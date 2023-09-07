Мелодичный звон скреп

Круговая порука мажет, как копоть.

Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.

Я ищу глаза, а чувствую взгляд,

Где выше голов находится зад.

За красным восходом – коричневый закат.

Скованные одной цепью,

Связанные одной целью.

Скованные одной цепью,

Связанные одной.

***

Здесь женщины ищут, но находят лишь старость,

Здесь мерилом работы считают усталость,

Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи,

Здесь первые на последних похожи

И не меньше последних устали, быть может,

Быть скованными одной цепью,

Связанными одной целью.

Скованными одной цепью,

Связанными одной целью.

Пела группа «Наутилус Помпилиус» в конце восьмидесятых о советском обществе и коммунистической идеологии. И своей песней обличала уравнительный коллективизм, державший личности людей в цепях и превращавший их в рабов системы.

Цепи советской системы и идеологии пали. Но свобода досталась не всем. Оказалось, что её груз легче нести, когда в руках власть и собственность. А без них свобода обернулась задачей, которую крайне сложно решить. Ради чего и как жить? Государство сняло с себя функцию архитектора и поводыря личности, лишь подмигнуло с призывом «обогащайтесь». И оставило людей со своими проблемами.

Но, закончились «лихие девяностые», и вместе со стабильностью у государства проснулся интерес к народу. Чем там электорат живёт? И, несмотря на отказ от государственной идеологии в Конституции, такую идеологию начали искать и нашли. Её стержнем стал государственный патриотизм.

Это новые цепи (скрепы), которые государственная система надела на общество. Но, так как патриотизм существует не в форме обязательной юридической нормы, а в форме нормы культурно-пропагандистской, то создаётся видимость его добровольного принятия. Граждан с детского сада обучают, как надевать и носить эти цепи. А раз уж научены, то почему бы и не пользоваться? Тем более, что они издают такой мелодичный звон: «Я русский, я иду до концааа!» и т.п.

Критичный читатель может сказать: «А что же, нам совсем без идеи остаться? И чем же плохо Родину любить?» Вот и основа для патриотизма – его очевидная польза для личности, которая получает ориентиры в жизни. И польза для общества видна.

Однако, не всё так радужно.

Патриотизм хорош. Даже прекрасен! Полезен. Даже необходим!

Для родоплеменной общины.

Там работает принцип «Один за всех и все за одного!» – безусловная привязанность к своим и борьба с чужаками является лучшим вариантом общественного поведения, выгодного каждому члену такого общества.

Но в условиях развитого капитализма родовая солидарность и безусловная поддержка «своего племени» входит в противоречие со многими потребностями и выгодами отдельных членов общества. Выглядит это так: владельцу завода выгодней завезти рабочих-мигрантов другой национальности и дать им работу с более низкой оплатой труда, чем платить больше денег за труд своих «соплеменников». Если же ему будет выгоднее вывести прибыль завода за границу и вложить в различные активы, чем вкладываться в развитие своего предприятия, он так и сделает. Племенная солидарность патриотизма требует от него идти против логики капитала, работать себе в ущерб. И частный собственник, как человек разумный и свободный от оков первобытного сознания, выбирает личную выгоду.

Также, частенько, выбирают личную выгоду чиновники и службисты силовых структур. Они ведь тоже разумные и незашоренные люди.

Но, чтобы народные массы жили в покое и покорности, свободные от оков племенной солидарности элиты, всё же надевают знаки этих оков для выхода в народ. Демонстрируют патриотические действия, говорят патриотические речи. У народа должно сохраняться чувство «связанности одной цепью».

Увидеть эту ситуацию – что лишь народ носит на себе цепи племенной солидарности и жертвует своими интересами ради элит – очень важно! Это прозрение необходимо, чтобы развязать руки трудящимся в борьбе за свои права, за своё лучшее будущее. В противном случае, элиты с удовольствием обменяют лучшее будущее большинства на процветание себя и своих потомков.

Скованность народа государственным патриотизмом и свобода элит от него – это не единственный факт, который стоит увидеть.

Второй, не менее показательный пример искусственности государственного патриотизма – отсутствие в России сильных региональных идентичностей и «племенной солидарности» вокруг них. Точнее, такая идентичность и солидарность подавляется и старательно размывается, подозревается в сепаратизме, национализме, экстремизме и чем угодно ещё. Ведь она создаёт базу для борьбы «своих против чужих». А когда этими чужими вдруг оказываются присланные из федерального центра руководители – такой патриотизм, очевидно, является лишним. Его надо запретить и подавить. И даже пример Чеченской Республики с её особым статусом не опровергает это правило.

У государственного патриотизма есть одна форма – солидарность с правящим классом.

Одна задача – удешевление рабочей и военной силы в интересах этого класса.

И одна цель – удержание народа в бессознательной покорности этому классу.

Тут бы и статье конец! Читатель левых взглядов с выводами согласится. Что же ещё надо, когда в товарищах согласье есть?

Нужно расширять товарищеский круг.

Поэтому я обращаюсь к согласным с выводами марксистам, а также к левым патриотам и либералам. Товарищи, патриотизм – это не просто цепи, тяготящие трудовой народ, и не красивые цацки, которые надевают по праздникам представители правящего класса. Патриотизм в личном переживании – это глубокое чувство общности и братства, дающее ориентиры в жизненных выборах, обеспечивающее чувство безопасности и уверенности в тяжёлые времена. Говоря программистским языком – патриотическое чувство это «не баг, а фича», поэтому разбить цепи патриотизма и стать свободными практически невозможно. Насильно дарованная свобода переживается как катастрофа и оборачивается деградацией личности, либо поиском пристанища в другой, случайно выбранной коллективности.

Поэтому государственный патриотизм вместе со своим разоблачением должен быть заменён.

Цепи должны быть сменены товарищескими рукопожатиями всех сознательных людей труда.

В отличие от племенной солидарности каменного века, классовое чувство солидарности трудящихся и наша взаимная поддержка соответствуют интересам большинства в России и всём мире.