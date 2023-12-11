

В Сыктывкаре начался суд на Борисом Кагарлицким*

Кагарлицкого* обвиняют в «оправдании терроризма» за ролик на ютуб-канале Рабкора, в котором он рассказывал о первом взрыве на Крымском мосту еще летом 2022 года. По части 2 статьи 205.2 УК РФ «оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”» приговором может быть вынесен штраф до миллиона рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет. Обвинение пока не сообщило какое конкретно наказание, а точнее, учитывая судебную практику в России, какой срок оно собирается запросить.

Сегодня стало известно, что в основу дела лег донос, написанный Леонидом Красноперовым, депутатом городской думы и организатором молодежной политики Ухты, членом «Единой России». Сегодня он выступил в качестве одного из четырех свидетелей обвинения, наравне с одним из бывших сотрудников Рабкора. И если ситуацию с неудержимым зовом сердца депутата от «Единой России», слитым в унисон с сердцами его избирателей, комментировать было бы излишне, то об остальных свидетелях редакция Рабкора еще выскажется отдельно.

Несмотря на известную медлительность российского правосудия, способного годами рассматривать любые дела, кажется, что суд на Кагарлицким* может завершиться уже завтра. Несмотря на то, что уголовное преследование терроризма (что вменяется Борису Кагарлицкому*) подсудно исключительно военному суду, расположенному в Москве, дело рассматривается в Сыктывкаре, столице республики Коми, в которой и был составлен донос на Кагарлицкого*. Поэтому суд проходит в выездном формате — военные судьи сами приехали в Сыктывкар, в чье СИЗО по воле ФСБ заключили Кагарлицкого* еще в конце июля. Сегодня, 11 декабря, военные судьи на выезде уже выслушали свидетелей обвинения и защиты (ими были профессор НИУ ВШЭ и профсоюзный организатор Павел Кудюкин и бывший глава Иркутской области и действующий депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко), и уже завтра они будут готовы выслушать последнее слово Бориса Кагарлицкого* и огласить приговор. Если завтра приговор в действительности будет вынесен, то это будет один из самых быстрых политических процессов в современной России, уступая только Московскому делу 2019 года и суду над Алексеем Навальным в 2021 году.

Мы призываем все СМИ и политические силы освещать политическое преследование Бориса Кагарлицкого*.

*Борис Кагарлицкий признан минюстом России иностранным агентом.