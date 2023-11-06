Александр Бузгалин: запоздалое прощание

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

О смерти Александра Бузгалина я узнал с опозданием. Тюремная почта идет с неизбежными задержками и поступает порциями. Именно так она сразу обрушила на меня поток писем с печальной вестью. Было уже слишком поздно, чтобы написать вместе с другими авторами, которые сразу же начали публиковать прощальные статьи.

Находясь за решеткой, я не мог их прочитать, но уверен, что про заслуги Бузгалина перед экономической наукой и экономическим образованием уже было много сказано. А мне просто надо попрощаться с товарищем и коллегой, вместе с которым мы прошли очень длительный путь.

Не помню точно, когда и как мы впервые встретились, помню лишь общее впечатление сначала от его статей (в соавторстве с Андреем Колгановым) и от его выступлений, на которых я присутствовал. Но помню чувство радости, которое я испытывал, обнаружив единомышленника. В те годы даже академическая дискуссия в основном сводилась к догматическим препирательствам консерваторов, уверявших, что в советской системе всё устроено хорошо, менять ничего не надо, и либеральных энтузиастов, доказывавших, что 70 с лишним лет истории были просто трагическим недоразумением, а теперь мы вернемся на “магистральный путь ” развития человечества, рынок и частная собственность решат все наши проблемы.

Бузгалин был одним из немногих, кто в годы перестройки не просто защищал марксистскую политэкономию, но делал это убедительно, не избегая неприятных вопросов, не повторяя догматических формул и не впадая в ностальгию. Он всегда говорил человеческим языком и говорил от себя, не прячась за авторитеты и готовые формулы. История виделась им не как набор приятных или неприятных фактов, а как противоречивый диалектический процесс, частью которого являемся мы сами. Будущее не получится предсказывать, опираясь просто на текущий опыт и на наши бытовые понятия, но уже сегодня можно увидеть его ростки – надо лишь научиться понимать, как они могут развиться и трансформироваться.

Перестройка тогда ещё не завершилась, и многие общественные иллюзии того времени казались миллионам людей самоочевидными истинами, а потому трезвые голоса не особо слушали. Зато у нас был повод держаться вместе, даже если часто шли параллельными путями – но всегда в одном и том же направлении.

Будучи членом КПСС, Бузгалин стал одним из основателей Марксистской платформы в партии и был избран в ЦК. Про события тех лет он позднее написал книгу «Белая ворона», которую можно с уверенностью назвать одним из лучших источников для тех, кто хочет разобраться в том, как разворачивалась политическая борьба внутри КПСС перед её крахом. Выиграть ту битву у левых не было шансов, но и отказаться от борьбы было бы недопустимо. Не все битвы можно выиграть, но это не повод для капитуляции.

После распада СССР и ликвидации КПСС мы вместе пытались создавать Партию Труда и Конгресс демократических левых, где самым крупным элементом была Социалистическая партий трудящихся. К слову, вместе с нами в этих усилиях активно участвовал молодой анархо-синдикалист Андрей Исаев, ныне консервативный депутат от “Единой России в Государственной Думе. С тех пор очень многие люди перекрашивались и приспосабливались, но Бузгалин был не из их числа.

После переворота 1993 года политика оказались для нас закрыта. Можно было заниматься теоретической работой, формировать среду, воспитывать учеников. Чем профессор Бузгалин и занимался – как всегда с полной отдачей и неизменным энтузиазмом. Появился журнал “Альтернативы”, который остается самым долгоживущим левым академическим изданием в России. Вокруг журнала сложился круг авторов и единомышленников. Проводились конференции, дискуссии, публиковались книги. Короче, шла академическая и воспитательная работа, плоды который не всегда сразу видны, но основательно сказываются с течением времени. Сейчас, уже после смерти Бузгалина, обнаруживается сколь большому числу людей он помог разобраться в сложных теоретических вопросах, сделать мировоззренческий и политический выбор. Приходит новое поколение, складывается новая обстановка. Где-то на горизонте замаячили смутные очертания назревающих перемен.

Как всегда, позитивные изменения набухают позже, чем мы ждем. И далеко не всегда удастся дожить и дождаться. Александр Бузгалин не дожил. Но он сделал всё, что было в его силах. Не отступил и не отступился, не спрятался, не сдался. Он работал.

И нам теперь предстоит продолжать делать ту же работу. Уже без него, но опираясь на то, что было им сделано.

Усилия не были затрачены зря. С нами остаются книги и идеи. И остается путь, большую часть которого ещё предстоит пройти.