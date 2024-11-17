

Кёльнская дилемма

Как прошел первый в постсоветской истории форум левых эмигрантов, который закончился расколом.

В субботу у Кёльнского собора многолюдно. Горожане спешат по магазинам и на вокзал, а меж тем, на задворках шумных улиц, за вывесками фешенебельных магазинов, левые эмигранты из бывшего Советского Союза собирают свой первый в истории форум. По такому случаю полсотни активистов собрались в небольшом офисе, в пяти минутах ходьбы от готического собора. Хоть и не велики масштабы, событие впечатляет значимостью: впервые за сто лет левые эмигранты бывшего СССР вынуждены собраться в Европе, чтобы как прежде объединиться или размежеваться.

Организаторами форума выступила группа активистов из Германии и Франции. В частности, эмигрантская организация «Союз постсоветских левых» (BPL), в которой состоят выходцы из России и Украины, а также несколько известных в России и Франции левых активистов. Финансово мероприятие поддержал Фонд Розы Люксембург, аффилированный с партией Die Linke («Левые»).

И хотя некоторые левые активисты отказались от участия в Форуме, публика собралась весьма разнообразная. Кто-то из собравшихся у дверей офиса мне знаком, кого-то я вижу впервые. Один за другим делегаты заходят, занимают свои места, организаторы хлопочут о воде, регламентах и технических деталях. Наконец, все расселись, зал полон людей. В помещении тесно, просят открыть окна. На галерке шутят: «Еще не началось, а уже душновато».

Около половины двенадцатого зал умолкает. К трибуне выходит пожилой мужчина, в жилете цвета бургунди. «Здравствуйте, товарищи!», обратился он к присутствующим с сильным немецким акцентом, и, читая с бумажки, продолжил на языке Гёте: «К сожалению, это все, что я могу сказать по-русски. Я представитель Фонда имени Розы Люксембург, который помог организовать этот форум. Рад видеть здесь так много молодых людей». Затем он рассказал о том, что Die Linke очень обеспокоены войной в Украине, а также очень заинтересованы в демократизации России, однако «смена власти извне ни к чему хорошему не приведет, нужны изменения внутри, и такие инициативы могут этому помочь», заявил он. После прочтения своего воззвания он сообщил, что не может остаться, а о результатах узнает из соответствующего отчета. После аплодисментов старец надел черную бархатную шляпу и удалился.

Сразу после перед собравшимися выступил политик и ученый Михаил Лобанов, объявленный в России иностранным агентом. Он говорил о политической трансформации, к которой левым надо готовиться, и окне возможностей, которое перед ними откроется. Он также говорил о проблемах левых, которые долгие годы воспринимали себя как субкультуру, очерчивали свои границы, сознательно отталкивали либералов и вообще широкие массы активистов. Так делать не надо, считает Лобанов.

«Левые стремятся создавать партию, потому что люди хотят организации, но всё как-то не получается. Люди создают организации и просто в них числятся. Не надо форсировать создание каких-либо структур. И сейчас я против того, чтобы идти по пути партстроительства. Мы слишком разные», — говорит политик.

По его мнению, вместо попытки загнать всех под одну вывеску, гораздо эффективнее ситуативно мобилизоваться, объединяться на короткой период, чтобы делать акции вроде тех, что были на мартовских выборах, когда ряд левых инфлюенсеров призвали избирателей портить бюллетень.

Следом к публике вышел один из организаторов форума, бритоголовый мужчина в белой рубашке, член «Союза постсоветских левых» (BPL), Александр Воронков из Новосибирска. На стене, прямо за его спиной, появилась презентация под названием «вернуть себе субъектность». Воронков беспощадно поносил либеральную оппозицию, говоря о том, что левые должны стать самостоятельными, а не искать дружбы с либералами-антикоммунистами.

«Левых винят в том, что они не сотрудничают с либералами. Но это вина либералов. Они нуждаются в левой повестке. Например, у Екатерины Дунцовой* была левая программа. Зачем мы будем “младшим братом”, если мы можем стать “старшим братом”?», — говорит оратор.

В зале раздается одобрительный хохот. Скороговоркой Воронков идет от пункта к пункту своей презентации, командуя «дальше», чтобы помощник переключил слайд. За пятнадцать минут он успел коснуться и оппозиционеров, и Путина, и Украины. Путин, по словам Александра, также нуждается в левой повестке, а потому «хочет быть социальным». Из-за чего в инфополе происходит следующее, весьма любопытное, искажение: либеральные спикеры «путинизируют левых» и «большевизируют Путина». Говоря об Украине, докладчик заявил, что украинцы требуют открыть границы, но их голоса либералы будто и не слышат. По словам Воронкова, это ошибка, и нужно поддерживать украинских левых, многие из которых оппозиционно настроены к правительству Зеленского.

Третьим докладчиком стал Алексей Сахнин, полагаю, давно известный читателям «Рабкора». Почти всё его выступление было посвящено конфликту в Украине. В частности, он заявил, что сильные мира сего, от Кремля и до Белого дома уже выдвинули свои стратегии, а значит левым нужно найти свое видение:

«Воевать до победного конца — хорошая идея, если вы не в окопах. Но если левые для чего и нужны, то для того, чтобы придумать как выбраться из этих залитых кровью окопов. Элиты не могут заключить мир, и даже империалистическую сделку. А люди с обеих сторон все больше и больше хотят перемирия», — сказал он.

Серию выступлений завершил Андрей Коновалов из Кировоградской области. Белокурый, роскошно одетый, студент Кельнского университета, поприветствовал собравшихся от имени украинских интернационалистов, и поблагодарил всех, кто поддержал народ Украины в борьбе с путинской агрессией. Коновалов много говорил об интересах юго-востока Украины, и о том, что интересы народа Украины все больше расходятся с интересами власти. В пример он приводил случаи массового дезертирства с обеих сторон.

Кроме того, он критиковал методы ТЦК (украинских военкоматов) и некоторых российских оппозиционеров, которые, по мнению спикера, вводят людей в заблуждение относительно украинского правительства. В частности, досталось Илье Яшину*, который, по словам выступавшего, смешивает интересы украинского народа и украинского правительства, чьи интересы сейчас находятся максимально далеко друг от друга.

«Илья Яшин говорит, что это конфликт между тиранией и свободой, между прогрессом и мракобесием, смертью и жизнью. Это формирует неправильное представление. Президент Зеленский лжет. Он лгал нам перед выборами, а я за него голосовал, он лгал нам накануне вторжения, обещая шашлыки на майские праздники, пока его друзья в спешке покидали страну. Он лгал нам в начале этого года, рассказывая о 31 тысяче погибших военных, и он продолжает лгать сейчас, говоря о том, что принуждение людей к войне, ограничение свобод — это нечто полезное и необходимое»

Посыл его речи состоял в том, что внешним наблюдателям стоит «перестать поддерживать правое правительство Украины, только потому что оно ведет войну». Спикер настаивает на том, что необходимо «признать нарушение прав человека в Украине» и поддерживать украинцев, которые не имеют возможности уехать из страны. В этом случае отказ от поставок оружия Украине может быть рычагом давления, считает Коновалов. Когда время вышло, молодой человек поклонился залу под аплодисменты, и вернулся на место. Позиции были озвучены. Теперь участников ждала жаркая дискуссия.

Битва резолюций

Пока выступали основные спикеры, по залу разошелся документ, озаглавленный как «Программа антивоенной левой эмиграции». Программа была составлена группой активистов из Германии и Франции, в том числе ассоциированных с BPL. Как выяснилось, таких программ у организаторов было как минимум две или три, но до участников форума дошла одна, бывшая, по всей видимости, продуктом коллективного творчества.

Публике был предложен вариант, в котором осуждалась российская агрессия против Украины, и содержались такие требования: остановить кровопролитие, немедленно заключить перемирие, расследовать военные преступления, наказать организаторов принудительной мобилизации, провести демократические реформы в России, конфисковать имущество путинских подельников и так далее. Документ также декларировал право народов на самоопределение, в рамках которого необходимо провести некие референдумы на оккупированных РФ территориях с участием тех, кто был вынужден оттуда уехать. Для того, чтобы сделать это, пишут авторы, необходимо вывести войска:

«Вполне очевидно, что такое самоопределение не может проходить под дулом автоматов или в условиях военной оккупации. Конкретные формы и гарантии реализации демократических прав народов, населяющих территорию оккупированных Россией регионов Украины должны обсуждаться с участием самих жителей и представителей мировой общественности. Предварительным условием реализации этих прав должна стать полная настоящая демилитаризация зоны конфликта в широком смысле, а также отвод войск»

Представленная программа вызвала бурную реакцию в зале и явно устроила не всех. В какой-то момент слово взял человек в очках, с бородой-эспаньолкой и золотой серьгой в ухе, доселе молча сидевший у окна, ожидая своего часа. Он вскочил со стула и, держа в руках бумаги, декламировал:

«Кто-то шепчет Меланш ь Украине оружие”. Нет! Мы должны требовать посылать Украине как можно больше оружия, и это наше антиимпериалистическое требование»

Говорившего о поставках оружия звали Дмитрий Ковалев. Между сессиями он рассказал мне, что представляет на форуме левых эмигрантов маленький троцкистскую организацию RCIT (Revolutionary Communist International Tendency). Его задача — распространить письмо и альтернативную резолюцию, которая была названа «Российские социалисты за мир без аннексий». Документ активисты распространили среди присутствующих, а также опубликовали в сети. Текст содержит 9 пунктов, которые осуждают войну, приветствуют поставки оружия, отвергают референдумы, предлагаемые другой группой, призывают к безоговорочной поддержке Украины и выплате репараций.

«В этой обстановке (масштабного военного конфликта – прим. авт) в Кёльне планируется проведение “Форума антивоенной левой эмиграции”. К сожалению, его подготовка не вполне демократична, а среди его организаторов есть россияне, намеренно или ненамеренно подыгрывающие российскому империализму», — говорится в тексте.

Впрочем, камни полетели и в европейских левых, которые традиционно выступают против США и НАТО. Авторы письма раскритиковали их за то, что они «сознательно или бессознательно стали союзниками путинской диктатуры». Как рассказал «Рабкору» Ковалев, презентовавший письмо на форуме, текст был составлен множеством авторов как ответ на «резолюцию Сахнина» (программа, которую раздали участникам – прим. авт). По мнению собеседника, программа, представленная организаторами форума, «чудовищна, отвратительна и играет на руку российскому империализму», поскольку в ней «нет четкого месседжа о том, что Россия — это агрессор».

«Наша позиция очень простая. Мы не выступаем за войну до последнего украинца. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, когда остановить войну, и чтобы это решение не было спровоцировано тем, что им нечем воевать. У них должно быть самое лучшее оружие и без всяких условий, кредитов и кабалы. А с режимом Зеленского они разберутся сами», — пояснил активист.

Дмитрия Ковалева активно поддержал Артем Стасюк, выходец из Казахстана, а ныне житель Дрездена и член партии Die Linke. Он пояснил, что приехал на форум, чтобы представлять альтернативную позицию, а также, чтобы узнать, какие позиции существуют среди левых эмигрантов. По его мнению, Путин, напав на Украину, открыл ящик Пандоры и запустил другие дестабилизирующие процессы, поэтому левым и всему международному сообществу необходимо поддерживать Украину, несмотря на все минусы украинского правительства.

«Ключ к решению проблемы — остановить российскую агрессию. Если мы позволим России каким-то образом выглядеть победительницей в этой войне, то это подрывает международную безопасность».

По мнению Стасюка, российские левые должны выступать против своего правительства, а выдвигать претензии украинским властям в условиях войны не совсем корректно. Украинцы, говорит собеседник, могут иметь другое мнение, но отмечает, что «мы не видим здесь [на форуме] представителей другой части украинских левых, которые имеют функционирующие организации в Украине.

Например, нет представителей «Социального руха». Кроме того, он посетовал на то, что на форум не приехали представители «Феминистского Антивоенного сопротивления» (ФАС)**. «Вряд ли бы перечисленные группы поддержали идею с референдумами», говорит он.

По мнению Алексея Сахнина, форум вскрыл «реально существующие противоречия». Так, левым, пережившим метафорическое кораблекрушение, теперь необходимо выбрать свой путь. Примкнуть к западному альянсу или сформулировать альтернативу.

На критику решил ответить и Александр Воронков, который выступал на форуме с похожей позицией. По его мнению, необходимо отказаться от сотрудничества с теми, кто «поддерживает войну, и неважно с какой стороны». «У нас два главных врага — капитализм и государство», резюмирует собеседник.

— Тебя обвинили в подыгрывании Путину. Что ответишь?

— Я считаю, что продолжение войны, как раз усугубляет ситуацию, и помогает Путину победить. Очевидно, что Запад не даст столько вооружения, сколько они [украинские власти] просят. Если бы западные политики хотели это сделать — они бы уже сделали. По моему мнению, стратегия Запада состоит в том, что он сознательно изматывают Россию и Украину, для того, чтобы ослабить полюсы влияния в Восточной Европе. Как наша позиция помогает Путину? Мы организовали форум против Путина, мы собрали организацию, наши товарищи во Франции вышли с требованием того, чтобы северокорейские солдаты не ехали на фронт. Это поддержка Путина? Я считаю, что нет. Наоборот, мы пытаемся отвернуть людей от российского режима. Говорим о проблемах с демократией в России, о политических заключенных, о выживании людей. Мы поддерживаем организации из России, которые борются с Путиным. И мы сами боремся с Путиным.

Форум завершился вечером 3 ноября, когда собравшиеся встретились для подведения итогов. Кроме жарких споров о политике, войне и революции, значительную часть мероприятия заняли семинары, посвященные практическим вопросам (помощь политическим заключенным, эвакуация активистов), которые проходили весьма конструктивно. Дискуссия о тактике левых так и не нашла своего завершения, и продолжается до сих пор. По итогам форума возникло два документа, две резолюции, которые участникам предложили подписать в частном порядке. Однако, стоя вечером у дверей офиса в облаке табачного дыма, сквозь споры до хрипоты легко заметить, что позиций гораздо больше, чем две. Калейдоскоп мнений, вместо черно-белой дихотомии.

*признан(а) «иноагентом»

** признана в РФ нежелательной организацией

Автор: Павел Кузнецов