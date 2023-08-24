Прямая демократия и горизонтальные сообщества:

пересборка идеи

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить её и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье.

Эти полузабытые слова Декларации независимости США в 1776 году, почти одновременно с Великой Французской революцией, возвестили о распространении демократических идей.

Классическое описание демократии зародилось в Древней Греции при вполне определённых экономических и социально-политических предпосылках ― Полис (от которого и произошло слово «политика») рассматривался как самостоятельная, замкнутая единица, состоящая из лично свободных и самостоятельных в своем выборе жителей.

Вопрос о демократии и сопутствующих ей политических практиках ― свободе слова, «свободе для» (по выражению Исайи Берлина), всеобщем избирательном праве, подотчётности власти электорату ― встал в центр общественной дискуссии как слева, так и справа, актуален он и в России.

Демократия существует, если демократические институты и процедуры являются для большинства людей эффективными средствами отстаивания своих реальных жизненных интересов.

Каждая страна интерпретирует значение демократии по-своему. В условиях различных геополитических условий мы видим широкий спектр демократических правительств по всему миру. В России политика рассматривалась исключительно как сфера управления и контроля. Не сфера участия. Это важнейшая причина, объясняющая, почему российское общество так легко отказалось от демократических институтов.

Необходимо выделить основные формы демократии:

Прямая демократия ― граждане могут принимать политическое решение прямым голосованием, без участия каких-либо промежуточных представителей. Для принятия конкретного закона правительство обращается к народу, граждане голосуют по этому вопросу и решают судьбу своей собственной страны. Также люди могут сами поднимать назревшие вопросы, если пришли по ним к некому консенсусу.

Когда население немногочисленно, образованно и в основном однородно (по крайней мере политически), прямая демократия не кажется плохой идеей. Швейцария, например, имеет долгую историю успешной прямой демократии. В некоторых частях страны существует Landsgemeinde ― люди собираются под открытым небом в определённый день и голосуют по законам своего общества.

Эта модель демократии побуждает людей создавать партии для достижения своих собственных целей.

Представительная (косвенная) демократия, самая распространённая в мире форма демократии ― люди выбирают тех, кто будет представлять их интересы в парламенте. Используются преимущества разделения труда: небольшая группа представителей может применять свой опыт в разработке политики, освобождая остальных для выполнения других задач.

В дополнение к этому делается акцент на защите прав не только большинства населения государства, но и групп меньшинств. Избрав квалифицированного представителя, меньшинство сможет более эффективно выражать свои жалобы.

Либеральная демократия является формой общественно-политического устройства — правовым государством (на основе представительной демократии), в котором воля большинства и способность избранных представителей осуществлять власть ограничены во имя защиты прав меньшинства и свобод отдельных граждан. Если при консенсусной демократии группы меньшинств могут влиять на точку зрения большинства в свою пользу, то при либеральной демократии мнение меньшинства учитывается всеми таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов.

Большинство представительных демократий мира считают себя либеральными.

Именно представительная демократия претерпевает кризис из-за особенностей функционирования, на что указывают как критики из левого лагеря, так и правые популисты и политики Европы и России.

Первая уязвимость заключается в самой идее представительства интересов. Мыслители эпохи Просвещения отмечали, что рядовой гражданин не имеет достаточно знаний и подготовки для принятия общественных решений, поэтому ему легче выдвинуть из своей среды того, кто обладает компетенцией, и контролировать решение вопросов местного значения путём голосования. Второй является то, что избранное правительство может отступать от интересов граждан.

«Будь люди ангелами, ни в каком правлении не было бы нужды. Если бы людьми правили ангелы, ни в каком надзоре над правительством ― внешнем или внутреннем ― не было бы нужды» (Федералист № 51. // Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М., 1994).

Элементы прямой демократии (референдумы, инициативы) служат средствами защиты от недостатков представительной демократии.

За последние 15 лет возрос интерес к различным моделям демократии, и, хотя это можно только приветствовать, из-за многообразия моделей (прямая демократия, представительная демократия, президентская демократия, парламентская демократия, авторитарная демократия, демократия участия, исламская демократия и социальная демократия…) в дискуссиях возникает путаница.

В ходе обсуждения, следует ли считать страну демократической, выработаны следующие основные признаки:

1) лица, принимающие политические решения, избираются народом на свободных, справедливых и частых выборах;

2) существует свобода выражения мнения;

3) гражданство является инклюзивным;

4) каждый имеет право состоять в организациях по своему выбору и создавать их;

5) общество управляется законом.

Помимо этого консенсуса, существует несколько различных взглядов на то, что характеризует «хорошую» демократию. Тремя наиболее важными и часто обсуждаемыми моделями демократии являются конкурентная демократия, демократия участия и совещательная демократия. К этим трём моделям следует добавить специфичный термин ― процедурная демократия.

Основная идея этой модели заключается в том, что основные требования, которым должно соответствовать государство, чтобы быть демократическим, являются не просто описательными, а нормативными.

При демократическом правительстве признаны и гарантированы на международном уровне основные права людей, которые правительство не может у них отнять.

В политическом смысле гражданин — это человек, имеющий достаточно компетенций, свободного времени и обладающий образованием, которое позволяет ему разбираться в программах политических партий.

Массовое распространение демократии в XXI веке совпало с преобладанием постмодернизма и развитием интернет-СМИ, которые стали инструментом манипуляции массовым сознанием для получения нужного результата на выборах. Общество является отличным материалом для политтехнологических манипуляций, «обмена свободы на безопасность и комфорт».

Можно выделить следующие проблемы современной демократии как формы правления:

1) открытые возможности для манипулирования общественным мнением;

2) недостаточная представленность интересов всех групп населения;

3) отсутствие либо недостаточно эффективная работа институтов.

Значит ли это, что демократия никуда не годится? Конечно, нет, поскольку демократии и либерализму мир обязан достижением основных прав, которыми пользуется гражданин в любой точке планеты, ибо общая воля государства складывается из взаимодействия воли множества людей, которые помогают принимать правильные государственные решения и подстраиваться под меняющийся миропорядок.

Интернет и цифровизация являются теми инструментами, которые позволяют упростить процесс принятия решений и контролировать деятельность чиновников. Роль средства доступа к контролю играют мобильные приложения с многоуровневой защитой от хакерских атак и фальсификаций.

Тем самым будет достигнут возможный уровень политического участия людей в процессе принятия решений и их влияния на процесс, а демократия становится прямой.

Но в таком случае возникает ещё один вопрос: как защитить институты демократии от прихода автократии и стремления антидемократических групп влияния перекроить карту для своей выгоды?

Обычно в таком случае есть механизм «защиты от дурака» ― защита завоеваний демократии от случайности, могущей привести к установлению авторитарного либо тоталитарного режима.

В прямой демократии механизм предотвращения узурпации ― в ясных правовых основаниях и механизмах смены правящей элиты и широкой солидарности населения с властью, его объединения для решения проблем и подконтрольность властей электорату. Чем большее количество групп граждан задействовано в принятии политических решений, тем меньше возможностей со стороны определённых политических субъектов желания спекулировать на трудностях и использовать их для формирования авторитарного большинства.

Объединяясь в группы, инициативные граждане учатся действовать солидарно, предотвращая нежелательную конкуренцию и общаясь на равных, и противодействовать попыткам государства задушить демократию в её колыбели.

Подводя черту под сказанным, стоит сказать, что демократия и её защита в равной степени провозглашаются как левыми, так и либеральными силами, поскольку в ней содержится главный принцип ― эмансипация и освобождение личности и масс, стремление их быть субъектом политического действия, а не объектом манипуляции для олигархических и коммерческих групп.

Сергей