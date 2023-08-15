К годовщине свержения монархии во Франции

10 августа наступила 231-я годовщина одного из ключевых событий в мировой истории ― свержения монархии во Франции.

Что же привело к такому исходу? Как вышло, что ещё недавно роялистски настроенный народ единодушно отправил на свалку лилию дома Бурбонов? И какую роль здесь сыграла низовая самоорганизация масс?

Первое, что стоит отметить,― монархическая форма правления уже не могла разрешить накопившиеся противоречия, а они зрели и давали о себе знать. Противоречия между законодательным собранием и королём, накладывавшим вето на важные решения; министрами и королём, постоянно распускавшим этих самых министров, а также королём и народом ― народом, который после нападения на дворец Тюильри 20 июня перестал верить в миф о добром Людовике, который хочет помочь, которого надо только попросить.

Ко всему перечисленному надо добавить, что Франция воевала со всей Европой. Манифест герцога Брауншвейгского уже был написан с целью запугать французский народ. Отжившая монархия уже была неспособна организовать оборону страны, требовалась армия нового образца, требовалась гибкая политическая машина, чтобы управлять этой армией. К тому же король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта вели переписку с монархами Европы. Королевская власть не могла добиться победы, потому что она её не хотела, она хотела «усмирения анархии».

После попытки бегства короля за границу и его пленения в Варенне до обывателя дошла простая мысль, что Луи Капет ― такой же тиран, такой же абсолютный монарх, такой же завоеватель, как и те, кто объявил Франции войну; монархия была обречена.

Принято считать, что все знаковые события Великой Французской революции происходили в Париже. Это так лишь отчасти ― в них участвовала вся Франция, ведь и в Генеральных штатах, и в Национальном и Законодательном собраниях, а также в Конвенте были депутаты из провинции. И события 10 августа 1792 года наиболее наглядно показывают участие всего французского народа в революции.

Ведь в восстании огромную роль сыграли федералисты, революционные войска, стекавшиеся со всей страны. Они шли защищать свою Родину от войск герцога Брауншвейгского не по воле монаршей власти, а даже вопреки ей. В их числе был и Марсельский батальон, гордо нёсший с собой Марсельезу ― гимн Французской революции, символ поднятия народного духа и борьбы за освобождение от феодального деспотизма и тирании.

Народные массы в это время без указок сверху породили низовой орган самоуправления ― Парижскую Коммуну. Она выполнила ту задачу, которую в рамках установленного правового поля не могло и не решалось выполнить Законодательное Собрание ― низложить короля. В этом факте находит подтверждение тот тезис, что революция в ходе необходимо и неизбежно порождаемой ею политизации масс сама создаёт политические институты будущего общества, как это и было позже в Иваново, где рабочими были созданы советы в ходе революции 1905-1907 годов.

В этом и состоит ещё одно отличие революции от переворота. Государственный переворот совершается в рамках уже имеющихся политических институтов (в этом плане государственный переворот боится народного подъёма, народной инициативы), либо же он совершается с участием народных масс, не осознающих своих интересов, и совершается в интересах узкого круга заинтересованных лиц, которые эти массы используют, направляют и контролируют, как это было в Украине в 2013 году.

Любая революция же, в отличие от переворота, вырабатывает присущие ей новые формы борьбы, новую идеологию. Во время Великой Французской революции массы сами выдвинули своих предводителей: Дантона ― одного из лидеров восстания 10 августа, Марата ― рупора и вдохновителя общественного мнения, Робеспьера ― будущего лидера якобинской диктатуры.

Конечно, не стоит забывать, что массы сами по себе неоднородны. Движущие силы революции могут быть чрезвычайно разнообразны. Во время описываемых событий это были как крупная и средняя буржуазия, так и буржуазия мелкая, городской плебс и крестьянство и представлявшая интересы этих разных групп интеллигенция. Они выступают одной движущей силой тогда, когда их толкает к этому общественное развитие, когда они вместе заинтересованы в смене отгнившего режима, устаревшей общественно-экономической формации.

Французский абсолютизм, накапливая проблемы и противоречия, зашёл в тупик. Эти проблемы, созданные и накопленные Старым порядком (по меткому выражению Торквиля), не могли быть разрешены в рамках абсолютизма и монархической формы правления. Монархия умерла давно, её оставалось только снести, причём полностью и до основания, заменить её политическими структурами, отвечающими потребностям развития современного общества.

Какие же уроки можно извлечь из событий 10 августа 1792 года?

Революция ― не заранее спланированное мероприятие. Это непрерывное практическое действие, опирающееся на имеющиеся возможности и призванное решить поставленные перед обществом задачи. Революция порождает в своём вихре новые формы общественного устройства и указывает пути выхода из кризиса, в который это общество попало при старом и изжившем себя политическом режиме.

Александр Лопушанский

https://t.me/Marat1793