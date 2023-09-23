За бабло, а не за Россию

Ровно месяц назад погибли основатель и военный руководитель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и главный управляющий этой компании Евгений Пригожин. До сих пор представители путинского режима внятно не объявили, как и почему рухнул в Тверской области самолет, в котором летели Уткин, Пригожин и еще несколько руководителей ЧВК «Вагнер». Похороны погибших прошли в секретной обстановке. Их проигнорировали в государственных медиа. Могло бы быть по-другому (я про секретность похорон и игнорирование их на телевидении), если бы сами «вагнеровцы» не отмалчивались и не отсиживались по углам, а попытались отомстить за свое руководство. Вероятность открытой мести была – я писал об этом в своей колонке на «Рабкоре» 29 августа, в день похорон Уткина и Пригожина. «Вагнеровцы» могли бы взбунтоваться, но…

Но победило то, что ЧВК «Вагнер» – это про деньги, а не про интересы России. Про интересы России очень много кричал весной нынешнего года в своих эпатажных видео с линии фронта сам Пригожин. О том, что «мы тут за интересы России», говорили в немногочисленных видео-обращениях из Артёмовска (Бахмута) бойцы-«вагнеровцы». Даже мятеж свой 23 июня «вагнеровцы» устроили под предлогом, что они за справедливость и Россию. Но до Кремля не дошли, сами остановились, хотя справедливости на российской земле от их похода не прибавилось. Спустя два месяца убавились из бренного мира, что вполне логично, и Уткина с Пригожиным. Они сами выбрали свой конец, остановившись в 130 км к югу от Москвы. Поражение мятежников (в какой бы форме оно не случилось) означает победу действующего государственного режима – такова логика политического процесса. А дальше Владимир Владимирович «стабилизировал ситуацию» в своем духе. На «стабилизацию» не ответил ни так называемый Совет командиров «вагнеровцев», не было даже мало-мальски заметных публичных выступлений причастных к ЧВК людей – а их десятки тысяч по России.

История ЧВК «Вагнер» закончена. Это была яркая организация – демоническая, но яркая, не серая, не бледная, не типично путинская (хотя появившаяся именно благодаря существованию путинизма). Можно писать по истории ЧВК «Вагнер» исследования и публиковать мемуары причастных к ней. Правда, за причастность к «вагнеровцам», наверняка, теперь можно будет угодить в тюрьму в России или просто пропасть без вести на огромных просторах нашей страны (или может в Африке). Правящий режим не прощает своего страха, режим параноидально расправляется со всеми и всем, что в настоящее время может нести хотя бы малейшую угрозу его существованию – даже если подобная угроза существует лишь в головах кремлевских старцев. ЧВК «Вагнер» своим «походом на Москву» в июне показала, что способна легко смахнуть нынешнюю политическую систему.

Сидит в СИЗО ФСБ самый заметный критик Путина со стороны националистов Игорь Стрелков, в СИЗО в Сыктывкаре – самый яркий левый публицист Борис Кагарлицкий (признан иноагентом), отбывает в тюрьме срок лидер либералов Алексей Навальный (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) (впрочем, в этом виноваты, главным образом, его единомышленники, слившие протесты в начале 2021 года), зачищено руководство ЧВК «Вагнер»… Любая попытка вынырнуть из болота путинизма, показаться над поверхностью этого болота – карается. Не высовывайся, не высовывайся, не высовывайся – таков главный принцип существующего в нашей стране политического режима.