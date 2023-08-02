Отказы от военной службы и формирование пацифистского движения в Российской империи и СССР

21 сентября в России — впервые после второй мировой войны — объявили мобилизацию (частичную). В считанные дни после подписания указа президента из России бежали, по разным оценкам, от 300 000 до миллиона мужчин. Независимые СМИ и социальные сети наполнились советами бегущим от призыва, появилось несколько инициатив помощи беглецам. Спонтанно возникшая публичная дискуссия об уклонистах и дезертирах показала, что сама природа этого явления, его социально-политические смыслы оказались неясны российской общественности, как и связь движения уклонистов с антивоенным и антитоталитарным движениями.

Бегство от призыва, дезертирство и множество других форм отказа от службы в армии являются важнейшей темой мировой истории антивоенных и пацифистских движений. История отказов от военной службы в России XX века была тесно связана с историей толстовского радикально-пацифистского движения и советского независимого мирного движения.

Зарождение пацифистского движения в России

Отказы от военной службы — одна из основополагающих тем толстовской теории ненасилия. В России пацифистское движение началось с отказов от военной службы толстовцев, их попыток защитить отказчиков-сектантов, а также осмысления отказов как важнейшей практики народного протеста. Толстовское движение носило радикальный характер: оно было направлено на революционную трансформацию всего общества посредством изменения самого человека, его ценностей и социальных отношений мирным, ненасильственным путём.

Толстой призывал лишь к нравственному самосовершенствованию, но не общественной борьбе. В этом смысле многие толстовцы пошли дальше Толстого. К переходу на позиции общественного активизма толстовцев подтолкнула работа «на голоде» в 1891—1892 годы, где они напрямую столкнулись с неспособностью государства решать масштабные социальные проблемы. Также, наблюдая преследования религиозных диссидентов в Российской империи, толстовцы решили вступиться в защиту как отдельных верующих, так и свободы совести вообще.

Протестные практики русского народа

Несмотря на то, что первыми и наиболее активными толстовцами были представители дворянства и интеллигенции, они формировали своё движение в опоре на сектантов и крестьян. Проясняя свою общественно-политическую и этическую позицию, толстовцы обращались не только к идеям Толстого, мировой философии ненасилия и гражданского сопротивления, но также и к опыту народно-религиозных движений – как российских, так и зарубежных.

Особенно толстовцев интересовали те религиозные течения, в которых получили распространение различные практики пассивного протеста, успешные в достижении цели сохранения автономии религиозных общин и неприкосновенности их религиозных установлений. Толстовцы были уверены в том, что идеалы ненасилия, свободы совести и братской жизни органически свойственны русскому крестьянству. Они замечали, что в его характере есть покорность, способность терпеливо выдерживать притеснения, но были уверены, что просвещение народа направит эти качества в том направлении, которое поможет ему освободиться от своих поработителей.

Важнейшей народной протестной практикой создатели пацифистского движения считали отказы от военной службы. Толстовцы воспринимали эти отказы как часть более общей народной традиции несотрудничества с государством. Символический отказ от подданства религиозных диссидентов выражался в бегстве в отдаленные районы и за границу, в отказах от паспортов и присяги, а также от уплаты налогов и участия в переписи населения, от подчинения законам и представителям властей, и т.п. Отказы сектантов имели под собой религиозно-психологическую основу, и, хотя в них были заметны и социальные мотивы, они не носили характера организованного общественного движения.

Особенности пацифизма русских религиозных диссидентов

Доктрины религиозных диссидентов в XIX — начале XX века находились в процессе становления и были подвержены внешним влияниям, в связи с чем их пацифизм зачастую носил ситуативный характер — он то появлялся, то исчезал, в зависимости от обстоятельств. Чаще всего его появление было связано с эсхатологическим нонконформизмом. Например, радикальные течения старообрядчества предписывали своим сторонникам отказываться от военной службы, отрицали деньги, паспорта, господствующую церковь и суды. Обоснованием необходимости бегства от государства у них была эсхатологическая теория, согласно которой, начиная с Петра I, правящий государь и связанные с ним учреждения являются Антихристом, что делает подчинение им греховным.

Заповедь «не убий» волновала лишь немногие сектантские группы и отдельных религиозных диссидентов. На русской почве возникло всего три самобытных пацифистских религиозных течения, доктрины которых сложились без влияния течений, пришедших из-за рубежа, — это духоборы, трезвенники и добролюбовцы. Пацифизм духоборов был связан с их верой в божественную природу человека, а также их специфическими представлениями о своём подданстве — духоборы не считали себя православными, и, следовательно, подданными Российской империи, обязанными защищать своё отечество. Среди них всегда было много дезертиров.

В XIX веке принципы пацифизма у духоборов были почти забыты, произошла милитаризация их образа жизни. Однако в 1890-е годы лидер одной из духоборческих групп Пётр Веригин попал под влияние идей Толстого и стал сознательным, принципиальным пацифистом. Часть духоборов под руководством Веригина полностью отказалась от поддержки государства и перешла на позиции радикальной уравнительности, абсолютного пацифизма и вегетарианства. Репрессии против пацифистски настроенных духоборов заставили их переселиться в Канаду, в организации переселения более 7 000 человек участвовали Толстой, толстовцы, квакеры и другие представители неравнодушной общественности.

Второе русское пацифистское религиозное течение появилось после Первой русской революции, это были трезвенники — религиозная группа последователей Ивана Колоскова, отколовшаяся от православной церкви. Характерно, что их поворот к пацифизму и вегетарианству также произошёл под влиянием идей Толстого и толстовцев. И ещё одно течение — добролюбовцы, возникло под влиянием религиозно-пацифистского учения поэта-символиста Александра Добролюбова, который порвал с богемной жизнью и ушёл в народ.

Существовали в Российской империи и религиозные диссиденты, которые имели склонность к пацифизму, но не стремились отказываться от военной службы по социальным причинам. Сдерживающим фактором была потребность зажиточных членов общины в демонстрации лояльности государству. К таким группам можно отнести, например, молокан и евангельских христиан и баптистов. Интересно, что во время Первой мировой войны и в первые годы советской власти в их среде имел место взрывной рост пацифистских настроений.

Роль индивидуальных отказов от военной службы в развитии российского пацифистского движения

В 1880-е годы в России появляются индивидуальные отказы от военной службы, которые совершаются не по причинам следования групповой религиозной традиции, а по велению личной совести. Индивидуальный отказ от военной службы мог быть следствием нежелания становиться убийцами, неприятия клятвы по религиозным мотивам, а также протестом против отчуждения собственного тела государством. Такой отказ всегда происходил открыто и не являлся формой уклонения, бегства или дезертирства.

В народном протесте против призыва считалось нормой использование разного рода хитростей, притворства и даже откровенного обмана в целях сохранения верности своим религиозным принципам. В своём пассивном протесте религиозные диссиденты ничем не отличались от всех прочих крестьян, для которых, согласно Джеймсу Скотту, были характерны «обыденные формы сопротивления». Скотт назвал эти методы разновидностью «оружия слабых», применение которого особо распространенно в авторитарных обществах, где открытый протест против власти пресекается жестокими репрессиями. Выстраивая своё пацифистское движение, толстовцы поставили перед собой цель гуманизировать эти практики отказа, превратить их из «оружия слабых» в осознанный, целенаправленный, честный и открытый социальный протест.

Пацифистское движение в период Первой мировой войны и Русской революции

Во время войны в идеологии толстовского пацифистского движения окончательно утвердилась концепция «мирной революции» — «революции братства». Движение отказчиков от военной службы толстовцы считали первым провозвестником такой революции. При этом толстовцы заявляли о том, что в данный момент даже не очень важно, каковы мотивы дезертирства. Как писал один из лидеров движения Владимир Чертков, толстовцы не могут не радоваться любым признакам того, что русский народ и солдаты всё больше тяготятся войною и всё чаще проявляют миролюбивые побуждения, указывающие на возможность прекращения войны.

При большевиках толстовцы-пацифисты продолжали заниматься защитой отказчиков от военной службы. Для этого они создали Объединенный совет религиозных общин и групп (ОСРОГ) — межконфессиональную организацию, участие в которой приняли представители религиозных групп, склонных к пацифизму. Благодаря толстовцам 1918—1919 годы в Советской России появилось законодательство, которое предусматривало возможность полного освобождения от военной службы по религиозным убеждениям.

Однако очень скоро ОСРОГ признали «очагом анархо-антимилитаристической пропаганды», и он был ликвидирован. Законы, помогающие отказчикам от военной службы избежать наказания, были постепенно свёрнуты. Религиозные группы, склонные к пацифизму, в середине 1920-х годов под грубым давлением властей вынуждены были отказаться от своей пацифистской позиции; лишь отдельные общины и верующие на свой страх и риск продолжали отказываться от военной службы.

В конце 1920-х — 1930-е годы многие активные деятели «свободно-религиозного» движения были репрессированы. Последние толстовские коммуны были уничтожены в годы Большого террора. С тех пор на несколько десятилетий в Советской России у сторонников ненасилия не осталось возможностей для публичных выступлений.

Возрождение пацифистского движения в 1970—1980 годы

Советские диссиденты и правозащитники, как правило, декларировали свою приверженность ненасильственным методам борьбы, однако история толстовского радикального пацифизма была им неизвестна. Миротворческие идеи Андрея Сахарова и Александра Солженицына получили распространение в узкой интеллектуальной среде, но ни одной попытки сделать их платформой для развития общественного движения предпринято не было.

В 1970-х — начале 1980-х годов в СССР имели место лишь отдельные публичные выступления и уличные акции пацифистского характера. Это были попытки советских хиппи провести пацифистские демонстрации, однако они также не были направлены на формирование общественного движения. Даже протесты против ввода советских войск в Афганистан были немногочисленны и неорганизованны.

Отказы от военной службы по мотивам совести в позднее советское время имели место почти исключительно в религиозной среде. Верующие пытались самостоятельно защитить своё право на отказ от присяги и ношения оружия. Каких-либо солидарных действий в этом отношении представителей разных конфессий, попыток основать ими общественное движение в защиту отказчиков не предпринималось.

В конце 1970-х — 1980-е годы росло число отказов от военной службы среди евреев, для которых связанный с ней режим секретности становился препятствием для эмиграции из СССР. Примерно тогда же появляются национал-пацифисты, в основном представители Балтийских республик, которые не хотели служить в Советской Армии, потому что считали её армией оккупантов.

С середины 1960-х годов в среде городской образованной молодёжи всё более частыми становятся случаи уклонения от военной службы, которые не носили идейного характера и были связаны с нежеланием менять привычный образ жизни. Такое уклонение называлось словом «откосить». Проще всего было «откосить» через психиатрическую больницу, симулируя психическое заболевание.

Подобные практики получили широкое распространение в субкультуре советских хиппи 1970-х — 1980-х годов. Однако, отказываясь от военной службы, они почти никогда не заявляли о своих пацифистских принципах открыто. Подобно крестьянам и сектантам, для получения освобождения от военной службы они часто шли на обман, использовали разного рода хитрости, моральная чистота которых их не волновала. История движения отказчиков от военной службы, проблема альтернативной гражданской службы (АГС) интересовала лишь немногих из них. Тем не менее, именно в среде хиппи отказы от службы в армии начинают связываться с пацифистскими ценностями, мировыми традициями ненасилия. В конце 1970-х годов хиппи самостоятельно открыли для себя историю толстовского движения, некоторые из них стали называть себя толстовцами.

После долгого периода вызревания в среде культурного андеграунда и диссидентского движения пацифистские настроения стали отправной точкой для развития советского независимого мирного движения, которое появилось в 1982 году. Его организационным центром стала московская группа «За установление доверия между СССР и США» (Группа Доверия).

Группа Доверия предложила бороться против угрозы ядерной войны путём «народной дипломатии» — установления контактов между простыми людьми из обоих блоков без посредничества правительств. Это была не только неожиданная по своему громкому публичному звучанию заявка на борьбу за открытость советского общества; участники Группы были уверены, что внешняя политика государства должна контролироваться общественностью, призванной «очеловечить» международные отношения.

У советского независимого мирного движения была сложная, парадоксальная социальная база. Отказники, учёные, парапсихологи, хиппи, художники, «побегушники», инвалиды, представители гонимых религиозных групп, просто гуманисты и авантюристы — всех их объединили ценности открытого общества, мира и ненасилия, уверенность в том, что усилия людей не бесполезны и способны изменить историю к лучшему.

Активисты Группы Доверия, изучая историю движений ненасилия, открыли для себя историю российского пацифистского движения и движения отказчиков первой трети XX века. Защита «права на пацифизм» стала важным направлением деятельности группы. Журнал Группы Доверия «День за днём» стал первым изданием, систематически публиковавшим материалы об отказах от военной службы, АГС, дедовщине в армии, антимилитаристском движении среди советской молодёжи. Группа Доверия в своих исторических изысканиях старалась показать, что право на отказ от военной службы является частью традиции России.

В конце 1980-х — 1990-е годы в России возникло множество независимых мирных инициатив и групп пацифистского спектра, однако им не хватило общественных ресурсов и солидарности со стороны общества, для того чтобы пережить 1990-е. Вездесущность пропагандистского и лицемерного «официального» движения сторонников мира в СССР привела к тому, что в России в последние тридцать лет мало кто всерьёз воспринимал идеи мира и ненасилия.

В современной России отсутствует организованное пацифистское движение. В её культурном пространстве в зоне смыслов, связанных с историей ненасилия, пацифизма и борьбы за мир, мирного разрешения конфликтов, гражданского сопротивления, ненасильственного воспитания и отказов от военной службы, образовалась пустота. Она стала заметна лишь в последние 3 года, когда оказалось, что важнейшие общественно-политические события (прежде всего связанные с состоянием общественного сознания после начала СВО на территории Украиныи резким перекосом в военно-гражданских отношениях в России), прошли мимо внимания представителей российских гуманитарных наук.

Ирина Гордеева