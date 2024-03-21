Дисциплинарная власть Мишеля Фуко как основа неолиберального типа управленчества

Мишель Фуко однозначно является символом интеллектуальной революции 68-го года. И это при том, что саму революцию он встретил в Алжире, а на ключевые майские демонстрации даже не попал. Именно его работы, наравне с книгами Ж.Дерриды, Ж.Делёза и Ф.Гваттари, Ю.Хабермаса и так далее, во многом определили вектор развития левой интеллектуальной мысли.

При этом сегодня Мишеля Фуко склонны скорее критиковать. Считается, что благодаря в том числе и Фуко левые интеллектуалы отказались от революции в пользу внутренних эскапистских практик заботы о себе или борьбы меньшинств за свои права. Сартр даже успел назвать Фуко последним оплотом буржуазии против Маркса. На это замечание Фуко иронично в интервью заметил: «Во-первых, Сартр — человек, который занят деятельностью слишком важной (литературным творчеством, философским творчеством, политикой), чтобы прочитать мою книгу. Он её не читал. Следовательно, то, что он говорит о ней, не кажется мне очень релевантным. Во-вторых, я сделаю признание. Когда-то я был членом Коммунистической Партии в течении нескольких месяцев или же чуть больше. Я знаю, что тогда Сартр определялся нами в качестве последнего оплота буржуазного империализма, последним камнем здания, в котором… и т.д. Пятнадцать лет спустя видеть эту фразу, выходящей из–под пера Сартра, я нахожу удивительно забавным. Скажем, что он и я крутились вокруг одной и той же оси»[1].

М. Фуко считал, что протест интеллектуалов непоследователен, так как они а) производят эту власть и б) сами связаны ей и не умеют с ней бороться. Такая постановка проблемы заставляет нас задаться вопросом: а что же такое власть? В чем она проявляется? Как она нас связывает? И какие эффективные практики сопротивления мы можем выбрать?

Оставляя за скобками последний вопрос, постараемся в данном эссе определить, какую теорию дисциплинарной власти, характерной для неолиберального типа управленчества (governementalite), разработал М.Фуко.

Введение

Одним из самых сложных и спорных понятий в политологии является власть. Сама сложность, связанная с этим термином, состоит в его интуитивной понятности, при том, что единая дефиниция просто отсутствует.

Изначально понятие «власть» и «политика» являются взаимосвязанными. Многие даже сомневаются, что эти два термина можно разделить. Политика во многом направлена на завоевание и удержание власти. Поэтому без разработки понятие «власть» нельзя понять, за что же идет борьба в политике. Любые политические силы стремятся занять в первую очередь институты, через которые осуществляется власть, такие как парламенты, суды и так далее. Все эти институты лишь направляют этот ресурс, но можно ли поймать его? На сколько сильно можно расширить границы власти? Где она начинается и где заканчивается?

Децентрация власти

Одну из самых популярных концепций власти предложил французский философ М.Фуко. Он критикует однобокий традиционный подход, который все сводит к «власти над», видит лишь репрессию в отношениях реализации власти. В некоторых типологиях концепт Фуко проходит как «четвертое лицо власти», так как он максимально сильно расширяет это понятие. По Фуко, власть пронизывает все, она везде: «Власть повсюду; не потому, что она все охватывает, но потому, что она отовсюду исходит»[2].

Он никогда не давал позитивное определение власти, только негативное, так как, по М.Фуко, власть не имеет и не может иметь чёткие рамки. Это связано с тем, что сама власть рассматривается в динамическом ключе, он рассматривает конкретные процедуры её осуществления, институты, в которых можно её обнаружить.

Чтобы лучше понять власть по Фуко, отечественный философ Валерий Подорога предлагал совершить следующий мысленный эксперимент: во-первых, «мы должны решиться на одну мысленную операцию, которую можно было бы определить как от-политизирование власти. И второй момент, который также относится к сказанному: отнятие качества от предмета устанавливает по отношению к нему новую дистанцию и, следовательно, он получает новую форму»[3]. С этой точки зрения становится понятно, что М.Фуко понимает власть как не некоторую «субстанцию», но как совокупность отношений силы.

По Фуко, важно отойти от традиционных способов исследования власти: «Надо раз и навсегда перестать описывать проявления власти в отрицательных терминах: она, мол, «исключает», «подавляет», «цензурирует», «извлекает», «маскирует», «скрывает». На самом деле, власть производит. Она производит реальность; она производит области объектов и ритуалы истины. Индивид и знание, которое можно получить об индивиде, принадлежат к ее продукции»[4].

Дисциплинарная власть

Для проявления власти Фуко исследует максимально исключенные и изолированные институты, которые становятся наглядными лабораториями для воспроизводства власти. Именно в таких местах власть можно наблюдать во всех своих самых крупных измерениях. Поэтому в качестве иллюстрации доминирующего типа власти в современном обществе он использует институт тюрьмы. Благодаря изучению тюрьмы он выводит один из главных типов власти — дисциплинарную. Для М.Фуко смысл тюрьмы заключается в его изоляции. Следовательно, данный институт является идеальной лабораторией для выявления инварианта функционирования всего общества. Тюрьма становится той самой чашкой Петри, которая показывает самое чистое проявление власти.

Дисциплинарная власть — это нормализующая власть через выведение определенной «нормальности», которая превращает людей в объекты с помощью самых разнообразных диспозитивов, то есть совокупности имплицитно задаваемых характеристик для того или иного социума в связке «власть—знание». Характерным примером связки «власть—знание» может служить фигура врача. Надевая больничные халат и тапочки, гражданин перестаёт быть гражданином, но становится пациентом, который беспрекословно подчиняется своему лечащему врачу.

В своей самой знаменитой книге «Надзирать и наказывать» Фуко показывает, как трансформировалась форма реализация власти. Мы можем прочитать кусок описания жесточайшей казни над человеком, который попытался совершить покушение на жизнь монарха. За это суверен специально очень театрализованным способом расправляется со своим врагом, подвергая его нечеловеческим пыткам. В этом случае власть осуществляется непосредственно над телом, ему причиняются физические страдания в назидание другим.

Но современное государство переосмыслило систему власти над телом. Начались инициироваться самые разнообразные проекты реформирования тюрьмы и ведения следствия. Но, как показывает М.Фуко, сами инициаторы были потрясены не столько жестокостью пыток, сколько неэффективностью и сомнительностью карательных механизмов. Поэтому постепенно начал происходить переход от прямого осуществления власти над телом к косвенной власти над умами людей. Реформы замыслялись в первую очередь для повышения эффективности института государство, которое параллельно конкурирует с другими государствами. Для этой эффективности начали выстраиваться эти самые диспозитивы, задача которых — косвенно контролировать и направлять поведение людей. Так врач, обладая знанием, сам назначает лечение пациенту, сам решая болен пациент или нет. Так государство само определяет, какие позитивные нормы стоит принять для стабилизации своего положения.

Квинтэссенция подобных идей, по Фуко, является концепция «паноптикума» английского утилитариста Иеремия Бентамы. Вот так паноптикум описывает Фуко: «Архитектурный образ этой композиции. Принцип его нам известен: по периметру — здание в форме кольца. В центре — башня. В башне — широкие окна, выходящие на внутреннюю сторону кольца. Кольцеобразное здание разделено на камеры, каждая из них по длине во всю толщину здания. В камере два окна: одно выходит внутрь (против соответствующего окна башни), а другое — наружу (таким образом вся камера насквозь просматривается). Стало быть, достаточно поместить в центральную башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику»[5]. То есть формируется такая система, когда заключенный сам себя начинает контролировать, он становится объектом информации, но никогда не субъектом. В этом случае создается диспропорция власти-знания, так как у заключенного её просто нет. Эта диспропорция изначально вызвана невозможностью реализации универсальной прозрачности в обществе на тот момент. Тюрьма — это максимально наглядный диспозитив, который максимально эффективно обеспечивает автоматическое функционирование власти максимально рационально наказывать.

Ключевое различие между примерами заключается в том, что архаичный метод казни в первом случае может получить контроль только над одним телом, в то время как дисциплинарная функция контроля способна захватить множество тел.

Сегодня самым очевидным примером паноптикона являются современные города. Например, в Москве львиная доля камер являются муляжами. Это сделано для того, чтобы каждый всегда знал, что за ним следят. Современный человек не может жить без самых разнообразных девайсов, которые в любой момент могут взломать злоумышленники и узнать любую информацию о пользователе. Все это заставляет корректировать свое поведение, чтобы общество или государство не исключило человека как умалишённого.

Резюмируя, необходимо сказать, что было бы неправильно говорить, что современное государство или общество — это одна большая тюрьма. Более того, сам М.Фуко был далёк от такой мысли. Для него было гораздо важнее найти способ описания доминирующего типа управленчества в современном ему государстве, которое основывается, по М.Фуко, на определённом типе дисциплинирующей рациональности.

В заключение хочется привести цитату из вымышленного диалога из крайне спорной биографии М.Фуко, написанной Д.Миллером: «Свободу можно обрести, сказал он (М.Фуко), но всегда в определенном контексте. Власть приводит в действие динамику постоянной борьбы. Ее невозможно избежать. Но есть свобода в знании, что игра, которую ты играешь, – это твоя игра. Не смотри на авторитеты: истина в тебе самом. Не бойся. Доверяй самому себе. Не бойся жить. И не бойся умирать. Имей мужество. Делай то, что, как ты чувствуешь, ты должен делать: делай, твори, преодолевай – ты должен выиграть в этой игре»[6].

Автор: Ослик И.А.

Литература по теме:

Ледяев, В.Г. Власть: концептуальный анализ / Валерий Георгиевич Ледяев // Полис. Политические исследования. 2000. №1. С. 97 – 107.

Ледяев, В.Г. Концептуальный анализ власти: проблематика и современные тенденции / Валерий Георгиевич Ледяев // Политическая наука. 2019. №3. С. 14 – 29.

Ледяев, В.Г. Современные концепции власти: аналитический обзор / Валерий Георгиевич Ледяев // Социологический журнал. 1996. №3. С. 109 – 126.

Льюкс, С. Власть: радикальный взгляд / Стивен Льюкс; Пер. с англ. А.И. Кырлежева. М.: Изд. дом Гос. ун-та. Высшей школы экономики, 2010. — 240 с.

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Фуко, М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Мишель Фуко; Пер. с фр. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2006. Ч.3. 320 с.

Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Мишель Фуко; Пер. с фр. В. Наумов. Ад Маргинем Пресс. 2019. 416 с.

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Эрибон, Д. Мишель Фуко / Д.Эрибон; пер. с фр. Е.Э.Бабаевой; науч. ред. и предисл. С.Л.Фокина. М.: Молодая гвардия, 2008. 378 с.

[1] Фуко отвечает Сартру [Электронный ресурс] / syg.ma. 25.07.2016. URL: https://syg.ma/@nikita-archipov/fuko-otviechaiet-sartru.

[2] Фуко. М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Искусство государственного управления / Мишель Фуко; Пер. с фр. О. Окуневой. М.: Праксис, 2005. Ч.2. 193 с.

[3] Подорога В.А. М.Фуко: археология современности / Валерий Александрович Подорога. М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2021. С. 238.

[4] Фуко. М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Паноптикон / Мишель Фуко; Пер. с фр. В. Наумов. Ад Маргинем Пресс. 2019. С. 54.

[5] Там же. С. 105.

[6] Миллер, Д. Страсти Мишеля Фуко / Пер. с англ. Володина, Л., Лисовская, Е. М., Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2013. 428 с.