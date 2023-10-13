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Как написать письмо Борису Кагарлицкому

 

Борис Кагарлицкий признан иноагентом

1) Заходим на сайт ФСИН-письмо;

2) Выбираем кнопку «написать письмо»;

3) Выбираем учреждение: Республика Коми, СИЗО-1 (рис.1);
Вводим данные получателя: Борис Юльевич Кагарлицкий, 1958 г.р.

рис. 1

И данные отправителя: ФИО, номер телефона, электронный адрес (рис.2);

рис. 2

5) Пишем письмо, добавляем фото и выбираем количество листов для ответа (рис. 3);
Все письма проверяются, поэтому мы рекомендуем быть осторожными и не писать того, что может вызвать проблемы у Бориса или у вас!

рис. 3

6) Отправляем письмо. Оплачиваем отправку любым удобным способом (рис.4);

рис. 4

Готово!

Ваши письма – не только моральная поддержка Борису Юльевичу, но и способ показать его влияние на общество ему самому, работникам ФСИН, властям.

 

За инструкцию спасибо Союзу Марксистов!

Рабкор.ру
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13-10-2023 Ликбез, , 87
Блокчейн, Анархо-Капитализм и Цифровая демократия
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