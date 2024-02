Безусловно базовый доход: социальный прогресс или «троянский конь» неолиберализма?

Безусловный базовый доход – тема, которая давно обсуждается как в мировом, так и в российском интеллектуальном сообществе. Учитывая новые вызовы времени, в частности, Covid-кризис, высветивший недостатки современных мер социального обеспечения в разных странах, актуальность обсуждений такого рода универсальной поддержки резко возросла. Примечательно, что разговор об этом ведется мыслителями и политиками противоположных взглядов, и даже внутри одного и того же фланга есть полярные мнения относительно как теоретического обоснования, так и перспектив практической реализации безусловного базового дохода (ББД – в дальнейшем). Давайте посмотрим на основные аргументы «за» и «против» с обеих сторон политического спектра.

Поддержка и вызовы «справа»

Прежде, чем изучить, что происходит у левых, посмотрим, как обстоят дела на противоположной стороне. Пожалуй, один из самых ярких сторонников ББД – Институт Адама Смита[1]. Эта британская некоммерческая организация объединяет неолиберальных экспертов и занимается продвижением идеи преодоления бедности через экономический рост и свободу рынка. При этом характерный для этой картины мира набор представлений у них внезапно включает базовый доход, который у ряда сторонников как консервативного, так и либерального правого фланга, на первый взгляд, способен вызвать негативную ассоциацию. «Идея ежемесячно посылать всем чек за существование кажется настолько марксистской, насколько это вообще возможно»[2]. Основные аргументы «за» Институтом приводятся со ссылкой на статью финского исследователя Отто Лехто[3]. Прежде всего в ББД им видится возможность реализации мечты о дебюрократизации и реформирования текущей системы социального обеспечения, которая в условиях вызовов нового времени во многих странах слабо справляется с безработицей и растущей бедностью. Соответственно, знаменитая невидимая рука рынка, как инструмент, должна быть всё же поддержана правительством, но в строго ограниченном формате, не предполагающем право государства решать, кому именно оказывать поддержку. С опорой на Милтона Фридмана Лехто обосновывает удобство и полезность небольших выплат, которые стимулировали бы более активное участие в экономике простых граждан. Иными словами, ББД здесь представляет собой подушку безопасности, которая позволила бы стимулировать экономический рост. В силу того, что выплата предполагалась бы минимальной, она не ограничила бы мотивацию к работе, наоборот, стимулировала бы участие в рыночной деятельности, позволив капитализму выйти на новый этап адаптации.

Критика же этой идеи справа имеет уже долгую историю и предсказуемо связана с опасениями увеличения несправедливой налоговой нагрузки на тех, кто «не только создали этот пирог, но и год за годом выпекают все большую его часть»[4]. Установленная либеральной мыслью дилемма «равенство или свобода», где под последней понимается прежде всего «свобода зарабатывать и сохранять плоды своего труда»[5], здесь очевидна: любое перераспределение воспринимается как ограничение и несправедливость. Поэтому рецепты для роста доходов и снижения бедности остаются всё теми же: стимулирование рыночной конкуренции и роста производства товаров и услуг.

В недавней статье «Сan Conservatives Be Persuaded?»[6] иллюстрируется устойчивость опасений появления иждивенцев среди американских консервативно настроенных избирателей. Невзирая на упор на равенство возможностей (ББД выплачивается всем, вне зависимости от половой, расовой и иной принадлежности) и на потенциальное ограничение государственного вмешательства (предполагающее демонтаж текущей бюрократизированной социальной политики), негативное отношение доминирует. Один из немногих консерваторов, кто находит идею ББД интересной, Юваль Левин, позиционирует ее таки как исключительно левую инициативу[7].

Иными словами, ядро критики как среди правых теоретиков, так и среди респондентов, составляет серьезное опасение появления целого класса, который не будет работать, довольствуясь обеспечиваемой им выплатой, и ляжет тяжким бременем на плечи остальных.

Левая перспектива: почему многие против?

Теперь посмотрим на беспокойства слева. Если у правых идея введения ББД вызывает ассоциации с левой повесткой, то с противоположной стороны ситуация абсолютно зеркальная. Основная критика направлена на те преимущества, которыми обосновывается необходимость ББД у разных правых: отмена текущей системы социального обеспечения и индульгенция на сокращение рабочих мест. По мнению многих, те меры социальной политики, которые с большим трудом были завоеваны, окажутся не релевантными, и под видом заботы о гражданах будет проведена реформа, суть которой сведется к интересам крупного капитала. С опорой на возможность получения выплат крупные работодатели смогут увольнять своих сотрудников с чистой совестью, не повышать заработную плату и максимизировать прибыль за счет автоматизации и роботизации. Тот факт, что ББД поддерживают такие фигуры, как Марк Цукерберг или Илон Маск[8], только подтверждают эти опасения.

Еще одним аргументом против выступает то, что любые денежные выплаты поддерживают рынок и потребление, усиливая коммодификацию социальной сферы[9]. Кроме того, тем, кто более обеспечен, дополнительные выплаты в итоге не понадобятся и пойдут на очередные покупки[10].

И, наконец, третьим, хоть и не последним контраргументом в левой критике служит то, что получатели гарантированного дохода могут отказаться от труда и, стало быть, своего вклада в общественное развитие, становясь бременем для тех, кто реально производит блага. Эта мысль пересекается с критикой правых, только представлена в другом фрейме.

Таким образом, с виду левая идея нарекается многими своего рода троянским конем от капитализма и неолиберализма, основная цель и назначение которых в самовоспроизводстве, а вовсе не в облегчении условий трудящихся.

Сторонники идеи слева

Но, разумеется, есть и много сторонников ББД слева. Основным апологетом базового дохода выступает Филипп Ван Парайс, основатель организации BIEN, выпустивший книгу[11], посвященную подробной истории идеи ББД и аргументам в ее защиту. Учитывая, что сам Ван Парайс принадлежал к школе аналитического марксизма, ему было важно ответить на критику слева, от которой действительно сложно отмахнуться. Он полагает, что негативное воздействие эксплуатации снижается в случае, если переговорная позиция наемного работника усиливается за счет наличия у него необходимой для проживания суммы: «Не введение всеобщей обязанности трудиться, а предоставление всем возможности не трудиться – вот лучшее средство, даже без уничтожения эксплуатации, снизить ее и ослабить самую нежелательную сторону – неизбежность»[12]. В этом случае снижается и «объем отчужденной деятельности», вся суть и назначение которой сводится к росту экономики в интересах капитала, а на индивидуальном уровне – к погоне за прибылью и успехом.

Рассуждения Ван Парайса во многом дополняет канадский социолог Дэвид Калницкий, говоря о преимуществах равных выплат без распределения граждан на категории нуждающихся[13]. Этот довод отсылает к Жаку Рансьеру с его критикой навязанных государством идентичностей и идущих в нагрузку с ними обязательств – в данном случае по поиску работы или активной его имитации. В случае с пособиями получатели приобретают еще и стигму, которой наделяются те, кто, по мнению общества, его обременяет.

Калницкий настаивает, что выступление левых против ББД означает выступление за принуждение здесь и сейчас ради абстрактного завтра, ведь, по мнению некоторых, только невыносимые условия могут оказаться эффективными по части побуждения к протесту и радикальным переменам. Однако, пока не намечается революционных изменений, у любого человека должна быть возможность уволиться с работы с тяжелыми, недостойными условиями труда, выйти из состояния перманентной эксплуатации в самом практическом смысле этого слова без риска перспективы жить впроголодь.

И Ван Парайс, и его последователи, строят аргументацию в защиту ББД преимущественно на необходимости больших возможностей реальной свободы от принудительного, замаскированного под свободно выбранный труд сейчас, а не в отдаленном будущем. И это действительно серьезный аргумент, поскольку самый ценный человеческий ресурс – время – тратится сегодня вовсе не на созидательный труд, а на бредовую работу – феномен, убедительно разобранный Дэвидом Грэбером.

Российские дискуссии

В отечественном поле дискуссии о ББД набрали силу в последние несколько лет. Тема обсуждается не только в узком экспертном сообществе, но и в публичном поле. Учитывая экономическую ситуацию и уровень бедности в стране, интерес к теме понятен. Пять лет назад портал HeadHunter провел опрос среди работников, по результатам которого больше половины респондентов высказались «за»[14]. После пандемии разговоры о введении ББД велись на уровне Кудрина[15] и Медведева[16], мнения которых могут скорее оттолкнуть от базового дохода как часть общества, так и профессионалов. Кроме того, совершенно ясно, что перспектива даже не реализации ББД, но, возможно, более предметного и широкого обсуждения концепции значительно отдалилась. Впрочем, это не означает, что тема снята с повестки.

В теоретической плоскости попытка обобщить разные мнения на тему предпринималась в опросе пятидесяти российских экспертов[17]. Если вынести за скобки опасения в части экономической реализуемости ББД в нашей стране, этот текст показывает, что важным контраргументом остается тот, который мы уже видели у зарубежных коллег. Опасения того, что значительная часть людей откажется от работы вовсе, широко распространены и у нас. Как же обосновать выплаты «живых денег» не за труд, а «просто так»?

Что справедливо?

Один из самых важных, уже упомянутых выше защитников базового дохода, Филипп Ван Парайс, во главу угла ставит этическое обоснование ББД. Можно ли обосновать тот факт, что все граждане, без каких бы то ни было обязательств или привилегий, обеспечиваемых государственным отнесением к той или иной категории, смогут получать выплаты? Его система аргументации сводится к необходимости релятивизации такого представления о справедливости, в котором человек не имеет права на доход, не тратя время на работу (общественный вклад), и сводится к трем положениям:

право на свободное время не должно быть привилегией исключительно богатых слоев. А ББД может обеспечить «подушку безопасности» и возможность хотя бы недолго не работать. учитывая более высокий социально-экономический уровень, трудиться буквально за еду уже нет необходимости; получение выплат вовсе необязательно несет за собой праздность и полное отсутствие занятости: появляется время на другие её формы, включая волонтерскую деятельность и участие в общественно-политической жизни, совершенно недоступные при постоянной работе.[18]

Собственно, финский эксперимент с ББД скорее подтверждает идею о том, что никто не начнет массово отказываться от какого-либо трудоустройства, а вот то, что получатель будет чувствовать себя спокойнее и увереннее, прямо следует из результатов[19].

Впрочем, все эти аргументы «за» и «против» означают лишь одно: нужна широкая общественная дискуссия по этому вопросу с учетом обоснованной критики, а также продолжение экспериментов, которые могли бы включить не только базовые выплаты, но и возможные схемы стимулирования к участию в общественной жизни, как например, т.н. доход от участия (participation income), который вполне мог бы в той или иной пропорции дополнять ББД. Попытка разделить эти выплаты на составляющие, где основная часть универсальна, а другая может быть получена за волонтерскую деятельность, потенциально несколько снимает напряжение от контраргумента, что, получив необходимые выплаты, человек перестанет работать и вообще больше никогда не выйдет из дома. В конце концов, это всегда вопрос мотивации в ситуации более реального выбора, где угроза остаться без куска хлеба несколько отступает.

Разумеется, для левых идея базовых выплат не может становиться финальной целью общественных преобразований. Однако, в стремлении к радикальным изменениям важно постараться не забыть о тех, ради кого они затеваются: людей, сегодня находящихся в безальтернативной, тяжелой ситуации, связанной с принудительной природой рынка труда, которая, трудно не согласиться с Калницким[20], ограничивает человека куда больше, чем существование рынков предметов потребления.

Автор: Лина и редакция Рабкор

