Для общества наличие большого числа людей, заражённых враждой, становится вызовом: их нужно либо психологически реабилитировать, либо ограничить их влияние на общественную жизнь и принятие ключевых решений в политике и экономике.

После «специальной военной операции» и разрешения политического кризиса, ей спровоцированного, для всех здоровых общественных сил будет много мирной работы.