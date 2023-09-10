Догматизм, как форма оппортунизма

В современном коммунистическом движении многие помнят и знают определение оппортунизма. Если вкратце, его отличительными чертами были и остаются фактический отказ от классовой борьбы, от борьбы за полную экономическую и политическую власть трудящихся, постепенное скатывание к “парламентскому кретинизму” и реформизму. Это политика торга за спиной рабочего класса, выторговывание у буржуазии подачек вместо борьбы с ней. Данные характеристики этого направления актуальны по сей день и неизменны.

Но, как мне представляется, на сегодняшний момент догматизм в левом движении, по степени безопасности и удобности для буржуазии, вполне может конкурировать с “классическим” оппортунизмом, если не является его разновидностью. На первый взгляд все правильно: классовая борьба, диктатура пролетариата, социалистическая революция. А к чему это реально приводит на практике?

Левые блогеры: что дальше?

В 2017 году случился взрывной рост левого ютуба и блогов, появилось множество каналов с большим количеством подписчиков и просмотров. Само по себе это явление крайне положительное и прогрессивное – левая идея вышла из “гетто”, в которое ее годами загоняли капиталисты, перестала быть уделом немногочисленных активистов, вышла на более широкую, массовую аудиторию. В то же время, при всем уважении, но если кто-то “привел людей к марксизму”, то это скорее характеристика проповедника, а не политического деятеля. Политическая деятельность, в нашем случае, это борьба за овладение всей полнотой экономической и политической власти трудящимися и реальные шаги в этом направлении. Но, как приходится с прискорбием это констатировать, для кого-то живой и деятельный революционный марксизм превратился в таксидермию – в выпотрошенную тушку “марксизма”, где за перьями цитат и формул кроется пустота бездействия и мещанства. Что неудивительно, ведь левое движение состоит из живых людей, такой срез общества и выходцев из него, своего рода “Россия в миниатюре”. Невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Идеология господствующего класса является идеологией, господствующей в обществе. Это азбука революционного марксизма и материалистического понимания истории.

Понятно, что все эти отрицательные явления имеют объективные причины. Государство на протяжении многих лет убивало тягу к участию в политике, пресекало всякую активность и самоорганизацию, методично и целенаправленно деполитизировало общество, усиленно насаждая мещанство и мелкобуржуазность. Сломать эту тенденцию, пробудить в людях интерес к политике и стремление не только к сочувствию, но и к деятельному участию в переменах и в конечном счёте революции, чрезвычайно трудно. Но такая “пескарская” позиция ряда марксистов сильно усугубляет это положение дел. Да, революционную ситуацию невозможно вызвать искусственно, это всегда совокупность объективных и субъективных факторов. Но если ничего не делать в этом направлении, не создавать этот субъективный фактор, лишь оставаясь в позиции стороннего наблюдателя и зрителя, то никаких революционных перемен и не будет. В лучшем случае – все затянется на десятилетия, а в худшем – мы, не имея никакого “тренинга”, просто-непросто окажемся не готовыми к вызовам времени.

В ответ мы слышим: митинги и пикеты не нужны, это бессмысленный “акционизм”. А как быть с тотальной информационной блокадой нашего мировоззрения? Или может быть в распоряжении критиков имеются многомиллионные СМИ, которые есть в огромном количестве у противника? И почему тогда, если митинги и пикеты ничего не дают и бессмысленны, мы за последние годы видим такое значительное численное увеличение Росгвардии, полиции и спецтехники в распоряжении МВД? По какой причине сфабриковано столько дел по административным и уголовным статьям после митингов и немало людей уже получили реальные тюремные сроки? И, наконец, для чего годами ужесточалось законодательство о публичных уличных акциях, если они не опасны буржуазии? Демонстрации рабочих и коммунистов в разных капстранах во все времена жестоко подавлялись и разгонялись полицией.

Та же ситуация и с “выборами”. Понятно, что путем избирательных технологий олигархи никогда не допустят трудящихся к власти. Не для того придумывались и создавались властью богачей эти фальшивые декорации “народного представительства”. Даже уже полубуржуазный, но законно избранный Верховный Совет РФ был расстрелян из танков бандой Ельцина в октябре 1993 года. Было наглядно продемонстрировано что происходит с теми, кто начинает “играть не по правилам”. Однако, все равно инструмент буржуазных выборов нельзя отдавать капиталистам без боя. До войны при определенных обстоятельствах даже такие похабные выборы можно и нужно было использовать и участвовать в них посредством активного бойкота или выдвижения своего кандидата с целью агитации и разоблачения этих выборов, если есть такая возможность. Использовать для всеобщей мобилизации активистов и привлечения новых сторонников. Как иначе выходить на более широкую аудиторию?

Тактику можно выстраивать сообразно каждой ситуации, отталкиваясь от конкретных условий. Но разве сторонники неучастия в выборах из числа марксистов напечатали миллион листовок с призывом активного бойкота и разоблачения спектакля псевдо-голосования? Или встали живой цепью вокруг избирательных участков, дабы не пускать избирателей, или вести там свою агитацию среди пришедших на “выборы”? Нет, нет и нет.

И так по каждому вопросу реального участия хоть в чем-то политическом. То есть, получается “марксизм без цели”. “Марксизм ради марксизма”.

Марксизм “без политики”

Такого вот сектантства в нашем сегодняшнем левом движении, в особенности в среде марксистов, навалом, к сожалению. Большевики в 1905-1907 годах принимали самое активное участие в Первой русской революции, невзирая на её в целом буржуазно-демократический характер. Боролись за свободу собраний, печати и профсоюзов, за освобождение узников самодержавия. И ещё привносили в революцию свою повестку и пролетарское содержание. Современным же сектантам и догматикам не помогает даже успешный международный опыт рабочей борьбы, состоящей из всех этих указанных выше “компонентов”. Да, и вообще это и есть суть политическая деятельность в общепризнанном смысле этого слова. Не заниматься политикой, это значит не бороться за политическую власть рабочего класса, отдавать политику на откуп буржуазии, упростить ей жизнь и покорно смириться с ее монополией на этом важнейшем участке “фронта”. И в чем, в таком случае, состоит смысл нашей деятельности, да и всего “левого движения”?

Даже как-то странно, что марксистам нужно обсуждать такие банальные и очевидные вещи, просто прописные истины, как необходимость борьбы за власть трудящихся.

Можно сколь угодно долго повторять про ”диктатуру пролетариата”, превращая ее в мантру. В таком случае, это правильное положение ленинизма будет звучать как абстракция, оторванная от жизни, без учета реальной расстановки классовых сил. Ведь в Советской России диктатура пролетариата была вызвана естественной необходимостью, для сопротивления свергнутой буржуазии и ее союзникам и в целях самозащиты новой рабочей власти, а не слепым следованием книжной букве. Но как тогда, с позиций марксизма, оценивать опыт народно-демократических республик после Второй мировой войны? Советское руководство, на которое ориентировались компартии будущих стран социалистического блока, выдвинуло идею о необходимости переходного этапа в виде “народных демократий” вместо диктатуры пролетариата. Получается пошли по пути “оппортунизма”? Или это допустимое отклонение от нормы? Данная тема требует спокойной марксистско-ленинской дискуссии в товарищеском ключе, без “рубки с плеча”.

Ещё старый большевик В. М. Молотов на склоне лет говорил: “Среди коммунистов много мещан”. Как в воду глядел. Что бы он сказал сейчас, даже боюсь представить.

Удивительно, как самое революционное и прогрессивное учение марксизма и ленинизма, поднимавшее под красным знаменем свободы в 20 веке на баррикады тысячи и миллионы трудящихся по всему миру, в руках “принципиальных” автоматически превращается в свою полную противоположность – в сухарь догматизма, косности и бездействия. В сборник зазубренных энциклопедических статей и общих фраз, максимально обобщенных определений, вместо действенного метода для правильного и точного анализа текущего момента. А главное – для изменения мира, а не вечного его изучения и исследования. «Философы лишь различным образом объясняли мир. Но дело заключается в том, чтобы изменить его». Таков основной завет и урок Карла Маркса.

Но даже изучение и исследование требует подробного и детального рассмотрения вопросов, как бы “препарирования” капиталистической системы. С обязательным учетом особенностей той страны, в которой ведется деятельность. Начать хотя бы с того, что у нас зачастую распространен крайне абстрактный и примитивный “анализ” в стиле “в России капитализм”, без конкретики и детального разбора специфики российского капитализма, без упоминания персоналий господствующего класса, расстановки сил, противоречий внутри этого класса. Ленин в своих произведениях очень четко и конкретно описывает ситуацию на тот момент, без общих слов про “сферическую буржуазию в вакууме”. Тем более, что его работы часто носили полемический характер. “Дело не в личностях, дело в классе!”, – справедливо говорят нам наши товарищи, марксисты.

При этом в их устах этот правильный тезис иногда начинает приобретать идеалистическое полурелигиозное представление об обезличенном и неодушевленном зле под названием “Капитал”, что не имеет ничего общего с материалистическим подходом. Между тем, избегая упоминаний первого лица правящего класса России, они спокойно пишут и говорят о Навальном, Чубайсе или Горбачеве и др. То есть, в отношении покойников или “мальчиков для битья” правило “дело не в личности, а в классе” не распространяется, так? В итоге такое странное двоемыслие и порождает логику “царь хороший, вот только бояре (капиталисты) плохие”. В начале нулевых даже была целая теория, что приход Путина к власти выгоден коммунистам. Новый президент начнет строить заводы и создавать промышленность, а это в свою очередь создаст нам необходимую социальную базу для революции – индустриальный рабочий класс. Национальный капитал придет на смену компрадорскому. Прекратится распад страны и дезинтеграция, будет наведен порядок, укрепится государство. Чем обернулись эти ложные и опасные химеры для левого движения рассказывать не имеет смысла. Несколько очень уважаемых, серьезных философов-марксистов и обществоведов, экономистов антирыночников из российского комдвижения рассуждали именно в таком ключе и голосовали на выборах президента в 2000 году за Путина. Сейчас эту нишу занимают сторонники “Рабочей партии России” М. В. Попова, они за президента, но против капитализма. Бывает и такое! И сам президент РФ даёт пищу для неокрепших и наивных умов своей критикой капитализма и её “западной модели”. Но, в связи с этим принципиально важно не что критикуется, а с каких именно позиций происходит эта самая критика. Если, условно говоря, капитализм подвергается критике со стороны тех, кто жаждет возвращения во времена Ивана Грозного или порядков типа Саудовской Аравии и Ирана, то такая позиция вряд ли может быть востребована коммунистами и левым движением.

Коммунисты “белых перчаток”

Сегодня эти тенденции выродились еще и в сектантство, как оно есть: в борьбу за “чистоту” и “стерильность” своего “левого мирка”. А значит опять – никакой политики.

И все же сознательные коммунисты не просто выступают за тактические союзы с разными политическими силами. В нашей истории многое уже было, и не раз, нас этим не удивишь и не запугаешь. “Трудовая Россия” через все это давно прошла: и коалиция “Другая Россия” в 2006-2007 гг., и оргкомитет “Дней гнева” и “Маршей несогласных”, и “Антипризывной марш”.

Тогда тоже были люди со схожей позицией “белых перчаток” и “чистоты контактов”. “Никаких союзов и коалиций, кроме классово верных”. И чего в итоге? Где они все?

Помыкались, потыкались, побились эти “принципиальные” пяткой в грудь, и ушли из политики в никуда, в бытовуху. Проку от них все равно практически никакого не было в любом случае, и быть не могло. У них путь один – прожить свое тихое и спокойное существование, цитировать классиков в разных кампаниях, демонстрируя свою эрудицию, и хвастаться тем, что не “запятнался ни разу”, остался “чистеньким”. Зато не замарался!

Только вот результатов у такой “деятельности” никаких нет и не будет. Но таких, по всей видимости, это особенно и не интересует, они живут по принципу “движение – все, цель – ничто”. В 1990-ые нашего лидера, Виктора Ивановича Анпилова, вообще называли “анархо-примитивистом”. Не поленились даже термин специальный придумать. Впоследствии прекрасного поэта-коммуниста Бориса Гунько тоже упрекали в “излишнем “радикализме” из-за его искреннего сочувствия молодым коммунистам, горячим сторонникам нелегальных форм работы.

Давно пришло время осознать: “левое движение” – это политика рабочего класса и в интересах рабочего класса. А чтение хороших и правильных книжек – это не “левое движение”, а чтение хороших и правильных книжек и только. Дело нужное и полезное, большевики очень много посвящали времени и сил образованию и в особенности самообразованию. И результативное, например, марксистские кружки не сели в лужу по вопросу войны, дали ей точный классовый анализ. В оценке ими текущих событий сказывается неплохая теоретическая подготовка, и это бесспорно не может не радовать. Только вот у большевиков обучение никогда не было в ущерб делу, практике. Полагать, что от прочтения книг и агитпропа случаются революции и смена общественно-экономической формации может законченный идеалист, но никак не материалист и марксист. Бытие определяет сознание, можно прочесть много трудов классиков марксизма, усвоить и свободно ориентироваться в них, при этом ведя образ жизни обыкновенного обывателя.

Да, заниматься политикой это огромный риск. Риск сесть в тюрьму (уж мы-то это хорошо знаем, наши соратники сидят, а нам с товарищами пришлось уехать из России именно по этой причине), риск ошибок и поражений, критики в твой адрес со всех сторон. Ответственность, наконец. Задачи ведь стоят куда серьезнее, чем сидеть преспокойно перед видеокамерой (а не в тюремной камере!), и говорить правильные банальные вещи про необходимость борьбы с капитализмом. С таким успехом можно вот так “классово бороться” ещё 50 лет, до глубокой старости.

Такой типаж левых блогеров, задолго до этого феномена, еще в 2001 году удивительно точно описал Борис Михайлович Гунько в своем стихотворении “Разговор с товарищем Лениным”:

Товарищ Ленин! Сытыми птичками щебечут вождишки:

«Не надо в бой! Будем бороться те-о-ре-ти-чес-ки!»

А как же народ?

Его – на убой?

Плевать им на то, что трудом его кормятся.

Народ ведь внизу, а они «смотрят ввысь».

Марксизм оскопили, придумав пословицы, которые им заменяют марксизм.

Зачем рваться в бой, коль и так «все дороги Ведут в коммунизм»?

О! Волшебные сны!

Лежи себе тихо в партийной берлоге,

Чтоб вдруг, не дай Бог, не случилось войны.

Боятся всего. И не только драчки.

Штрафа боятся!

Боятся жены!

Авось доживем до всеобщей стачки.

Тогда и заявим:

«А вот, мол, и мы!» Владимир Ильич!

И такие вот «чайники», что на рабочих глядят сверху вниз, готовят себя не в бойцы, а в начальники, поскольку они «изучали марксизм».

Все прочитали,

Но самое главное

В Вашем учении – мимо глаз.

То, что должна быть партия армией, готовой в сраженье возглавить класс.

Пожелаем же искренне друг другу не стать в конце концов такими же бессмысленными и бесполезными для революции людьми.