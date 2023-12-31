Всё, что осталось

Перевод статьи Британского журнала Prospect от 06 декабря 2023.

Израиль много раз приносил смерть и разрушения жителям Газы. Но после террористических атак ХАМАС вместе с местью возникла возможность творить вещи пострашнее, чем раньше: этнические чистки.

7 января 2009 года, когда операция «Литой свинец» была в самом разгаре, я написал статью в Guardian «Как Израиль поставил Газу на грань гуманитарной катастрофы». Это было первое крупное нападение Израиля на сектор Газа после его одностороннего вывода войск в 2005 году. Дальнейшие крупные военные наступления последовали в 2012, 2014, 2021 и 2022 годах, не считая мелких вспышек и почти 200 погибших во время пограничных протестов в 2018 году, известных как «Марш возвращения». По моим подсчетам, нынешняя война является шестым серьезным нападением Израиля на сектор Газа (sic!) с тех пор и, безусловно, самым смертоносным и разрушительным. И это также порождает зловещий призрак второй палестинской Накбы.

Единственный способ понять смысл жестоких и обреченных на провал войн Израиля в секторе Газа – это понять исторический контекст. С какой бы точки зрения на это ни смотрели, создание государства Израиль в мае 1948 года повлекло за собой колоссальную несправедливость по отношению к палестинцам. Три четверти миллиона палестинцев стали беженцами, а название «Палестина» было стерто с карты мира. Израильтяне называют это «Войной за независимость» – Палестинцы называют это Накба, или катастрофа. Самым ужасающим событием в пропитанной страданиями истории евреев был Холокост. В истории палестинского народа самым травмирующим событием является Накба, которая на самом деле даже не разовое событие, а продолжающийся процесс лишения собственности и перемещения палестинского народа с его родины, который продолжается и по сей день, сопровождающийся невыразимым масштабом ужаса, который несёт в сектор Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Великобритания была первоначальным куратором еврейского государства, начиная с декларации Бальфура 1917 года. Но к 1948 году Соединенные Штаты заменили Великобританию в качестве основного спонсора. Британские чиновники сильно возмущались тем, что Америка поддерживала молодое государство, хотя сами же и способствовали захвату Палестины сионистами. Условия, которые привели к возникновению Накбы, были созданы в Британии. Однако ни одно британское правительство никогда не брало на себя никакой ответственности за потери и страдания, которые оно принесло народу Палестины.

В период с 1948 года западные державы во главе с США оказали Израилю огромную моральную, экономическую и военную поддержку, а также дипломатическую защиту. США использовали свое право вето в Совете Безопасности ООН 46 раз, чтобы отклонить резолюции, которые не нравились Израилю. Америка также ежегодно предоставляет Израилю около $3,8 миллиардов военной помощи, а в этом году еще больше, чтобы позволить Израилю продолжить свое военное наступление в секторе Газа. Проблема с американской поддержкой Израиля заключается в том, что она не обусловлена ​​соблюдением Израилем прав человека для палестинцев или международного права. В результате Израилю в буквальном смысле сходит с рук убийство.

В августе 2005 года правительство под руководством «Ликуда» во главе с Ариэлем Шароном организовало односторонний вывод войск Израиля из сектора Газа. Также они вывезли оттуда 8500 поселенцев (граждан Израиля, которые заселялись на территории, с которых изгонялись палестинцы), разрушив дома и фермы, которые те покинули. ХАМАС, исламское движение сопротивления, провело эффективную кампанию по изгнанию израильтян из сектора Газа. Миру Шарон представил вывод войск из сектора Газа как вклад в мирное сосуществование. Но в последующий год более 12 000 поселенцев переехали на Западный берег, укрепив израильский контроль и еще больше сократив возможности для независимого палестинского государства.

Настоящая цель этого шага заключалась в перекройке границ Большого Израиля путем присоединения основных блоков поселений на Западном Берегу к государству Израиль. Таким образом, уход из Газы был не прелюдией к мирному соглашению с Палестинской автономией, а прелюдией к дальнейшей сионистской экспансии на Западном Берегу. Это был односторонний шаг Израиля, предпринятый в соответствии с их национальными интересами. Уход из сектора Газа, основанный на фундаментальном неприятии палестинской национальной идентичности, был частью долгосрочных усилий, направленных на то, чтобы лишить палестинский народ любого независимого политического существования на своей земле. Это не помешало представителям Израиля сделать абсурдное заявление о том, что, уйдя, они дали жителям Газы шанс превратить побережье в Сингапур на Ближнем Востоке.

В декабре 2008 года Израиль начал операцию «Литой свинец» в нарушение шестимесячного соглашения о прекращении огня, посредником при котором выступил Египет. Это была не война в обычном понимании этого слова, а односторонняя резня. В течение 22 дней ЦАХАЛ обстреливал, расстреливал и бомбил объекты ХАМАС, одновременно сея смерть и разрушения беззащитному гражданскому населению. Всего было убито 1417 жителей Газы, в том числе 313 детей, и более 5500 было ранено. 83% жертв составили гражданские лица.

Военные преступления расследовала независимая миссия по установлению фактов, назначенная Советом ООН по правам человека и возглавляемая Ричардом Голдстоуном, выдающимся южноафриканским судьей, который одновременно был евреем и сионистом. Голдстоун и его команда установили, что ХАМАС и ЦАХАЛ нарушили законы войны. ЦАХАЛ подвергся гораздо более суровым осуждениям, чем ХАМАС, из-за масштабов и серьезности нарушений. ХАМАС и другие палестинские вооруженные группировки были признаны виновными в ракетных и минометных обстрелах с умышленной целью нанести вред израильскому гражданскому населению. Команда Голдстоуна расследовала 36 инцидентов, связанных с ЦАХАЛ. Было обнаружено 11 инцидентов, в которых израильские солдаты совершали прямые нападения на мирных жителей со смертельным исходом (только в одном случае существовала возможная «оправданная военная цель»); семь инцидентов, когда мирные жители были застрелены, выходя из своих домов, «размахивая белыми флагами и, в некоторых случаях, после приказа израильских сил сделать это (выйти)»; нападение, совершенное «прямо и умышленно» на больницу; многочисленные инциденты, когда машинам скорой помощи препятствовали в оказании помощи тяжелораненым; несколько нападений на гражданскую инфраструктуру, не имеющую военного значения, такую ​​как мукомольные заводы, птицефермы, канализационные сооружения и колодцы, — все это часть кампании по лишению гражданского населения предметов первой необходимости. По словам доклада, большая часть этого обширного ущерба была «не оправдана военной необходимостью и осуществлена ​​незаконно и бессмысленно».

В заключение в 452-страничном отчете отмечается, что, хотя израильское правительство стремилось представить свои операции как ответ на ракетные обстрелы в порядке осуществления права на самооборону, «сама Миссия считает, что этот план был направлен, по крайней мере частично, на другую цель: на народ Газы в целом».

В таких обстоятельствах миссия пришла к выводу, что то, что произошло всего за три недели в конце 2008 и начале 2009 года, было «намеренно непропорциональным нападением, направленным на то, чтобы наказать, унизить и запугать гражданское население, радикально подорвать его местный экономический потенциал и возможность работать и обеспечивать себя, а также навязывать ему постоянно растущее чувство зависимости и уязвимости». Позже Голдстоун опубликовал статью в Washington Post, в которой заявил, что, в то время как ХАМАС совершал военные преступления (его ракеты были «целенаправленно и без разбора нацелены на гражданские цели»), нападения на гражданских всё же не являлось политической целью Израиля. Остальные три члена миссии по установлению фактов заявили, что они придерживаются выводов, которые были «сделаны после тщательного, независимого и объективного рассмотрения информации, связанной с событиями, входящими в наш мандат, после тщательной оценки ее достоверности».

Ни Израиль, ни ХАМАС не были привлечены к ответственности и не заплатили никакой цены за свои военные преступления. Израильтяне приступили к нападкам на автора доклада вместо того, чтобы заняться какими-либо его выводами. Хотя доклад Голдстоуна не привел к каким-либо действиям, он предлагает глубокое понимание модели поведения Израиля в секторе Газа во время этой и всех последующих операций. Отсутствие санкций также объясняет, почему Израиль смог продолжать действовать совершенно безнаказанно и в очередной раз в буквальном смысле избежать наказания за убийства.

Совершая военные преступления, Израиль утверждает, что осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, а его западные сторонники повторяют это утверждение, как попугаи. В этом последнем и наиболее разрушительном нападении на Газу лидер Лейбористской партии Кейр Стармер превзошел даже Джо Байдена и Риши Сунака, заявив, что право Израиля на самооборону оправдывает отказ в воде, еде и топливе гражданскому населению. Все три лидера в течение восьми недель упорствовали в своем отказе призвать к немедленному прекращению огня, довольствуясь слабыми призывами к Израилю сделать паузу в боевых действиях, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь осажденного гражданского населения.

Как и большинство заявлений Израиля в этой жестокой войне, утверждение, что он просто осуществляет свое право на самооборону, необоснованно или, по крайней мере, горячо оспаривается. Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях, отметила, что согласно международному законодательству это право актуально только в случае вооруженного нападения одного государства на другое государство или если угроза исходит извне. Однако нападение ХАМАСа было совершено не государством и не извне. Он прибыл из района, для которого согласно международному праву Израиль по-прежнему является оккупирующей державой, поскольку после вывода войск он продолжал контролировать доступ в Газу по суше, морю и воздуху. Проще говоря, человек не имеет права на самооборону от территории, которую он оккупирует. Таким образом, в данном случае применение положения о самообороне, статьи 51 Устава ООН, здесь бессмысленно. Именно люди, находящиеся под оккупацией, имеют согласно международному закону право на сопротивление, включая право на вооруженное сопротивление. И палестинский народ находится в уникальном положении: он единственный народ, живущий в условиях военной оккупации, от которого ожидается обеспечение безопасности своего оккупанта.

В совокупности нападения Израиля на сектор Газа отражают глубоко милитаристские взгляды, упрямый отказ искать пути мирного сосуществования, привычку игнорировать законы войны и международное гуманитарное право, а также крайнее бессердечное отношение к гражданскому населению противника. Израильские генералы называют свои периодические военные вторжения в сектор Газа «кошением травы». Под этим они подразумевают ослабление ХАМАС, деградацию его военной мощи и способность управлять страной. Эта дегуманизирующая метафора подразумевает задачу, которую необходимо выполнять регулярно, механически и без конца. Это также намекает на неизбирательную резню мирного населения и нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, на восстановление которого уходят годы.

В рамках этого беспощадного дискурса не существует прочного политического решения: следующая война всегда является лишь вопросом времени. «Кошение травы» — пугающая метафора, но она дает еще один ключ к разгадке более глубокой цели, стоящей за упорным отказом Израиля от дипломатии и неоднократным применением грубой военной силы на своей южной границе.

Нынешняя израильская бомбардировка Газы является ответом на атаку ХАМАС в субботу 7 октября, или «Черную субботу». Это изменило правила игры. В прошлом ХАМАС запускал ракеты по Израилю или вступал в бой с израильскими силами на своей территории. 7 октября ХАМАС и более радикальная группировка «Исламский джихад» использовали бульдозеры, чтобы снести забор вокруг сектора Газа, и устроили серию убийств в соседних кибуцах и поселениях, убив около 300 солдат и уничтожив более 800 мирных жителей, 250 из которых находились на музыкальном фестивале (прим.пер.: на данный момент эти цифры корректируются в меньшую сторону). Они также захватили 240 заложников, в том числе некоторых военнослужащих. Жестокое, смертоносное нападение на мирных жителей было военным преступлением, и международные политические лидеры справедливо осудили его как таковое.

Другой вопрос, была ли атака ХАМАС совершенно неспровоцированной, как утверждают Израиль и его друзья. Нападение произошло не на пустом месте. Фоном стала 56-летняя израильская оккупация палестинских территорий — самая длительная и жестокая военная оккупация современности. Это представляет собой ежедневное насилие против жителей Западного берега и сектора Газа и ежедневное нарушение их основных прав человека.

ХАМАС не является террористической организацией в чистом виде, как продолжают настаивать Израиль и его западные союзники. Это политическая партия с военным крылом, нападения которой на гражданское население представляют собой террористические акты. Действительно, ХАМАС – это больше, чем просто политическая партия с военным крылом. Это массовое общественное движение, заметная часть структуры палестинского общества, отражающее его стремление к свободе и независимости. Именно неспособность Организации освобождения Палестины (ООП) добиться свободы и государственности во многом объясняет растущее влияние ХАМАС (прим. редакции.: редакция не поддерживает такое видение ХАМАС. Члены редакции придерживаются мнения, что это террористическая организация).

В 1993 году ООП подписала первое соглашение с Израилем в Осло. Взаимное признание пришло на смену взаимному неприятию. Для палестинского национального движения это был исторический компромисс: оно отказалось от претензий на 78% территории Палестины, существовавшей с 1920 по 1948 год в соответствии с мандатом Лиги Наций, в надежде получить независимое государство на оставшихся 22% территории – на Западном Берегу и в секторе Газа со столицей в восточном Иерусалиме. Но этому не суждено было случиться. Соглашение в Осло оказалось не путем к независимости, а ловушкой.

После убийства премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году к власти вернулась жесткая националистическая партия «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху провел остаток своей политической карьеры в неустанных и до сих пор успешных усилиях по предотвращению создания палестинского государства. Он никогда не был партнером по установлению мира ни с одной палестинской фракцией. Его игра состоит в том, чтобы стравливать их друг с другом, чтобы сорвать палестинскую национальную борьбу. «Любой, кто хочет помешать созданию палестинского государства, должен поддерживать ХАМАС и переводить деньги Хамасу», — сказал он своим коллегам из «Ликуда» в марте 2019 года. «Это часть нашей стратегии — изолировать палестинцев в секторе Газа от палестинцев, живущих на Западном Берегу». Ослабив и дискредитировав умеренных переговорщиков на Западном Берегу, Нетаньяху непреднамеренно способствовал подъему ХАМАС.

Хартия ХАМАС 1988 года является антисемитской, отрицает право Израиля на существование и призывает к созданию единого мусульманского государства на всей исторической территории Палестины, «от реки до моря», как гласит их лозунг. Но, как и до этого ООП, ХАМАС постепенно смягчил свою политическую программу. Возможно, понимая, что теракты смертников, совершенные во время Второй интифады, были морально неправильными и политически контрпродуктивными, оно выбрало парламентский путь к власти. В январе 2006 года ХАМАС получил абсолютное большинство на всепалестинских выборах как в секторе Газа, так и на Западном Берегу, и приступил к формированию правительства. Это было более умеренное и прагматичное правительство, и оно предложило вести переговоры о долгосрочном прекращении огня с Израилем на 20, 30 или 40 лет. Хотя Хартия не пересматривалась до 2017 года, в длинной серии выступлений лидеры ХАМАС заявили, что они согласятся создать палестинское государство в границах 1967 года.

Израиль отказался признать демократически избранное правительство ХАМАС и отклонил его предложение о переговорах. США и ЕС последовали примеру Израиля и присоединились к нему в мерах экономической войны, призванных подорвать его. Западные державы заявляют, что верят в демократию, но, очевидно, не тогда, когда палестинский народ голосует за «неправильную» партию. Перефразируя Бертольда Брехта, если правительства Израиля и западных стран недовольны палестинским народом, им следует распустить этот народ и выбрать другого.

С помощью Саудовской Аравии соперничающим палестинским группировкам удалось примирить свои разногласия. 8 февраля 2007 года ФАТХ и ХАМАС подписали в Мекке соглашение о прекращении столкновений между их силами в Газе и формировании правительства национального единства. Они согласились на систему разделения власти, при которой независимые люди займут ключевые посты в сфере иностранных дел, финансов и внутренних дел. И они заявили о своей готовности вести переговоры о долгосрочном прекращении огня с Израилем.

Израилю это правительство тоже не понравилось, и он снова отказался вести переговоры. Дальше – только хуже. Израиль и США тайно вступили в заговор с представителями ФАТХ и египетской разведкой с целью подорвать правительство национального единства. Они надеялись обратить вспять результаты парламентских выборов, подтолкнув ФАТХ к организации государственного переворота с целью вернуть власть.

В 2008 году утечка протоколов переговоров между Израилем и Палестинской автономией показала, что Израиль и США вооружали и обучали силы безопасности президента Махмуда Аббаса с целью свержения правительства ХАМАС. (Позже «Палестинские документы» из 1600 дипломатических документов, просочившийся в «Аль-Джазиру», раскрыли ещё больше.) Американские неоконсерваторы участвовали в зловещем заговоре с целью развязать гражданскую войну в Палестине. ХАМАС предупредил переворот ФАТХ, насильственно захватив власть в секторе Газа в июне 2007 года. В этот момент палестинское национальное движение раскололось: ФАТХ правил на Западном Берегу, а ХАМАС – в секторе Газа.

Израиль отреагировал на действия ХАМАС, объявив сектор Газа «враждебной территорией». Он также принял комплекс социальных, экономических и военных мер, направленных на изоляцию и подрыв ХАМАС. Безусловно, наиболее значимой из этих мер было введение блокады. Заявленная цель блокады заключалась в том, чтобы остановить передачу оружия и военной техники ХАМАС, но она также ограничила поток продовольствия, топлива и медикаментов гражданскому населению. Один американский сенатор был возмущен, обнаружив, что макароны оказались в списке запрещенных продуктов. Бойкот распространялся не только на импорт, но, как это ни парадоксально, также на некоторые виды экспорта из Газы. Зачем препятствовать экспорту сельхозпродукции, рыбы и других нелетальных товаров? Трудно избежать вывода, что скрытым мотивом было нанести ущерб экономике Газы и вызвать бедность, нищету и безработицу среди ее жителей.

В невоенном аспекте блокада представляла собой форму коллективного наказания, которая явно запрещена международным правом. Учитывая масштабы страданий, причиненных блокадой жителям побережья, если бы Израиль был личностью, его можно было бы считать виновным в «преступном пренебрежении», которое относится к поведению, которое настолько бессердечно, настолько лишено морального чувства заботы, настолько неуважительно к жизни других и настолько достойно порицания, что требует уголовной ответственности.

Израильскую бомбардировку Газы с 7 октября, несомненно, можно охарактеризовать как «преступное пренебрежение» из-за неописуемых страданий, которые она причиняет гражданскому населению. Хотя главным врагом является ХАМАС, Израиль продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, школам, мечетям, больницам, машинам скорой помощи и продовольственным складам БАПОР. К концу ноября число погибших возросло до более чем 15 000 убитых и более 30 000 раненых — больше, чем общее количество предыдущих военных наступлений вместе взятых. По оценкам, 6150 погибших — дети и 4000 — женщины. Убийства гражданского населения в таких промышленных масштабах ставят действия Израиля на грань геноцида, «преступления из всех преступлений».

Есть еще один аспект этой кампании, которого не было в предыдущих: опасность этнических чисток. В предыдущих кампаниях Израиль приносил смерть и разрушения жителям Газы, но держал их взаперти в анклаве, «щедро» позволяя им оставаться в своих домах. На этот раз Израиль приказал жителям северной части Газы, почти половине всего населения, переселиться в южную часть анклава. Некоторые из тех, кто подчинился приказу, впоследствии были убиты в результате авиаударов Израиля. На момент написания более 1,8 миллиона человек из общего числа в 2,3 миллиона были вынужденными переселенцами. Когда израильское военное наступление переместилось на юг Газы, беженцам было приказано покинуть район, куда они бежали. Это равносильно принудительному перемещению гражданских лиц: военному преступлению.

В результате нигде в секторе Газа не безопасно. Трактуя законы войны за гранью логики, Израиль утверждает, что гражданские лица, которые не подчиняются его приказам и остаются в своих домах на севере, становятся законными военными целями. Кроме того, Израиль, судя по всему, работает над планом постоянного переселения людей из сектора Газа на север Синая. В просочившемся документе от 13 октября министерство разведки Израиля подготовило предложение о переводе всего населения Газы на Синайский полуостров Египта. Египетское правительство выразило решительные возражения против этого плана, а также свою решимость держать контрольно-пропускной пункт Рафах плотно закрытым, за исключением предоставления некоторой помощи в сектор Газа во время прекращения огня. Но совокупное давление массированных бомбардировок ЦАХАЛа и осады сектора Газа в средневековом стиле может привести к человеческой лавине через границу. Одно можно сказать наверняка: гражданским лицам, покинувшим сектор Газа, не будет разрешено вернуться в свои дома. Более половины домов в секторе Газа уже разрушены или повреждены в результате неизбирательных израильских бомбардировок. Таким образом, почти у половины населения нет дома, куда можно было бы вернуться. Неудивительно, что мрачное наследие 1948 года преследует палестинское сообщество.

В то время как страдания более двух миллионов ни в чем не повинных палестинских мирных жителей продолжаются, несмотря на временное прекращение огня и обмен заложников на палестинских пленных, возникает более серьезный вопрос: кто будет управлять тем, что осталось от сектора Газа после того, как замолчат орудия? Нетаньяху заявил, что он хочет, чтобы ЦАХАЛ сохранял бессрочный контроль безопасности над побережьем, но никто в Израиле не хочет снова брать на себя всю ответственность оккупирующей державы. Тем временем его собственная власть внутри страны ослабевает. Он сталкивается с сильной народной оппозицией из-за своей неспособности предотвратить ужасающую атаку ХАМАС и, в более общем плане, за то, что он превратил Израиль в самое опасное место в мире для жизни евреев. Он также вовлечен в коррупционный процесс по обвинениям (все они отрицаются), включая мошенничество, злоупотребление общественным доверием и получение взяток. С политической точки зрения он ходячий мертвец. Дни его пребывания у власти сочтены, и есть вероятность, что он окажется в тюрьме. Но он по-прежнему является премьер-министром, и его четко заявленная цель — искоренить ХАМАС и не допустить его повторного возвращения к власти. Итак, кто же будет управлять сектором Газа после ухода израильской армии?

Это конфликт не между двумя равными сторонами, а между оккупирующей державой и порабощенным населением.

Первые признаки позволяют предположить, что американцы и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступают за возвращение Палестинской автономии в сектор Газа. Это совершенно абсурдное предложение. Проблема не в ХАМАС, которого не существовало до 1987 года, а в израильской оккупации палестинских территорий. Более того, ХАМАС, совершивший резню 7 октября, является гораздо более экстремистским, чем тот ХАМАС, который выиграл выборы 2006 года и сформировал правительство национального единства. Блокируя путь к мирным политическим переменам, Израиль и его западные сторонники несут большую ответственность за этот регресс к фундаменталистским позициям. ХАМАС, возможно, им ни е нравится, но он по-прежнему пользуется широкой народной поддержкой. Если бы выборы состоялись сегодня, ХАМАС почти наверняка снова победил бы своего соперника из ФАТХ.

А как насчет недееспособного правительства Палестинской автономии, возглавляемой ФАТХ? Оно послушное, слабое, коррумпированное и некомпетентное, и едва способно управлять Западным Берегом. Оно получает финансирование от ЕС и, в меньшей степени, от США, по сути, для того, чтобы выступать в качестве субподрядчика по обеспечению безопасности Израиля в этом районе. ФАТХ показал себя совершенно неспособным противостоять расширению израильских поселений и эскалации насилия со стороны поселенцев, медленному, но неуклонному захвату Западного берега и Восточного Иерусалима и вопиющему вторжению фанатичных религиозных сионистов на мусульманские святые места в Иерусалиме. ФАТХ также не хватает легитимности, поскольку с января 2006 года не проводилось никаких парламентских выборов. ФАТХ застопорился с проведением очередных парламентских выборов именно потому, что понимает, что ХАМАС победит.

Идея о том, что эта дискредитированная Палестинская администрация может быть навязана гордому и многострадальному народу Газы с помощью израильских танков, полностью оторвана от реальности. Но это в некоторой степени интересно, поскольку разоблачает моральное и политическое банкротство людей, которые его поддерживают. Израиль или его империалистические сторонники не должны указывать народу Газы, кто должен им управлять. Если события последних нескольких недель что-то и продемонстрировали, так это то, что старая версия о том, что Израиль имеет право и обязанность защищать себя от террористической организации, независимо от человеческих и гражданских потерь, больше не может поддерживаться. То, что происходит сегодня в секторе Газа, является жестоким проявлением израильского государственного терроризма. Терроризм – это применение силы против гражданского населения в политических целях. В данном случае шапка верно горит на воре. Израильские политики и генералы, которые организуют преступные нападения на жителей Газы, не более, чем подонки.

Эта ужасная война также выявила безжалостное лицемерие западных лидеров, их вопиющие двойные стандарты, их безразличие к правам палестинцев и их соучастие в военных преступлениях Израиля. Израиль является агрессивным поселенческо-колониальным государством и все в большей степени государством сторонников превосходства еврейской нации, стремящимся держать палестинцев в постоянном состоянии подчинения. Пока Израиль пользуется поддержкой Запада, он будет продолжать действовать в одностороннем порядке, нарушая международное право, нарушая множество резолюций ООН и игнорируя самые основные нормы цивилизованного международного поведения.

Это конфликт не между двумя равными сторонами, а между оккупирующей державой и порабощенным населением. И военного решения этого конфликта абсолютно нет. Израиль не может иметь безопасности без мира со своими соседями. Политический компромисс путем переговоров, как в Северной Ирландии, является единственным путем вперед. Ирландское урегулирование требовало внешнего вмешательства, как и это. Однако здесь США не могут выступать единственным посредником, поскольку их выраженная предвзятость в пользу Израиля сделала бы их нечестными. С 1967 года США присвоили себе монополию на израильско-палестинский мирный процесс, но не смогли оказать давление на Израиль, чтобы тот пошел на компромисс. Что сейчас необходимо, так это новая международная коалиция во главе с ООН, в которую бы вошли США и ЕС, а также арабские государства и страны глобального Юга. Приоритетами такой коалиции будут гуманитарная помощь, восстановление и долгосрочный политический план, который включает независимое палестинское государство в секторе Газа и на Западном берегу со столицей в Восточном Иерусалиме.

Такой план в высшей степени практичен. Все, что нужно, чтобы осознать это, — это чтобы Израиль отказался от своих поселенчески-колониальных амбиций и логики национального превосходства, чтобы Америка прекратила свою безоговорочную поддержку Израиля, чтобы ЕС перестал откупаться, а начал заботиться, чтобы Организация Объединенных Наций преодолела свое добровольное бессилие.

Автор: Ави Шлайм — профессор международных отношений Оксфордского университета. Шлайм принадлежит к израильской исторической школе «Новые историки», которая отвергает произраильское видение собственной истории и критически смотрит на сионистские идеи Израильского государства. Наиболее известные книги автора: «Железная стена: Израиль и арабский мир» и «Иорданский лев: жизнь короля Хусейна в войне и мире».

Перевод: З. Александриди

Оригинал статьи: https://www.prospectmagazine.co.uk/world/israel/64132/all-that-remains