Блокчейн, Анархо-Капитализм и Цифровая демократия

Некоторое время назад, когда ваш покорный слуга защищал свой диплом, ему запала в память фраза пожилого уже преподавателя: «Ааа, это у вас блокчейн? Это там, где деньги воруют?» И при всей ироничности ситуации, стоит признать правоту преподавателя. Блокчейн как технология в последнее время был опутан просто невероятным количеством скандалов, интриг и расследований. Для того чтобы перечислить все возможные аферы, которые провернули с помощью криптовалют, уже понадобится труд в несколько томов, и это при том, что технология существует всего лишь десяток лет. В качестве примера для любопытствующих читателей может послужить Celsius, SafeMoon, FTX, не счесть им числа… Но значит ли это, что блокчейн — это исключительно средство для мемов, обмана и полурелигиозного преклонения технических миллиардеров и анархо-капиталистов? Или есть в нем что-то более глубокое, чем просто технология для обмена денег?

Как и многие другие вещи, криптовалюта не существует в вакууме, ее появление было во многом вызвано недовольством общества монетарной политикой США. Первый блокчейн — биткоин, был прямым ответом на кризис 2008 года, когда Федеральная Резервная Система выпустила в оборот миллионы долларов, чтобы закрыть дыру в Leman Brothers и других крупных американских банках. Он появился на основе работы многих ученых — криптографов, экспертов в области распределенных систем, сетей, протоколов, и в первую очередь благодаря разработке концепта Proof of Work (доказательство выполненной работы) и деревьев Меркла (структура для компактного хранения данных).

Здесь и вступают в действие наши знакомые анархо-капиталисты. Если ограничить знание о блокчейне биткоином, начинает казаться, что это идеальное средство для того, чтобы уничтожить государственный контроль в сфере экономики. Биткоин — это, по сути, монетарная система, которая не зависит от внешних регуляторов и полностью контролируется сообществом: переводы, хранение, печатание (mining) финансовых средств производится распределенным образом на компьютере каждого участника в сети. Практически невозможно взломать подобную систему со стороны, поскольку у нее нет центральной точки атаки. Конечно, биткоин и блокчейн в целом имеют свои минусы и недостатки, но, по сути, подобная система позволяет полностью уничтожить ЦБ как инструмент государства и создать валюту, независимую от границ, правительств и бюрократии, которую так сильно не любят анархо-капиталисты.

Клуб любителей биткоина включает себя много разных людей: откровенных сектантов и аферистов (Майкл Сейлор), бизнес-коучей (Роберт Кийосаки), миллиардеров (Илон Маск, Уоррен Баффет) и политиков (Найиб Букеле, Михаил Светов). Во всем этом богатом спектре имен можно потеряться и не разглядеть практическую, не монетарную ценность биткоина и блокчейна как технологии, которую, к сожалению, упускают многие социалисты. Потому что блокчейн позволяет решить одну из ключевых проблем социалистического строя (ну или по крайней мере значительно упростить это решение) — проблему волеизъявления.

В среде специалистов bitcoin произвел эффект разорвавшейся гранаты, и многие специалисты начали дорабатывать протокол и разрабатывать новые идеи. Одной из таких разработок стал протокол «Ethereum». Он позволил не только передавать деньги в сети, но и хранить в ней «контракты». «Контракты» являются небольшими неизменяемыми программами, которые хранятся и выполняются распределено, по всей сети. Подобный подход позволяет значительно увеличить потенциальные возможности системы и создавать более сложные вещи поверх блокчейна.

А теперь вкратце, почему блокчейн может быть полезен не только для хранения и передачи денег, но и для общественных целей и задач. Блокчейн — это первая технология, которая позволяет создать распределенную, децентрализованную систему (систему, которая запускается не на одном сервере, а по сути исполняется одновременно по всей сети компьютеров участников) и позволяет радикально пересмотреть подход к хранению и использованию различных данных. Например, блокчейн позволяет полностью цифровизировать хранение медицинских данных, обеспечив полную секретность и анонимность, но при этом позволяя раскрыть свои данные кому-то при необходимости (эдакая цифровая медицинская карточка). Блокчейн позволяет построить полностью безопасную логистическую цепочку, которая позволит покупателю отследить путь товара от места появления сырья до конечной точки.

Но самое интересное — это возможность создать систему для цифровой, распределенной и, что самое главное, прямой демократии даже в стране размерами с Россию (конечно, при условии массовой компьютеризации населения, но это дело 10-20 лет). Блокчейн позволяет сделать голосование прозрачным и при этом анонимным, проследить, что голосуют только лица, которые должны голосовать и что количество отданных голосов не превосходит возможное количество избирателей. Более того, вся система может контролироваться не каким-то сторонним государственным органом, а всем обществом в целом, при условии открытого исходного кода и доступной возможности для каждого гражданина участвовать в работе системы.

Подобная система на основе блокчейн упростит очень много современных проблем. Она почти полностью уничтожит затраты на организацию голосования, позволит проводить его более часто на всех уровнях, обеспечит более широкое вливание народных масс в процесс за счет упрощения голосования, уменьшит количество времени для волеизъявления, поскольку проголосовать можно будет буквально откуда угодно. При правильном развертывании эта система упростит одно из самых важных базовых условий социализма — народовластие. Возможность простого работника высказать свою волю легко и быстро.

Поэтому именно социалистам и коммунистам стоит в первую очередь обратить свой взгляд на блокчейн. Эта технология позволит дать равный голос абсолютно каждому члену общества. Не стоит быть технократами и считать, что технология решит все за нас, но не пристало сторонникам прогресса отметать инструменты, которые значительно упростят и демократизируют самоорганизацию общества. А нам остается лишь то, что завещал товарищ Ленин: «Учиться! Учиться! И еще раз учиться!»

Аноним