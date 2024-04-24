

Как думают “патриоты”? Отчет о «вылазке» на имиджборд Z



Но хочет долю он свою

Ведь я кричал, что либераст

Кто мне копеечку подаст?!

Критиковал я не за мзду

Вот так я Родину люблю[1] Кричит – я Родину люблюНо хочет долю он своюВедь я кричал, что либерастКто мне копеечку подаст?!Критиковал я не за мздуВот так я Родину люблю[1] (Pivnik, 5 апреля 2024 года, фрагмент стихотворения, про уважение ничего не сообщается)

Хотим мы этого или нет, но по крайней мере на Земле мы не одни. Помимо нас есть и другие, люди не левых взглядов и убеждений и опять же, к сожалению или к счастью, живём мы с ними в одной стране. Нам нужно понимать мысли этой публики как минимум для себя, чтобы видеть, чем мы на них похожи, а в чем мы различны. Кроме того, многие из нас встречаются с этой публикой. Они могут быть среди наших друзей, близких, коллег по работе и учебе. Крайне важно именно понимать таких людей, если вы хотите как-то работать с ними. Ну и это просто интересно. Кто из нас не интересовался Древним Египтом в детстве из-за его инаковости, непохожести?

Для своих исследований я выбрал такой ресурс как Aftershoknews. Ресурс, несомненно, z-патриотический, что видно как по названиям статей («Рост золота как сигнал обесценивания доллара», «Принуждение к миру день 772», «Так заканчивается запад» и пр.), так и по слогану с логотипом: большая Z на сфере, чуть правее надпись «Каким будет Zавтра». Кроме того, сам формат предполагает выражение достаточно разных точек зрения разными людьми. Выложить свой материал просто, достаточно просто быть зарегистрированным на сайте (что тоже сделать несложно). С другой стороны под материалом открыто обсуждение и каждый зарегистрированный может высказать своё мнение. Сам имиджборд достаточно крупный (так лидер за месяц набрал 282 тысячи просмотров) и уже мелькал в левых кругах (в своё время Вестник Бури делал обзор на его YouTube филиал 3 года назад [2]). Опосредованно сам автор связан с этим имиджбордом. Оставаясь с одним близким человеком наедине, я часто слышал охранительские тезисы именно оттуда.

Наверно сразу стоит разделить патриотизм и охранительство, по крайней мере что под этим понимает автор. В рамках данного различия патриот — это человек желающий лучшего для своей родины, а для «патриота» это лучшее уже достигнуто. Если патриотизм в широком смысле может вмещать в себе достаточно разные позиции (потому что «лучшее» это довольно субъективная категория), то охранитель может лишь разделять путинизм разных сортов.

Важно понимать, что автор говорит о сайте и его атмосфере целиком, а не о каждом его участнике по отдельности. Мне самому прекрасно известно, что разные группы с одним и тем же составом могут кардинально различаться по атмосфере и поднимаемым темам. С другой же стороны автор анализирует лишь последние публикации и то только те, которые показались ему наиболее интересными, так что вполне допускаю, что мог упустить какой-то важный аспект.

Итак, начнем с общего видения картины. В центре мира в настоящий момент стоит (пока берём более адекватный вариант) США. На данный момент США управляют всем миром, и лишь Россия и Китай могут ей помешать [3]. Главная арена противостояние России и коллективного запада, управляемого США – Украина (там же). Но кто побеждает в этом противостоянии? Безусловно, Россия. Мы бы и раньше победили, но изначально щадили противника [4], а теперь щадить не собираемся [5] [6] и можно использовать любые средства против врага (оправдание которых, в частности, запрещено статьей 205.2) [7]. Кроме того, США сами сдают Украину в попытке выжить и протянуть подольше [8] (хотя в принципе он может и рухнуть внутрь себя [9]). А прожить подольше для них большая задача, настолько большая, что для этого правительство устраивает гражданскую войну в США [10]. Почему же США поставлены если не под угрозу выживания, то под угрозу смещения с позиции гегемона? Потому что доллар, их главный инструмент управления мира, дешевеет по отношению к золоту, а это показывает уменьшение его влияния [11]. Кроме того, США ждёт кризис наподобие кризиса доткомов (и это был бы интересный аргумент, если бы автор не запутался бы в прилагаемых им же материалах) [12]. А вообще, за всем стоит заговор, и чтобы нам нормально жилось мы должны сами развалить США, как это сделали когда-то с СССР [13].

Судя по моим впечатлениям общий взгляд читателей aftershok – это какой-то странный сплав из безумия, конспирологии и плохо понятого мир-системного анализа. Ничего не имею против мир-системного анализа; другое дело, что упрощенная концепция часто является скорее карикатурой на оригинал. Например, упрощенные и плохо понятые левые представления, разделяемые частью граждан, звучат примерно как «убить богатых и отдать всё бедным / государству» на деле имеют не так много общего с реальными левыми взглядами. Примерно так же получилось и тут с мир-системой: имеются слабые отголоски какого-то доминирования Китая и его перехода в центр после упадка США, само же США распоряжается всем миром будучи страной центра (при этом влияние их сильно гиперболизировано) США вообще является онтологическим врагом России [14] и в силу этого онтологическим злом [15] как наследник англосаксов (а для некоторых иудоанглосаксов [16]), а Россия соответственно онтологическим добром, которая и к миру принуждает [17] и вообще вот-вот выиграет [18]. Кроме антисемитизма у ребят всё нормально с мигрантофобией [19] и гомофобией [20]. Хорошей традицией считается употреблять бранную лексику по выражению к оппонентам (так «хохол» и его производные употребляется, пожалуй, звучат чаще, чем «украинец»).

Конечно, периодически попадаются более-менее вменяемая аналитика (например, мне попался пост инженера, который грамотно описал ситуацию с пожарной безопасностью в зданиях [22]), но только эта аналитика политических и социальных вопросов не касается. Можно разобрать это на примере одной статьи, где автор сравнивает между собой русский, украинский и эсперанто [23]. При анализе истории распространения русского языка автор говорит, что «в СССР язык не стали опускать до уровня крестьян», но что же это действительно значит? Та же грамматика значительно изменилась в сторону упрощения (взять хотя бы ту же реформу без и бес). Может быть, автор имел в виду какие-то художественные средства выразительности? Но в русском литературном языке они значительно изменились после прихода советской власти. Может тут имеются какие-то широкие возможности и общая сложность языка? Ну а как это измерить? Что-то другое? А как тогда понять, что это что-то другое? Прекрасна так же интерпретация фрагмента. В приведённом фрагменте из украинской википедии (по словам автора) представлены две позиции по вопросу использования активных причастий. Первая позиция говорит об инородности таких форм, вторая позиция говорит о необходимости в определенных случаях (опять же, насколько много таких случаев?). Для автора эти две позиции сливаются в одну и свидетельствуют о проблемности украинского языка. Ну и да, изображение в конце первой страницы комментариев просто вне обсуждения.

Отдельно стоит сказать об одном из самых существенных доказательств для данной публики – доказательство от выгоды. Само по себе доказательство может и не плохо, но там оно, принимает порой какие-то гиперболизированные формы. Это приводит к аргументации по типу «Грузия собрала первый Крестовый поход, потому что испытывало наибольшее давление от арабов и поэтому ей это было выгоднее всего» или «Человечество послало метеорит 65 млн лет назад, чтобы динозавры вымерли и это самое человечество появилось». Ну а соответственно кто как не онтологическое, постоянное зло и наш противник повинен в зле в мире?

Хорошо, но ведь обсуждают иногда эти «патриоты» и проблемы внутри России? Обсуждают… но редко. В списке статей месяца лежит достаточно много материала посвященного теракту в Крокусе, но часть из этого это просто новости с других ресурсов, часть – обсуждение чьего-то следа, оставшееся – обсуждение крайне узких тем вроде пожарной безопасности. А если взять что-то более обыденное, что касается если не всех, то большинство? Есть такая статья. Начинается абсолютно невинно, жена автора прислала свой больничный завтрак – салат с форелью [24]. И тут в комментариях начался сущий кошмар. Публика разделилась, одни говорили, что да, питание лучше, чем при генсеках, другие, наоборот, ссылались на то, что питание в больнице хорошее, потому что находится она в московской Москве. В общем, не очень там популярны темы, касающиеся внутренней политики в России.

Что же можно сказать по итогу? Люди, которые любят говорить о внешней политике, забивая на внутреннюю, люди, которые выдают Москву за всю Россию… Они как будто не чуют страны, в которой живут. И многие ведь и правда в России-то не живут. Если смотреть на комментарии, то там нередко появляется плашечка из недружественных стран вроде Германии, Великобритании, Нидерландов, да и США собственно. Люди, которые как аргумент нередко продолжают повторять одно и то же с новыми подробностями, игнорируя критику… Те из них, кто действительно живёт в России, постоянно уходят в какой-то внешнеполитический эскапизм. И действительно, какие основные достижения Российской власти в последнее (ну скажем с 10-х) время? Победа над ИГИЛ? Присоединение Крыма? Вот и уходят люди в сладкую реальность, где Россия вот-вот всех порвет, а гадкие Штаты вот-вот распадутся и тогда-то они отомстят за свою юность в разваленной стране. А хотим ли мы, чтобы Россия всех рвала, выжимая из себя ресурсы? Да им в общем-то побоку. Главное, что у Украины они закончатся быстрее.

Искренне свой

Варан

1 – aftershock.news/?q=node/1364522

2 – youtube.com/watch?v=AWEOk1alm5I

3 – aftershock.news/?q=node/1364754

4 – aftershock.news/?q=node/1364715

5 – aftershock.news/?q=node/1359014

6 – aftershock.news/?q=node/1359066

7 – aftershock.news/?q=node/1359753

8 – aftershock.news/?q=node/1364687

9 – aftershock.news/?q=node/1363392

10 – aftershock.news/?q=node/1355931

11 – aftershock.news/?q=node/1364684

12 – aftershock.news/?q=node/1357817

13 – aftershock.news/?q=node/1364541

14 – aftershock.news/?q=node/1303192 (комментарий Jurgen44)

15 – aftershock.news/?q=node/1303192 (второй комментарий, кто-то вообще начал статью с примерно таких слов: “пожалуй, очевидно кто стоит за терактом в Крокусе” намекая на украинскую сторону, но, к сожалению, материал, по-видимому, снесли)

16 – попадается в статьях многих авторов, но особенно этот термин любит автор NOTFORME (например использует его тут – aftershock.news/?q=node/1171550)

17 – aftershock.news/?q=node/1364386

18 – aftershock.news/?q=node/1363319 (загляните в комментарии про спор о тактическом и стратегическом характере операции)

19 – aftershock.news/?q=node/1360678&full

20 – (если хотите отборного кринжа – спускайтесь в комментарии) aftershock.news/?q=node/1363648

21 – один из показательных споров, когда оба пошли с козырей развернулся в комментариях под этим постом aftershock.news/?q=node/1359494

22 – aftershock.news/?q=node/1360567

23 – aftershock.news/?q=node/1305172

24 – aftershock.news/?q=node/1364636