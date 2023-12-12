Кагарлицкого освободили в здании суда

Бориса Юльевича Кагарлицкого (признан иноагентом), основателя и вдохновителя «Рабкора», освободили из здания суда всего лишь со штрафом, после 5,5 лет запрошенных обвинением.

Небывалый для нашего времени приговор. Чудеса случаются даже в самые темные времена политических преследований, особенно когда их освещение подкрепляется широкой материальной, моральной и политической поддержкой со всего мира!

Тем не менее штраф в размере 600 000 рублей это не только удар по карману Бориса Юльевича, но и по финансовой состоятельности нашего не слишком обеспеченного проекта.

Мы считаем, что сам этот процесс, абсурдное обвинение, построенное на названии нашего ютуб-ролика, признание политической значимости «Рабкора». Чтобы мы и дальше могли существовать просим помочь нашему проекту.

“Рабкор” как мультимедийная медиаплощадка, продвигающая прогрессивную демократическую политику в массы, продолжает работать. Сегодня мы и как журнал, и как новостное медиа, и как интернет-канал существуем исключительно благодаря низовой поддержке наших подписчиков.

Наш общественно-политический журнал был изначально создан Борисом Кагарлицким, является его важнейшим медиа-проектом и сегодня старается продолжать и развивать основные политические идеи Кагарлицкого и до, и после выхода главного редактора на свободу – именно поэтому сохранение издания является важной и общей политической задачей для всех прогрессивных сил.

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Пожертвования от сегодняшнего стрима пойдут на оплату штрафа Бориса

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