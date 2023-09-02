Записки телезрителя-поневоле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

На воле я вообще не смотрел телевизор. У меня даже его не было. Нет, я не отказывался полностью от просмотра передач или сериалов, но получал всё это дозированно и по собственному выбору. Берег нервы и время.

В тюрьме всё по-другому. Начнём с того, что наличие телевизора, как и холодильника, в камере ― это привилегия, доступная далеко не всем. А от привилегий, по крайней мере, в такой ситуации, не отказываются. Да и невозможно это сделать ― аппарат просто работает, требуя хотя бы некоторого внимания.

Телевизоры в камерах появляются не сами собой, их покупают заключённые. Если вам довелось сидеть с соседом, достаточно обеспеченным, то, скорее всего, он решит для себя и соседей и проблему зрелищ, и проблему условного хлеба. Как правило, телевизор и холодильник появляются вместе, словно подтверждая известное рассуждение публицистов об извечной битве между этими двумя приборами. Хотя я тут никакого конфликта не заметил.

Разумеется, таскать за собой телевизор из камеры в камеру обычно не получается, тем более не будут его увозить на зону. Так что в тюрьме застревают и бесхозные телевизоры, превращающиеся в общее достояние камеры. Однако это не наш случай. У нашего телевизора есть хозяин. А следовательно, есть человек, определяющий, что и когда все будут смотреть. Можно, конечно, высказывать пожелания, но, во-первых, это не сильно приветствуется, а во-вторых, всё равно решение остаётся за тем, кто прибор купил и поставил.

Мне повезло. У соседа с телевизором вполне приличный вкус, иногда на каналах «Культура» или «ОТР» попадаются вполне сносные передачи или фильмы, которые мы все смотрим. Вообще в тюрьме заключенные часто занимаются самообразованием. Так что не удивляйтесь, если ваш сосед окажется куда более подкованным в вопросах истории или культуры, чем можно было ожидать, учитывая его прошлое. Другое достоинство моих соседей состоит в том, что политические ток-шоу и вообще пропаганда вызывают у них не меньшее (а иногда большее) раздражение, чем у меня.

К несчастью, отказываясь от телевизионной пропаганды, мы постоянно смотрим по всем программам «интеллектуальные игры» и реалити-шоу. Кстати, часто эти два жанра смешиваются, как, например, в случае со «Слабым звеном», где есть элементы и того и другого, хотя в основе, конечно, игра. Постоянный просмотр подобных передач приводит к тому, что начинаешь сопереживать участникам, которые в противном случае не вызвали бы у вас ни малейшего интереса. Интеллектуальные игры являются таковыми лишь по названию. От участников требуется эрудиция и быстрота реакции. Проблема в том, что эрудиция ― знание и запоминание множества разрозненных (порой – курьёзных) фактов ― отнюдь не предполагает понимания их взаимосвязей, осмысления процессов, социальных, экономических или политических закономерностей. Мы узнаем, как звали любовницу какого-нибудь императора, но вряд ли поймём, почему именно этот император должен быть нам интересен. Игры пересекаются с просветительскими программами по русской истории, оказавшимися гораздо менее лживыми, чем я ожидал. Проблема не в искажении фактов (хотя такое тоже случается), а в общей благостной картине ― конфликты и противоречия сводятся к минимуму, тем более противоречия социальные и классовые.

С реалити-шоу всё ещё хуже. Ощущение такое, что их создатели осознанно стараются проявить и мобилизовать все худшие стороны человеческой натуры. Здесь мы получаем социальный дарвинизм в самом чистом виде ― вытеснить ближнего, занять его место, подставить его. В общем ― война всех против всех. И если по ходу игры даже создаются команды, то её сценарий сознательно построен таким образом, чтобы потом членов команды стравить между собой. Коллективный успех и совместное достижение результата невозможно в принципе. Воплощение неолиберализма!

Каждое воскресенье смотрим шоу «Выжить в Дубае», организованное Павлом Волей. Когда-то он мне нравился тем, что несмотря на пошлые шутки в его выступлениях промелькивали искры настоящего юмора. Увы, искры потухли, а пошлость осталась. Вообще комедийные передачи на «ТНТ», а мы в основном их смотрим, вызывают у меня опасения за будущее человечества. Юмор в основном сводится к шуткам «ниже пояса», а все персонажи соревнуются в демонстрации беспробудной тупости, как будто никаких других качеств, способных вызвать у зрителя улыбку, не может быть по определению. Самое страшное, конечно, «Женский стендап» на «ТНТ» по воскресеньям. Под него мы засыпаем. Оказывается, что у женщин никаких других тем, кроме плохого секса и козлов-мужиков, нет. Очень рекомендую к просмотру феминисткам. Прямое доказательство того, что, введя специальную квоту для женщин можно получить совсем не то, на что надеялись идеологи эмансипации.

Остаются, естественно, фильмы и сериалы. Российская продукция отличается крайним примитивизмом и явным отсутствием фантазии. Причём это губит идеи, которые сами по себе недурны. «ТНТ» показывает сериал «СуперИвановы» про семью, где все женщины – ведьмы, а муж, страдающий под постоянным давлением жены, тёщи и дочери – добродушный учитель физики, чуждый не только сверхспособностей, но и веры в сверхъестественное. Замысел хорош, актёры недурны. Могло бы получиться очень неплохое кино. Но сценарий! Все ходы примитивны, все сюжеты и загадки прослеживаются заранее, структура всех серий однотипна. То же самое с сериалом «Уйти красиво», где полицейский, умирающий от рака, пытается погибнуть при исполнении, чтобы семья получила хорошее пособие. Разумеется, у него раз за разом ничего не выходит. Могла бы получиться отличная трагикомедия. Но повторы и сугубо фарсовая, на одной ноте и на штампах игра актёров всё губит.

Есть, наконец, американские боевики, которыми, несмотря на всю антизападную пропаганду, буквально забит эфир. Это не только не спасает, но усугубляет беду. Смотреть такие фильмы невыносимо, поскольку все они одинаковы. Главный герой – спецназовец или гангстер на пенсии сталкивается с предательством, подставой или ещё каким-то злодейским планом. На него объявляют охоту, но он всех убивает и счастливо живёт дальше. Поскольку герой неуязвим и все, кто на него нападают, даже имея перевес десять к одному, заведомо ничего с ним сделать не могут, смотреть не интересно, нервы это не щекочет, а бесконечные однотипные драки и перестрелки утомительны. Заморачиваться психологическими мотивациями и созданием образов ни сценаристы, ни актёры не готовы.

Заканчиваю. Тюрьма даёт хорошую возможность посмотреть и оценить телевизионные программы. Если будет что-то ещё достойное анализа и оценки, напишу ещё. Но точно знаю, что выйдя на свободу телевизор смотреть не буду. И вам не советую.

Интервью брали

через редакцию Спички