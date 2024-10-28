

Экономика ГДР

Экономика ГДР

Как правило, когда речь заходит о разделе Германии после Второй мировой войны, противники социализма используют сравнение экономик двух Германий как козырную карту. Нам говорят: посмотрите, к востоку от Берлинской стены нет ничего, кроме дефицита, серости и вездесущих агентов Штази, а на Западе — экономическое чудо, процветание и даже, возможно, не нужно умирать. Пожалуй, для человека, не интересующегося темой, ситуация так и выглядит, такой образ закрепился и поддерживается в массовой культуре (чего стоит хотя бы фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост», где Восточная Германия представлена бастионом тоталитаризма, там всегда идёт снег, а люди вынуждены жить в полуразрушенных домах). Однако реальная ситуация в стране «социализма на немецкой земле» обстояла куда сложнее. Данная статья призвана вкратце познакомить читателя с историей экономики ГДР и крупными мазками обрисовать ту ситуацию, которая сложилась в сфере управления народным хозяйством страны на 1980-е годы.

При изучении экономической истории ГДР принято выделять три этапа: первый — с 1945 по 1958, второй — с 1958 по 1971 и, наконец, третий продлился до конца существования страны — по 1989 год. Первый этап характеризовался восстановлением экономики страны, разрушенной войной. Эта задача поначалу осложнялась административным хаосом и присутствием советской оккупационной администрации. Не было единого органа, который проводил бы централизованную экономическую политику, вместо этого на территории Восточной Германии действовали организации — немецкие (Немецкая экономическая комиссия), советские (профильные министерства СССР, СВАГ) и международные (Союзный контрольный совет), которые зачастую преследовали разные цели. Если перед немецкими органами стояла задача восстановления довоенного уровня производства, то экономические цели советской оккупационной политики в Германии главноначальствующий СВАГ Г.К. Жуков обозначил в своём выступлении на совещании руководящего состава СВАГ 16 августа 1945 года: «В области экономического порядка в Германии первый и важный вопрос, за который нужно сейчас же взяться и выполнить его в кратчайший срок, не затягивая выполнения этого вопроса, — это покрыть издержки войны для нашей страны вывозом из Германии всех военных трофеев и тех репарационных платежей, которые обязана Германия уплатить». Второй задачей был назван перенос бремени содержания оккупационной армии на население Германии. Вопросы организации вспомогательной промышленности и производительности сельского хозяйства были обозначены лишь на третьем месте, и то лишь в связи с обеспечением всем необходимым жизни и быта оккупационных войск, интересы самих немцев были указаны лишь на четвёртом месте: «…наряду с тем, что мы будем вывозить, надо принять меры к тому, чтобы это не так чувствовалось в жизни и быту самого немецкого населения. Думая о покрытии своих оккупационных потребностей, надо очень внимательно относиться к нуждам местного населения. Это можно и нужно сделать».

После установления в 1949 году Германской Демократической Республики проблема экономического восстановления все ещё оставалась крайне актуальной. Необходимо учитывать, что территория Германии (в том числе и промышленные объекты) значительно пострадала во время войны. Ввиду того, что Германия была разделена надвое, экономические цепочки производства внутри страны оказались нарушены. Основные промышленные районы были сосредоточены на западе страны, в то время как основу экономики восточной части составляло сельское хозяйство и туризм. Также, часть промышленного оборудования была вывезена в Советский Союз в качестве репараций. Все это не только замедляло восстановление страны, но и приводило к снижению жизненного уровня населения.

Попытки правительства В. Пика и В. Ульбрихта реформировать экономику по советскому образцу позволили восстановить страну из послевоенной разрухи и заложили основу для восточной промышленности. Однако некоторые из проведённых реформ ухудшили положение дел в стране. Особенно губительной стала попытка резкой коллективизации сельского хозяйства. Стоит отметить, что Москва выступала против подобной политики. Ещё во время существования военной администрации делались попытки опереться на средних и мелких собственников на селе, противопоставив их крупным землевладельцам. Однако этот опыт впоследствии был отвергнут. Это вызвало сопротивление на селе и привело к перебоям поставок продовольствия в города, что в свою очередь повлекло за собой значительный отток населения на Запад. Уезжали прежде всего люди молодые, образованные, т.е. квалифицированная рабочая сила. Отток рабочих привел к повышению нормы на производстве при сохранении зарплаты и повышении цен. Гордиев узел проблем закономерно вылился в рабочие забастовки, начавшиеся в 1953 году. Экономические требования вскоре дополнились политическими — массы требовали демократических выборов. Подавить протесты удалость только с привлечением советских танков. Очевидной стала необходимость что-то делать с экономикой.

С переосмыслением экономической модели связан второй этап восточногерманской экономики. На V съезде Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) в июле 1958 года. Ульбрихт поставил амбициозную цель — догнать и перегнать Западную Германию. Помимо повышения уровня жизни граждан такой подход ставил перед собой пропагандистские цели. Ввиду того, что перемещение через границу было относительно свободным, значительное число граждан ГДР могли посетить Западный Берлин. Правительство ФРГ активно этим пользовалось, сделав город инструментом своей мягкой силы — жители Восточной Германии могли воочию лицезреть результаты «западногерманского экономического чуда» на ежегодной Немецкой промышленной выставке в Западном Берлине. К началу 1960-х годов казалось, что ГДР проиграла экономическое соревнование с ФРГ. Личное потребление на душу населения в Восточной Германии было ниже довоенного уровня и достигало примерно половины западногерманского. Это усугубляло ситуацию с «бегством из республики». С 1950 года ГДР потеряла примерно 15% населения.

Проблема оттока трудовых ресурсов была отчасти решена с помощью Берлинской стены 13 августа 1961 года. Немецкая исследовательница М. Франк справедливо замечает, что возведение стены было самым важным и решающим мероприятием по стабилизации экономического положения ГДР. Однако, решение «запереть» население внутри страны требовало улучшения ситуации с потреблением внутри страны, что дало бы стране шанс взять реванш в экономическом противостоянии с западным соседом и повысило бы привлекательность идеи социализма для немецкого населения как внутри страны, так и за ее пределами.

Тем не менее используемые чисто плановые инструменты не могли дать необходимого результата. После экономического роста 1950-х годов (объяснившегося в том числе эффектом низкой базы) экономика ГДР находилась в состоянии стагнации. Валовый национальный доход вырос в 1961 году только на 1,6%, в 1962 — на 2,7%, причём инвестиции за два года значительно отставали от плановых заданий. По мнению немецкого историка А. Штайнера, в 1961–1962 годах наблюдались самые низкие темпы роста валового национального дохода в истории ГДР. Рассчитывать на помощь Москвы не приходилось. Осенью 1962 года правительственная делегация ГДР вернулась из Москвы с пустыми руками. Предложение помочь с наполнением «витрины социализма» было встречено раздражением и контрпредложением заняться этим своими силами. Отказ Москвы стал определяющей точкой для экономических реформ.

В декабре 1962 года Ульбрихт заявил, что руководство СЕПГ намерено отказаться от прежней экономической политики. Он потребовал покончить с идеей примата политики над экономикой, поскольку «экономические задачи имели теперь преимущество». Историки спорят, было ли это решение принято Ульбрихтом самостоятельно или под давлением умеренного партийного истеблишмента. Была создана группа, состоящая по большей части не из партийных функционеров, а из технократов-прагматиков, которые зачастую имели опыт в реальном производстве. Во главе этой комиссии встали секретарь ЦК по вопросам экономики Эрих Апель и руководитель бюро по промышленности и строительству при Политбюро ЦК Гюнтер Миттаг.

В рамках реформы предлагалось дать предприятиям хозяйственную автономию — позволить самостоятельно определять, что и как им производить, а не исполнять предписания центра. Стоит отметить, что эти идеи были вовсе не новы, похожие высказывал в статьях советский экономист Е.Г. Либерман, и они легли в основу реформы Косыгина. В таком же ключе развивалась экономика Венгрии после закрепления у власти Я. Кадара. Однако, принято считать, что немцы пришли к этой идеи обособленно.

На VI съезде СЕПГ в январе 1963 года первый секретарь представил основные положения новой экономической системы планирования и управления народным хозяйством (НЭС). В центр производственной деятельности выдвигалась материальная заинтересованность отдельного рабочего и предприятия в целом. Объединения народных предприятий с 1 января 1964 года переходили на экономическое ведение бухгалтерского учета и фактически превращались из управленческих инстанций в экономические субъекты. В качестве основной экономической задачи провозглашалось создание конкурентоспособной альтернативы западногерманской системе.

Апель и Миттаг подключили к процессу проведения реформ представителей академической элиты. Профессура привнесла в рамки НЭС элементы кибернетики, взятые из работ советского ученого А.И. Китова. Народное хозяйство рассматривалось как сложная кибернетическая система, включающая огромное количество различных взаимосвязанных контуров управления. Авторы сборника предлагали оптимизировать функционирование этой системы с помощью большого числа региональных вычислительных центров для сбора, обработки и передачи экономической информации, необходимой для эффективного планирования и управления. Соединение всех этих центров в общегосударственную сеть должно было в итоге создать единую автоматизированную систему управления народным хозяйством страны. Работы кибернетиков содержали идею «перегнать, не догоняя». Под этим понималась идея опережающей модернизации — увеличения производительности труда за счет внедрения экспериментальных технологий, повышающих производительность труда. В итоге увлечение кибернетикой вылилось в создание отдельного центра прогнозирования при ЦК СЕПГ.

Первые результаты экономических преобразований были обнадёживающими. В 1964–1965 годах национальный доход ГДР ежегодно рос на 5%, производительность труда — более чем на 6%, что в два раза превосходило прежние показатели. Высшая точка выпуска потребительских товаров была достигнута в 1966 году, затем их производство снова стало отставать от темпов роста тяжёлой промышленности. К 1968 году более 60% всех домохозяйств в ГДР имели телевизор. К началу 1970-х у 15,5% домохозяйств был автомобиль. Конечно, потребление жителей ГДР все еще отставало от потребления граждан ФРГ, где уже в 1962–1963 годах у одной трети домохозяйств был автомобиль. Отчасти рост был следствием реализации нескольких проектов по внедрению новейших технологий. Заметно увеличилось производство полупроводников в электротехнической промышленности, в 1965–1969 годах объем выпуска почти утроился, а их стоимость увеличилась более чем в четыре раза. В 1965 году было запущено экспериментальное цветное телевидение, а в следующем году начала работу первая атомная электростанция, построенная при содействии СССР. Наконец, получилось окончательно восстановить страну после войны. В 1970 году ГДР производила в 1,5 раза больше промышленной продукции, чем вся довоенная Германия в 1936.

Однако в скором времени было принято решение о пересмотре НЭС. Причиной этого стали события 1968 года в Чехословакии, а также отставка Н.С. Хрущева. Стоит также учитывать, что, несмотря на то что реформы проводились с согласия Ульбрихта, он относился к реформаторам достаточно прохладно. Таким образом, реформа оказалась незавершенной — экономическая модель сочетала в себе элементы планирования и хозяйственного расчёта. Окончательно эта система закрепилась после прихода к власти Э. Хонеккера в 1971 году. Несмотря на то, что произошел некоторый откат реформ, новое правительство по-прежнему сохранило значительный упор на производстве потребительских товаров, хотя тяжелая промышленность вновь стала преобладать. Также была развёрнута программа по строительству жилых комплексов повышенной комфортности. К 1972 году были национализированы или приведены в совместную собственность последние оставшиеся полностью частными предприятия.

К этому времени окончательно оформилась уникальная для восточногерманской экономики форма хозяйствования — народные предприятия (некоторые источники называют их «народные корпорации»). Несмотря на то, что фактически они были созданы еще в 1948 году, именно к концу 1960-х — началу1970-х они обрели свою главную черту — автономность в вопросах производства продукции, а также участие в её реализации. В 1989 году на народных предприятиях были заняты 79,9% всех трудящихся ГДР. Всего таких предприятий в стране насчитывалось чуть более сотни. Они были задействованы в производстве широкого спектра продукции: от тяжёлой промышленности и кораблестроения до производства сложной вычислительной техники, наиболее известные из них — Robotron (вычислительная техника и компьютеры), Pentacon Dresden (фото и видео техника), Carl Zeiss Jena (оптика), ORWO (химическая продукция), IFA (автомобили).

При этом промышленная продукция активно экспортировалась как в страны социалистического лагеря, так и в капиталистические страны. На 1989 год основными партнерами по экспорту были: Советский Союз, ФРГ, Чехословакия, Польша и Венгрия. Продукция восточногерманских предприятий пользовалась спросом, например, что уже упомянутый концерн Pentacon Dresden занимал значительное положение на австралийском рынке фототехники. Во многом этому способствовала именно автономия, предоставленная предприятиям — инженеры смоги разработать линейку фототехники, которая учитывала специфику австралийского рынка.

Тем не менее в структуре экспорта страны намечались тревожные тенденции: доля продукции с высокой прибавочной стоимость снижалась. Согласно официальной статистике, 46,6% общего экспорта Восточной Германии в 1985 году составляли машины, оборудование и транспортные средства. Эта группа товаров демонстрирует тенденцию к снижению с начала 1970-х годов (в 1970 году её доля была 51,7%). Экспорт топлива, минералов и металлов, напротив, имел тенденцию к увеличению (с 10,1% в 1970 году до 20% в 1985). Другими основными группами были: промышленные потребительские товары — 14,1% (20,2% в 1970 году); химикаты, удобрения, строительные материалы и другие товары — 11,6% (10,6%); различное сырье, незавершенные изделия промышленного назначения и продукты питания — 7,7% (7,4%). Всё это говорит об ошибке в выборе стратегии с перемещением акцента в экспорте в Западную Германию от сложной продукции в пользу полусырья (в первую очередь речь о нефтепродуктах). Это стало возможным благодаря дешёвой нефти, поступающей из Советского Союза, и высокому уровню цен на нефть и нефтепродукты на рынках западных стран.

Эта ставка была одним из факторов, погубивших восточногерманскую экономику. К концу 1980-х годов цены на нефть (и как следствие, на нефтепродукты) упали, что повлекло за собой снижение доходов государственного бюджета, в то время как необходимость обслуживать государственный долг, значительно увеличившийся за время правления Хонеккера (в значительной степени это связано с программами повышения благосостояния населения), никуда не делась. Вместе с этим менее платёжеспособным стал главный торговый партнер ГДР — Советский Союз. Все названные факторы сильно ударили по благосостоянию восточногерманского населения, что в свою очередь привело к росту недовольства правительством, и бегство на Запад возобновилось.

Подведём итог. К 1980-м годам ГДР стала высокоразвитой индустриальной страной с интенсивным сельским хозяйством. По объёму промышленной продукции страна занимала 6-е место в Европе. Ведущие отрасли промышленности — машиностроение и металлообработка, химическая промышленность, электротехника и электроника, оптика, приборостроение, лёгкая промышленность. По сравнению с другими странами социалистического блока, здесь были достигнуты значительные успехи: уровень жизни в ГДР был самым высоким (обогнали даже Венгрию), а по важнейшим показателям республика была вторым индустриальным государством после СССР. Вероятно, страна могла бы достичь гораздо более высоких показателей, если бы реформы 1960-х не были свёрнуты столь быстро.

Экономическая история ГДР даёт нам, социалистам, несколько важных уроков. На примере этой страны мы можем наблюдать ситуацию, которую автор предлагает называть «пределом плана» — чистая плановая экономика показывает себя крайне эффективно в вопросах восстановления экономической базы, а также в вопросах построения промышленности «в чистом поле», однако, на определенном этапе мы неизбежно упрёмся в тот факт, что потребительские запросы населения растут вместе с развитием самой экономической системы, а система государственного плана не поспевает за этими запросами. Все это создает ситуацию, когда массы, глядя на окружающий капиталистическим мир (а вернее на его идеальную картину, создаваемую СМИ и массовой культурой), зададутся вопросом: «А почему у нас не так?», что приведёт в лучшем случае к формированию чёрного рынка, а в худшем — к появлению недовольства своим текущим положением. Возможность решения проблемы автор видит именно в применении хозрасчётных практик и предоставлении предприятиям хозяйственной автономии. Второй урок напрямую вытекает из первого: борьба между социализмом и капитализмом происходит в том числе и в контексте благосостояния индивидов. Доступность и разнообразие потребительских товаров, сравнимые с уровнем капиталистических стран или превышающие его, могли бы существенно повысить авторитет социализма в глазах значительной части населения.

Изучение экономического опыта ГДР показывает, что существующее в массовом сознании представление об экономике страны серьёзно омрачено «чёрной легендой», существующей вокруг страны, и только знание истории, в том числе и экономической, даёт нам возможность получить представление о реальной ситуации. Однако не стоит бросаться в крайности. Германская Демократическая Республика не была землёй обетованной, равно как не была она и тоталитарным Мордором за Стеной. Истина, как всегда, где-то посередине…

Автор: Никита Никитич