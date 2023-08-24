Никарагуа сегодня

В 1980-х годах в Советском Союзе широко освещалась Сандинистская революция в Никарагуа 1979 года. Выходили журналистские и научно-исследовательские материалы и книги о данной стране. Несмотря на изрядную догматичность и конъюнктурность понимания марксизма-ленинизма в позднем СССР, советская наука делала приоритет на изучение социально-политических и экономических процессов в странах третьего мира. Именно советская литература про Никарагуа позволяет погрузиться и с интересом изучить страну. Это разительно отличается от современной российской науки. Несмотря на современные антизападные тенденции в российской политике и науке, хорошей научно-исследовательской литературы про развивающиеся страны не так много. Куда удобнее, видимо, проводить саммит «Россия-Африка», чем создавать научно-исследовательские школы по изучению Африки, Азии и Латинской Америки. Никарагуа не является исключением данной тенденции. Поэтому в предлагаемой статье, мы вкратце осветим революционную историю Никарагуа и особенности современной политической ситуации в стране.

Революционная борьба и Сандинистский фронт национального освобождения

История никарагуанский революционных движений берет свое начало с 1920-х гг. Лидер крестьянского повстанческого движения Аугусто Сандино в период с 1927-1934 гг. вел эффективную партизанскую борьбу против правительства Никарагуа и американских морпехов. Создав крупное движений сандинистов, генерал Сандино контролировал большую часть территорию страны (за исключением крупных городов). Однако, главной проблемой сандинистов было отсутствие внятной политической идеологии. Сам Сандино лишь выступал за вывод американских войск из страны и создание народного правительства. В конечном итоге в 1934 году Сандино пошел на сделку с центральным правительством: американские войска из страны выводятся в обмен на разоружение сандинистских отрядов. Фактически, после данного соглашения, оставшись без оружия, сандинисты были обречены на поражение. 21 февраля Аугусто Сандино по приказу главы Национальной гвардии Никарагуа Анастасио Сомосы во время посещения столицы Манагуа был арестован и в тот же день расстрелян без суда и следствия. Сторонников Сандино в течение года арестовывали и расстреливали солдаты национальной гвардии[i]. Подавив революцию, в стране с 1934-1979 гг. воцарилась диктатура семейства Сомосы, которая проводила свою политику в интересах аграрной олигархии и иностранной буржуазии.

Борьба против диктатуры вплоть до 1961 года проводилась весьма анархично. Не было единого движения, которое ставило бы целью революционное свержение режима Сомосы. Сам Анастасио Сомоса был убит в 1956 году молодым левым студентом, который не состоял в какой-либо организации. Лишь в 1961 году был создан Сандинистский фронт национального освобождения. Фронт был создан молодыми марксистами Карлосом Фонсекой, Томасом Борхе и Сильвио Майорга, которые ставили своей целью свержение диктаторской семьи Сомосы и проведение революционных преобразований в стране. С середины 1960-х гг. фронт вел партизанскую войну против режима Сомосы. В 1975 году в СФНО произошел раскол, по итогам которого образовалось сразу три фракции: фракция «длительной народной войны» – сторонники длительной партизанской войны с опорой на местное крестьянское население. Фракция «Пролетарии» – сторонники доктрины «городской герильи» – сторонники партизанской войны в городах с опорой на рабочий класс. И «Повстанческая фракция» – сторонники всеобщего восстания народа как в городах, так и в деревне. Лидеры данной фракции Карлос Фонсека и Умберто Ортега также выступали за союз с другими антисомоистскими силами. 8 ноября 1976 года в горах Матагальпы был расстрелян Карлос Фонсека. Несмотря на расстрел лидера движения, революционная борьба в стране лишь ширилась. СФНО приобрел большое влияние среди крестьянства. Другие оппозиционные Сомосе буржуазные партии были также настроены против режима. 19 июля 1979 года сандинистские партизаны вошли в столицу, диктатор Дебайле Сомоса бежал из своего дворца в центре города и покинул страну.

Придя к власти, сандинисты не установили диктатуру, а создали коалиционное правительство с буржуазными партиями. В период с 1979-1981 гг. сандинистское правительство утвердило экономический курс на смешанную экономику. Были национализированы предприятия и земли, принадлежащие клану семьи Сомосы, был создан государственный сектор экономики. Сандинисты создавали профсоюзы, женщинам были даны политические права, сандинистами был разработан проект по ликвидации безграмотности в стране. В 1980 году проект начал реализовываться и уже через полгода дал результат: безграмотность в стране уменьшилась с 50 % до 15 %[ii]. Модернизация Никарагуа под руководством Сандинистского фронта национального освобождения имела положительные результаты. ВВП страны с 1979-1981 гг. увеличивался примерно по 10 % каждый год. Однако, в 1981 году в стране началась гражданская война. Буржуазные партии более не могли мириться с увеличением популярности СФНО и проводимым фронтом социалистической политикой в экономике. При поддержке США были созданы контрреволюционные отряды. СССР и Куба в свою очередь помогали сандинистам. Разрушительная для страны война длилась 9 лет и закончилась в 1990 году. На президентских выборах того же года СФНО проиграл выборы. При поддержке коалиции буржуазных партий к власти пришла Виолетта Чаморро.

Перерождение Сандинистского фронта национального освобождения и возвращение к власти

Сандинистская модернизация была большим успехом для страны, однако общее отступление социализма в мире, предопределило поражение Сандинистского фронта национального освобождения. Буржуазные партии, руководя страной 16 лет (1990-2006) проводили неолиберальную политику, введя страну в долговую кабалу МВФ. При этом, стоит отметить, что Сандинистский фронт национального освобождения не встал в жесткую оппозицию данному курсу. Даже сохранив влияние в силовом блоке (брат бывшего президента Умберто Ортега вплоть до 1996 года был министром обороны), сандинисты не стали непримиримой оппозицией властям. В 1994 году в СФНО произошел раскол. Из партии вышло левое крыло, которое было недовольно слабой критикой СФНО правительства страны. Левое крыло в 1995 году создало новую партию – Движение сандинистского обновления. Партия хоть и не пользовалась широкой популярность, но стояла на непримиримых позициях по отношению к неолиберализму. В 1999 году СФНО даже заключил соглашение с либеральным президентом Алеманом по разделению влияния в госаппарате. Откровенно слабая и непоследовательная оппозиционная позиция СФНО, однако, компенсировалась неудачами буржуазных партий. Экономика страны находилась в плачевном состоянии, Никарагуа являлась самой бедной страной Западного полушария после Гаити.

На президентских выборах 2006 года лидер СФНО Даниэль Ортега (при поддержке нескольких буржуазных партий) одержал победу. Однако, Ортега провозгласил новый сандинистский курс. Во-первых, сандинисты примирялись с католической церковью, обещав ее поддерживать, во-вторых, Ортега обещал лишь реформировать капитализм, но не строить социализм[iii]. В течение 12 лет правления сандинистов, их власть укреплялась. В 2009 году Конституционный суд страны позволил президенту Ортеге баллотироваться на второй срок (после этого Ортега баллотировался на выборах еще несколько раз: в 2016 и в 2021 году и везде побеждал). Оппозиция как слева, так и справа подавлялась. При этом, бывшая контрреволюционная партия «Партия никарагуанского возрождения», находясь в коалиции с СФНО, только лишь укрепляла свои позиции. Экономический курс страны кардинальным образом не менялся, Никарагуа, однако, обрела полезного и стратегического важного союзника в виде Венесуэлы. Президент Уго Чавес, поддерживая Сандинистский фронт национального освобождения поставлял нефть по сниженным ценам в Никарагуа.

Однако, в 2018 году в стране начались крупномасштабные протесты, которые были спровоцированы антисоциальными реформами СФНО. Президент Ортега составил целый пакет антисоциальных реформ на основе рекомендаций МВФ: увеличение налогов для населения, обложение налогами пенсий на 5 %. Причиной данных реформ стал дефицит никарагуанского бюджета. Достаточно знакомая проблема, особенно если вспоминать пенсионную реформу в России 2018 года. Официальные пропагандисты и депутаты Государственной думы обосновывали причины антисоциальной реформы именно дефицитом бюджета. Однако ни в Никарагуа, ни в России не стали, например, повышать налоги на крупный бизнес, не посягая на интересы капитала. Проводя неолиберальную политику в соответствии с требованиями МВФ, никарагуанское правительство спровоцировало социальные протесты, которые поддержали как левые оппозиционные партии, так и правые. В особенности нестабильным положением воспользовались правые партии, которые стали говорить о социалистическом авторитаризме СФНО. Несмотря на то, что реформы по итогу были отменены, протесты продолжались еще какое-то время, по факту, превратившись в кровавую бойню, в которой погибло более 265 человек. Бывший посол Российской Федерации в Никарагуа Николай Будаев написал книгу про современное Никарагуа «Мягкая сила Никарагуа: Сандинистский проект». Безусловно, самой сильной и оригинальной главой данной книги является путеводитель по никарагуанским ресторанам, которые господин посол, по-видимому, посещал. Однако, остальные главы, по моему мнению, являются крайне слабыми. Начиная от ссылок на википедию в главе про Сандинистскую революцию, заканчивая попыткой автора охарактеризовать протесты в Никарагуа в 2018 году как «Майдан в Никарагуа». Используя конспирологические теории о безусловном влиянии США на все общественно-политические процессы в Латинской Америке, автор не видит главного: социальные протесты порождаются антисоциальной политикой властей. Сам протестный процесс обусловлен классовыми интересами, но не конспирологией. Хотя безусловно, уже в ходе протестов, ряд отдельных сил (в том числе и преступные группировки) пользуются ситуацией, дабы завладеть влиянием на ход социальных процессов[iv].

После окончания протестов в августе 2018 года, страну покинули лидеры правой и левой оппозиции. Была закрыта крупная либеральная оппозиционная газета «La prensa». В 2020 году в стране был принят закон об иностранных агентах. Накануне президентских выборов 2021 года, все оппозиционные кандидаты не были допущены к выборам. Фактически, на данный момент в парламенте страны находится лишь одна оппозиционная партия – Независимая либеральная партия, которая, однако, лишь умеренно критикует власть.

Сейчас, находясь в Никарагуа, я с интересом наблюдаю за политикой в стране и хочу отметить важную особенность. В стране сохранен революционный пафос и революционная форма – улицы Манагуа названы в честь известных левых радикалов и мыслителей – Карлос Фонсека, Аугусто Сандино, Уго Чавес, Сальвадор Альенде, Мартин Лютер Кинг и другие. В преддверии праздника революции (19 июля) в городе проводятся шествия, митинги с революционными лозунгами. На улицах городов продаются майки с Че Геварой, Фиделем Кастро, Аугусто Сандино, революционными пафосными фразами. 15 июля мне удалось сходить в политический клуб, в котором часто выступает сын президента Ауэрилиано Ортега. У Ауэрилиано есть небольшой коллектив оперных певцов, который он возглавляет. В этот день они пели революционные песни, самые известные из них были: Интернационал, El Pueblo Unido, Venceremos и другие. Даже цены на данное мероприятие были очень бросовыми – около 100 кордоб за один билет (около 250 рублей).

Однако, важно понимать, что форма не определяет содержание. А с социалистическими или даже социал-демократическим содержанием в никарагуанской политике есть проблемы. По сути, после провала протестов 2018 года, СФНО не изменил собственную политику, лишь усилив давление на оппозицию. Никакой социалистической или социал-демократической экономической программы не было взято на вооружение для того, чтобы исправить кризисную ситуацию в стране.

Судьба Сандинистского фронта национального освобождения очень напоминает историю Фронта национального освобождения Алжира. Во время войны за независимость фронт представлял из себя прогрессивное, антиимпериалистическое движение, проводящий последовательную социальную политику. Однако, после окончания гражданской войны, фронт встал на консервативные, националистические позиции. Это своеобразная диалектика истории – некоторые прогрессивные движения спустя время превращаются в реакционные и консервативные. На это существенно влияет мировая политическая ситуация. К сожалению, мировое социалистическое движение уже как 30 лет находится в состоянии глубокой депрессии. Депрессия порождает ревизионизм, который стал свойственной чертой Сандинистского фронта национального освобождения, политика которого в Никарагуа напоминает героя романа Оскара Уайльда Дориана Грея: с виду молодой, энергичный юноша, но портрет данного юноши на деле старый и никуда уже негодный.

Воробьев Александр

Примечания

[i] Подробнее: Гонионский С.А. Сандино. М.: Мол. гвардия, 1965. 157 с.

[ii] Подробнее о ходе реформ можно прочитать в данных книгах: Булычев И.М. Никарагуа сегодня. М.: Междунар. отношения, 1983. 95 с.; Булычев И.М. Никарагуа: успехи и трудности революции. М.: Знание, 1984. 64 с.; Платошкин Н.Н. Сандинистская революция в Никарагуа: предыстория и последствия. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2015. 781 с.

[iii] Борис Кагарлицкий: Возвращение сандинистов https://vz.ru/columns/2006/11/13/56919.html, 2006.

[iv] Будаев А.В. “Мягкая сила” Никарагуа: сандинистский проект. М.: Перо, 2017. 211 с. Помимо прочего, в данной книге, господин посол называет пластмассовые деревья с подсветкой, построенные в центре Манагуа накануне президентских выборов 2016 года «никарагуанским национальным достоянием» и сравнивает их римским Колизеем (!).