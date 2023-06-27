Назад в «день сурка»

Проснувшись воскресным утром, некоторые из нас испытали нечто вроде похмелья после грандиозного загула, пытаясь вспомнить вчерашние события, прокручивая их в голове, отказываясь верить в реальность произошедшего.

Накануне казалось, что мы все присутствовали при зарождении чего-то нового в политическом пространстве России, однако, к вечеру события начали буксовать, как батальон «Ахмат», застрявший в пробках под Ростовом, а потом и вовсе приобрели непредвиденный оборот. Слив. Да, слово «слив» здесь очень ёмко характеризует произошедший недопереворот. Кремлевские сидельцы по невероятному везению слили всю ситуацию в трубу. Слил Пригожин своих бойцов. Слиты надежды на перемены, слиты несколько вертолетов вместе с лётчиками, которые до конца оставались верными присяге, даже президент молча отыграл назад, сливая свое утреннее обращение к народу. И только Батька получил в этой ситуации политические очки — удивительный персонаж.

А что же народ? Нас тоже слили, не посчитав должным даже объяснять, почему цирк стремительно собрал своих клоунов и удалился, не закончив представление. События вернулись на привычный круг, а мы проваливаемся в «день сурка», подобно герою одноименного фильма. Но память-то у нас осталась. Мы всё помним, делаем выводы. А вывод печальный: государство отмерло, правда вместо коммунизма, у нас полуфеодальные бандитские разборки, где у мятежного главаря банды сдали нервы и он пошел против своего хозяина, который от таких новостей обратился к народу с призывом сплотиться, но народ как-то вяло отреагировал, предпочтя активным действиям пассивное наблюдение. От такого «расклада» вопреки словам Марго, что мол «заднюю» никто не даст, всё таки с хрустом, но задняя передача включилась и пошли переговоры, которые завершились предательством солдат, поверивших в Пригожина. Их кинули, в очередной раз, в лучших традициях буржуа. Главное вывод из произошедшего — в Кремле всё таки умеют включать заднюю, если на них серьёзно надавить. Посмотрим, как теперь этой информацией воспользуются бывшие западные партнеры, ведь Путин уже не тот.