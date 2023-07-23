Социализм может помочь сдерживать худшие порывы человечества

Многие критики социализма утверждают, что наша человеческая природа слишком порочна и эгоистична, чтобы социализм мог сработать. Но это перевёрнутая логика. Как раз для защиты от человеческой жестокости и для поощрения человеческой доброты нам и нужен социализм.

Капитализм ведет к устрашающей бедности, экономическому неравенству и стрессу на почве достатка. Он не оставляет подавляющему большинству трудоспособного населения никакого реально выбора, кроме как проводить на работе половину своего времени, подчиняясь приказам руководителя, которых никто не избирал. Вне работы решения, имеющие огромное влияние на всё общество, принимаются директорами, которые отвечают только перед акционерами. А дикое неравенство в богатстве превращают идею о том, что все граждане будут оказывать одинаковое влияние на политический процесс, в дурную шутку.

Несомненно, мы можем лучше. Почему мы не можем коллективно владеть производственными ресурсами общества, удовлетворять все материальные потребности и создать более продуманную демократию? Другими словами, как однажды выразился покойный философ-марксист Джеральд Аллан Коэн: «Почему бы не социализм?»

Популярный ответ состоит в том, что это противоречило бы человеческой природе. На самом деле, эта идея настолько популярна, что многие люди бездумно принимают её за «здравый смысл». Тем не менее, при ближайшем рассмотрении, возражение о человеческой природе трактует вещи превратно.

Мы не ангелы

Некоторые критики социализма считают, что перераспределение частной собственности, принадлежащей богатым капиталистам, было бы воровством — давайте назовем это Моральным Возражением. Другие выражают опасения по поводу технической возможности экономического планирования в масштабах всего общества. Как плановикам собрать достаточно информации, чтобы знать, что производить, чтобы удовлетворить предпочтения потребителей? Назовем это Техническим Возражением.

Социалисты парируют против Морального Возражения очевидным аргументом о сравнительной аморальности разрешения богатым капиталистам продолжать эксплуатировать подавляющее большинство населения мира. Техническое Возражение рассматривается более вдумчиво, в результате чего некоторые социалисты, например, оставляют место для рынка в своем видении социализма. Возможно, мы могли бы национализировать «командные высоты» экономики, сохранив при этом рыночный сектор конкурирующих рабочих кооперативов.

Но даже если вы одерживаете вверх в этих дебатах, возражение, которое, кажется, заставляет спотыкаться некоторых людей, в остальном симпатизирующих левой политике, не является ни моральным, ни техническим, а скорее психологическим.

Социализм был бы хорош, если бы мы были ангелами, думают эти критики, но мы ими не являемся. Наша природа не альтруистична и не склонна к сотрудничеству. Она эгоистична и жестока. Пытаться слепить из нас людей, при которых стала бы возможной экономика сотрудничества — это все равно, что пытаться держать тигра в своем доме и кормить его веганской пищей. Ничем хорошим это не закончится.

Возражение о Природе Человека имеет большую риторическую силу, чем Моральное или Техническое Возражение. Вместо того, чтобы вопить, что богатые имеют право на свое накопленное богатство, или поднимать логистические проблемы, которые, по мнению социалистов, мы можем решить, критики, выдвигающие психологические доводы против социализма, могут изображать из себя потенциальных социалистов, которые просто переросли свою наивность. «Слушай, — могут сказать они, — я бы тоже хотел, чтобы у нас был социализм. Ужасно, что это невозможно. Но это жизнь».

Ситуацию не улучшает и то, что многие социалисты, похоже, не знают, как ответить на это возражение. Некоторые тратят кучу времени, доказывая, что люди на самом деле добры и готовы к сотрудничеству по своей природе. В этом наверняка есть доля правды. Проблема в том, что это не вся правда.

Человеческая психология слишком запутана и сложна, чтобы можно было получить полную картину простыми обобщениями. Философ эпохи Просвещения Дэвид Юм возражал против идеи о том, что после смерти каждый попадает либо в рай, либо в ад, на том основании, что большинство из нас «плавает между пороком и добродетелью»:

Предположим, вы ходите повсюду с намерением устроить вкусный ужин праведникам и хорошенько избить нечестивых: вы часто терялись бы в том, как выбрать, обнаруживая, что достоинства и недостатки большинства мужчин и женщин вряд ли можно назвать праведностью или злонамеренностью.

Некоторые социалисты полагали, что баланс эгоизма или альтруизма в нашей природе исторически обусловлен — то, что выходит на первый план, в значительной степени является результатом того, в каких социальных обстоятельствах мы находимся. Создайте лучшие социальные условия, и вы получите лучшую версию человеческой природы.

Наверное, в этой идее что-то есть. Люди, сражающиеся за немногочисленные спасательные шлюпки, могли бы лучше относиться друг к другу в более благоприятных обстоятельствах. Вполне вероятно, что удовлетворение материальных потребностей каждого и предоставление каждому равного права голоса приведут к лучшим результатам, чем конкуренция в логике «человек человеку волк».

Но как далеко простирается эта логика? Кубинский революционер Че Гевара, например, уверенно предсказал, что по мере преобразования общества появится «новый социалистический человек». Правда, этого не произошло на Кубе или в других странах, где экспериментировали с социализмом в XX веке. Возможно, лучшая версия социализма даст лучшие результаты. Но что, если не даст?

Как социалисты, мы пытаемся убедить людей перейти к иным установкам социального сосуществования — столь же отличным от капитализма, как капитализм от феодализма. Это предложение может пугать. И убедить людей становится ещё сложнее, если мы просим их положиться на гипотетические изменения в человеческой психологии, хотя сами не можем доказать, что эти изменения произойдут.

К счастью, нам и не нужно.

Ангелам не нужен социализм

Точная степень, в которой человеческая природа эгоистична или бескорыстна, и насколько это зависит от обстоятельств, является сложным эмпирическим вопросом, затрагивающим самые разные области от социологии до эволюционной психологии. На него нельзя ответить с кондачка.

Но какова бы ни была степень нашего эгоизма, это не повод опускать руки и принимать капитализм как лучшее, что может создать человечество. Наоборот, это причина противостоять капитализму и стремиться к общественным демократическим институтам, которые смогут ограничить ущерб, который жестокие люди могут причинить другим.

Стержнем социализма является экономическая демократия. Говорим ли мы о принятии решений на отдельном рабочем месте или о решениях, оказывающих широкое влияние на жизнь общества, социалисты считают, что каждый, на кого они влияют, должен сказать свое слово.

Один из важных доводов, заключается именно в том, что предоставление кому-либо слишком большой власти над другими людьми создает опасность злоупотребления этой властью. Ни одна система, конечно, не идеальна, но лучший рецепт максимально возможного сведения к минимуму возможности злоупотреблений — это как можно больше распространить власть — политическую и экономическую.

Отчасти поэтому демократические социалисты отвергают идею о том, что авторитарному однопартийному государству можно доверять в том, что оно будет действовать от имени народа. И это отличный аргумент за то, чтобы отвергнуть капитализм — систему, которая не претендует на то, что экономическая власть находится в руках народа, зато она есть у тех, у кого достаточно денег, чтобы скупить средства производства.

Если бы все люди были бескорыстными ангелами, нам не пришлось бы беспокоиться о том, что они будут относиться друг к другу так, как Джефф Безос относится к рабочим на своих складах или как Харви Вайнштейн относился к начинающим актрисам. Нам не пришлось бы беспокоиться о провалившихся в нищету семьях, потому что мы бы верили, что каждый богатый человек всегда протянет им руку помощи. Нам не пришлось бы беспокоиться о том, что богатые злоупотребляют своим политическим влиянием, потому что мы бы знали, что они принимают во внимание интересы каждого.

Иными словами, если бы мы были ангелами, замена капиталистических институтов социалистическими была бы ненужной. Но мы глубоко несовершенные существа — способные, конечно, на великое благородство, но также и на любые виды жестокости. И именно поэтому нам нужен социализм.

Бен Бергис

колумнист издательства «Якобинец», адъюнкт-профессор философии

в Университете Рутгерса и ведущий YouTube шоу и подкаста «Give Them An Argument».

Он автор нескольких книг, последняя из которых — «Кристофер Хитченс:

что он понял правильно, как он ошибся и почему он все-таки важен».

Оригинал статьи: журнал «Якобинец», https://jacobin.com/2023/07/socialism-capitalism-human-nature-inequality-greed

Перевод: З.Александриди