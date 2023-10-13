Как написать письмо Борису Кагарлицкому

Борис Кагарлицкий признан иноагентом

1) Заходим на сайт ФСИН-письмо;

2) Выбираем кнопку «написать письмо»;

3) Выбираем учреждение: Республика Коми, СИЗО-1 (рис.1);

Вводим данные получателя: Борис Юльевич Кагарлицкий, 1958 г.р.

И данные отправителя: ФИО, номер телефона, электронный адрес (рис.2);

5) Пишем письмо, добавляем фото и выбираем количество листов для ответа (рис. 3);

Все письма проверяются, поэтому мы рекомендуем быть осторожными и не писать того, что может вызвать проблемы у Бориса или у вас!

6) Отправляем письмо. Оплачиваем отправку любым удобным способом (рис.4);

Готово!

Ваши письма – не только моральная поддержка Борису Юльевичу, но и способ показать его влияние на общество ему самому, работникам ФСИН, властям.

За инструкцию спасибо Союзу Марксистов!