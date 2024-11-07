

К вопросу о демократии

Левое движение пропитано сектантством, нежеланием в массе своей что-то делать, оторванностью от народа, начётничеством работ МЭЛС и верой всему, что там написано (вместо того, чтобы понимать и относиться критически). Но я бы хотел отметить в этой статье и то, что левые всегда проповедуют изучать каждую конкретную ситуацию и явление в пространстве и времени, чтобы понять, как действовать, как выстроить свою тактику, но сами это они почти никогда не делают. Вопрос о демократизации России раскрывает эту проблему. Как только появляются заявления здоровой части движения о необходимости коммунистам выступать на острие борьбы за демократические права и свободы, что кстати поможет делу расширения фронта классовой борьбы и увеличения заинтересованности народа в политике, уменьшения в массах апатии и поможет пролетариату осознать себя как класс для себя, то все эти предложения натыкаются на возражения красных консерваторов. Они обвиняют сторонников такого подхода в «ревизионизме», «оппортунизме», «хвостизме у либералов». В общем, эти господа заучили марксистские ругательства (не разобравшись в их смысле и контексте времени, в котором они появились естественно) и клеймят ими всех, кто не согласен с их сектантскими формами мышления и тезисами. Чем отличается настоящий коммунист от красного консерватора (догматика)? В том что коммунист понял, что марксизм – это метод, научный инструмент с помощью которого он познаёт окружающий мир и в соответствии с этими данными выстраивает свой модус поведения. Для красного консерватора марксизм – это религия, это набор готовых ответов на все случаи жизни. Причём ладно бы они зазубрили марксизм и действовали согласно священному писанию, но ведь эти господа даже не могут выучить основных положений марксизма, и вопросы о демократии тому подтверждение. Эти люди зазубрили, что демократия это не нечто постоянное, демократия зависит от общественно экономического фундамента. Тут с ними мы согласны. Но откуда эти господа решили, что в условиях буржуазного общества ненужно бороться за буржуазную демократию? Товарищ Ленин (которого они бесконечно цитируют) и партия большевиков боролись за буржуазную демократию в Российской Империи, понимая, что это приближает к победе социализма. Товарищ Сталин в 1930 – е годы поддерживал демократизацию в западных странах, понимая, что таким образом народы этих стран будут иметь большее влияние на политику, а значит опасность военной интервенции в страну социализма уменьшится. Сталин даже на 19 съезде партии прямо призвал коммунистов всего мира поднять на свои знамёна буржуазно-демократические свободы чтобы стать популярными в народе, ведь это знамя выронила буржуазия.

И ведь правда, в наше время буржуазный класс в России, да и в других странах выкидывает знамя буржуазно-демократических свобод, ведь теперь они являются якорем для них. Не поднять это знамя было бы нашим великим преступлением перед народом и историей. Для того чтобы понять, нужно ли бороться за буржуазную демократию в РФ, нужно проанализировать её политический режим. Какими методами можно бороться за социализм в рамках этого режима и тд. Если не кривить душой и использовать марксистский метод, то стоит признать, что современная Россия это – правая авторитарная олигархическая диктатура с фашизирующейся тенденцией. В стране де-факто запрещена реальная оппозиция, свободные СМИ, свобода собраний. В РФ не соблюдается даже свобода совести, ведь когда человек думает одно, а вынужден говорить другое чтобы не уехать в места не столь отдалённые это и есть ограничение этого права. Как в этих условиях вести борьбу? Как по мнение красных консерваторов пробудиться классовое сознание у масс? Или ваше предложение – это читать Ленина, не отсвечивать, а потом в самый важный момент (когда все прочитают Маркса и Ленина) народ массово пойдёт к нам и устроит социалистическую революцию? Если это ваши предложения, то настоящим коммунистам с вами не по пути.

Нужно понимать логику развития исторического процесса. Буржуазная демократия рождались в феодальном обществе, а потом его же уничтожала. Социализм предполагает общество более демократическое нежели общество буржуазное. Но социалистическая (пролетарская) демократия не появляется из ничего, это не что-то что оторванное от логики мирового развития, ростки социалистической демократии появляются при капитализме и вырастает она из демократии буржуазной, точно также как сама буржуазная демократия вырастала из демократии феодального образца, а та в свою очередь из античной демократии. Это всё единый процесс и игнорировать это глупо. Странам с развитой системой буржуазной демократии будет намного легче перейти к социализму. В социалистическом обществе буржуазные права и свободы не исчезают, они остаются, более того эти свободы расширяются, дополняются, и теперь реализуются на практике, а не просто прописаны в главных законах. Ведь капиталистический способ производства попросту не мог дать обществу действительные рычаги управления в политике и экономике из-за своих фундаментальных противоречий. Поэтому левое движение должно бороться за буржуазные права и свободы в России, ведь это выведет классовую борьбу на новый уровень, расширит количество методов её ведения, повысит авторитет левых в народе (массы перестанут видеть в коммунистах дедов мечтающих вернуть СССР), поможет левым стать настоящей политической силой в обществе влияющей на решения власти, поможет преодолеть апатию и атомизацию нашего общества. Также ненужно забывать – классики марксизма писали, что общество будущего будет основано на принципах радикальной демократии и самоуправления. Наш дискурс должен быть построен на этих столпах. Эксплуатировать образ СССР, «сильную руку», играть на патерналистских чувствах народа это, во-первых, подло, а во-вторых, путинская элита это делает и без нас, и за большие деньги. Даже самые демократические программы либералов не могут дотянуться до наших начальных преобразований, нужно дать понять, что настоящие борцы за демократию и мир – это левые, только мы можем предложить настоящую альтернативу этой диктаторской помойке. Поэтому необходимы здоровые дискуссии в левом лагере о характере переходного периода в России, о программах преобразования и тд. Необходимо бороться с авторитарными элементами в движении, ведь именно эти люди, которые говорят нам, что мы идём хвосте у либералов, что мы ревизионисты, и являются настоящими предателями (осознанными и неосознанными) марксизма, именно эти догматики уже давно потеряли свою политическую субъектность и теперь пытаются утянуть за собой хоть и маленькое, но здоровую часть движения.

Автор: Везер Н.С