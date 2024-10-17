

Об индейцах мискито

О жизни индейцев уже, кажется, написано тысячи трудов, все они по-своему интересные и с разных сторон, освещают жизнь коренного населения. Традицию написания подобных работ ввел гуманист Бартоломе Де Лас Касас. В тот момент, когда колониальные испанские власти «приучали к Христу» индейцев Америки, проведя геноцид коренного населения, священник Де Лас Касас в первой половине XVI века написал работу «История Индий», в которой описал быт и культуру коренного населения Америки с гуманистических позиций, показав, что индейцы также как и европейцы имеют право на собственную культуру и самое главное «жизнь без Христа» – то есть жизнь без рабства и практически сто процентной вероятности смерти на испанских рудниках. В конце XIX века труд Лас Касаса стал массово публиковаться в Европе, гуманистическая традиция испанского смелого священника заложила большую основу для переосмысления проблем коренного населения, особенно важным это оказалось в постколониальную эпоху, когда старые колониальные нарративы о бремени белого человека рушились, заменяясь исследованиями местных культур и традиций. Не претендуя на гигантский исследовательский труд на эту тему, хочется на Рабкоре актуализировать проблематику на примере небольшого острова на востоке Никарагуа Москития, в котором автору удалось побывать. В этом регионе проживает народ мискито, о которых в этой статье и пойдет речь.

Смешивая культуры: история народа мискито и региона Москития

Мискито как народ сформировался примерно в середине XVIII века в результате смешения местной индейской культуры хикаке и чернокожих рабов. Чернокожие рабы появились в Москитии там необычным образом. Испанцы и англичане вывозили рабов из Африки в Америку для работы на плантациях и шахтах. Но в Москитию изначально испанцы не планировали ввозить рабов для работы, в этом не было необходимости. Москития – это непроходимые джунгли, регион с сильной заболоченностью, до сих пор там сильно плохо развита инфраструктура, поэтому добраться на восток страны весьма трудно. Поэтому испанцы не завозили рабов туда, они приплывали туда сами. Исследователи отмечают, что часто корабли с рабами терпели крушения в Карибском море и некоторая часть рабов выживали в результате этих катастроф. Терпя крушения в Карибском море, уже бывшие рабы могли доплыть до Москитии, где можно было свободно обосноваться, не боясь кары колониальных властей, которые в регион особо не лезли. Так и произошло смешение разных культур, что сильно в дальнейшем повлияет на историю Москитии.

Официально Москития хоть и находилась рядом с Никарагуа и Гондурасом (тогда страны были под управлением колониальных властей Испании), однако, она принадлежала британской короне. Англичане не сильно развивали регион, однако, в культурном плане свой след оставили. Языковая политика колониальными властями проводилась за счет миссионеров, в основном баптистов, которые помогали учить языку местное население. Затем к ним присоединились и Моравские братья, гонимые в Европе, они нашли свой дом в Центральной Америке, также сильно поспособствовав христианизации региона и приучению индейцев к английскому языку. В XIX веке Москития даже получила условную независимость под протекторатом британской короны. Однако уже в конце века регион в ходе длительных территориальный споров был разделен между Никарагуа и Гондурасом. Большая часть Москитии отошла в пользу Никарагуа и лишь небольшая часть вошла в состав Гондураса.

В составе Никарагуа Москития была долгое время полностью отделена от другой страны. Сказалась вышеназванная инфраструктурная труднодоступность региона и культурная разница Москитии от остальной Никарагуа. Только после революции в Никарагуа в 1979 году сандинистская власть попыталась интегрировать регион экономически и культурно, в том числе уничтожая общины индейцев мискито[1]. Это спровоцировало мощный протест мискито и поэтому на протяжении всей гражданской войны в стране (1981-1990 гг) индейцы были на стороне контрас, воюя против сандинистов. Уже в 2000-е годы придя к власти в Никарагуа вновь, сандинисты не стали давить на индейцев, насильственно культурно и экономически интегрируя их. Вместо этого сейчас власти реализуют инфраструктурные проекты по строительству дорог в Москитию, что в перспективе может очень благоприятно сказаться на инфраструктурной доступности региона, тем самым улучшить экономику востока страны в целом.

Остров Биг Корн-айленд

Самому автору удалось побывать В Москитии летом 2023 года. Нужно понимать, что культурных туристических мест на востоке Никарагуа не так много. Запад страны – это прекрасные пляжи на берегу Тихого океана, дорогие отели и богатая инфраструктура. Восток же – это джунгли, болота и слаборазвитые города. Самый известный и большой город в Москитии – это Блуфилдс, который в свое время был построен англичанами. Недалеко от города располагаются небольшие резервации и заповедники, которые могут осмотреть туристы. Однако самым известным и туристическим местом в Москитии является остров Корн-айленд. Он находится в Карибском море, располагаясь в нескольких десятках километров от колумбийского острова Сан-Андрес – крайне популярное место для отдыха. Именно на Биг Корн-Айленде мне удалось побывать (на маленьком Корн-айленде, к сожалению, не побывал).

Остров ранее являлся военно-морской базой США, в самом начале XX века, потом же он стал аналогичной базой для никарагуанский войск, затем уже в 2000-е став туристическим местом для отдыха. По данным за 2020 год на острове проживают чуть более 7 тысяч человек, в основном – это индейцы мискито.

Первое, что бросается в глаза при посещении острова – это огромное количество церквей, которые являются важной частью культуры Корн-айленда. Несмотря на то, что остров сам по себе небольшой, на нем находятся сразу несколько церквей разных христианских конфессий. Я посетил сразу все. Там есть англиканская церковь, прихожанами которой являются, в основном, европейцы, баптистская церковь мискито, в которую ходят только индейцы, обычная баптистская церковь, церковь адвентистов седьмого дня, которая была при мне, к сожалению, закрыта. По традиции на острове была, конечно же, католическая церковь и самое интересное – церковь Моравских братьев (их было сразу две). С настоятельницей одного из храмов моравских братьев мне удалось поговорить. Моравские братья, как я писал ранее приплыли в Москитию миссионерами еще в XIX веке и весьма серьезным образом сумели завоевать популярность среди индейцев. Церкви моравских братьев весьма ухоженные, приближенные к классической чешской культуре. Хотя настоятельница храма в личном разговоре и сказала мне, что фундаментально не видит разницы между протестантизмом и гуситством, подчеркивая, что Ян Гус и Мартин Лютер идейно были очень близки. К сожалению, мне не удалось пообщаться с большим количество посетителей церквей моравских братьев, но, кажется, что мискито воспринимают религию больше, как традицию своих предков, нежели, чем фундаментальный теологический спор.

Церкви располагаются вдоль всего острова, и их можно обойти, гуляя по всему периметру. Говоря конкретно о жизни мискито на острове, можно построить амбивалентную картину. Из плюсов, что удалось заметить на острове – это школы, которые функционируют на нем. Повстречавшиеся дети мискито рассказали мне, что они круглый год учатся в школе, изучая не только естественные и ряд гуманитарных наук, но и в том числе и языки. Дети знали сразу три языка: английский, испанский и местный язык мискито. Все эти языки изучаются в школе: испанский как государственный, английский как язык, на котором говорят сейчас большинство жителей региона и национальный язык мискито для сохранения местной культуры. Дети шли в новой школьной форме и были весьма приветливы, как и большинство жителей острова. Преступности на острове почти нет, что к слову и создает привлекательность для туристов, которые хотят посетить курорт в Центральной Америке.

Однако бросились в глаза и откровенные минусы жизни мискито. Во-первых, это ужасная антисанитария – мусор вокруг жилых домов был разбросан повально, и никто убирать его не собирался. На острове бегают здоровые крысы, которые ловко забираются на самые вершины пальм, прямо рядом с жилищами. Дома жителей находились в плачевном состоянии. В большинстве домов не было окон, а в некоторых и дверей, внутри домов тоже было неладно – старые стены, дырявая крыша, грязные полы. Большинство мискито работают либо в сфере услуг или на отлове лобстеров. В сфере услуг, в основном работают молодые девушки. Они работают официантками и уборщицами в отелях и барах, часто вступая с туристами в интимный контакт[2]. В редких случаях отели держат мискито, в большинстве случаев – это богатые европейцы, выходцы из Италии и Испании, которые на постоянной основе живут на острове, они нанимают индейцев как дешевую рабочую силу. Мужчины работают в сфере ловли лобстеров, в Карибском море их весьма много. Реальный прожиточный минимум в Никарагуа составляет чуть более 120 долларов в месяц, но это касается в основном крупных городов, в свою очередь в провинции в реальности она намного меньше, что сильно влияет на жизнь мискито на острове. Денег они получают не так много.

Но на острове для мискито существует помощь в виде нескольких волонтерских групп. Мне удалось повстречать лишь одну – группу из Франции. Прогуливаясь по острову и заходя в бары «Виктория», где продавалось брендированное никарагуанской пиво с таким же названием «Виктория», в одном из них мне повстречалась парочка из Парижа, которая волонтерила на Корн-айленде. Они привозили еду на остров и помогали местным жителям. Парочка, по их словам, бывает на острове наездами, и их гуманитарная миссия взаимодействует с постояльцами церкви адвентистов седьмого дня. Про них, однако, французы, которые скорее всего и попали на остров благодаря ним, отзывались весьма не комплиментарно, говоря о настоятелях и посетителях церкви как о странных людях, которые верят, что Иисус спустится на землю уже завтра. Однако даже несмотря на их скепсис в адрес адвентистов и никарагуанского правительства, в целом (они описывали ее как авторитарную), их впечатления об острове и их гуманитарной миссии были весьма положительные. Других волонтеров я не увидел, но наверняка, небольшие группы приезжают на остров по приглашению либо самого правительства, либо многочисленных настоятелей церквей.

К сожалению, на острове я пробыл всего два дня, после чего, я вернулся в Манагуа. Хочется отметить, что, безусловно, у каждого туристического курорта есть амбивалентная сторона – жизнь местных жителей. И нельзя сказать, что она изобилует богатством. Восток Никарагуа до сих пор остается весьма бедным, хотя ситуация вовсе не катастрофическая, как это было раньше. Никарагуанское правительство в последнее время серьезным образом вкладывается в развитие инфраструктуры и строительства отелей по всей стране. Это, скорее положительная тенденция. С другой стороны, в Москитии на месте проживания мискито правительство стала давать концессии иностранным корпорациям на добычу золота. Мискито, опасаясь нарушения своих прав создали Наблюдательный совет по правам коренных народов и народов африканского происхождения Никарагуа (OPIA), который борется против тлетворного влияния корпорация в стране[3].

Будем надеяться, что мискито удастся сохранить не только культуру, но и экономическую независимость, за которую бороться сейчас становится все труднее и труднее.

[1] Лыкова Е.Ю. Решение индейской проблемы в Никарагуа в 1981 – 1984 г//Новая и новейшая история № 16, 1997. С.187-203.

[2] Развита ли на острове проституции мне узнать не удалось. Были истории весьма частного характера, но не известно, является ли это постоянной тенденцией. Однако важно отметить, что проституция в Никарагуа находится в легальном поле, что сильно заметно в Манагуа.

[3] https://t.me/rabkor/13846?single