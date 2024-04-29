

1993 год, который снова игнорируется мейнстримом

На днях вышла уже вторая серия проекта «Предатели», рецензией на которую разразился аж Александр Проханов. Наверное, глупо полагать, что заслуженный писатель на что-то влияет и кого-то из власть имущих вдохновляет, но всё же его мнение — не последнее среди лоялистов нынешнего режима.

Сразу же Певчих* объявляется наймитами западных спецслужб. Стандартно, скучно. Затем начинается занятная констатация фактов.

«Фильм вызвал взрыв в либеральной среде. Все ненавистники России — и сбежавшие за её пределы, и ещё затаившиеся на её территории — разразились чудовищными стенаниями и бранью. Ещё бы! Фильм посягнул на святыню — на Бориса Ельцина. Он разрушил империю, даровал “свободу”, взрастил политиков, журналистов, банкиров, всех тех, кого сегодня именуют русофобами и присваивают позорную кличку “иностранный агент». – пишет Проханов

Этот момент стоит действительно обсудить. Фильм Певчих* для политического мейнстрима возник буквально из ниоткуда, из одного знакового письма Навального (внесен в список террористов и экстремистов), которое, к сожалению, прошло для этого же мейнстрима незамеченным. На мой взгляд, с этого письма можно отсчитывать новый этап в истории российской несистемной оппозиции. По крайней мере, мейнстримной либеральной.

Проханов вопрошает:

«Что случилось? Почему удар по Ельцину, фигуре, ненавистной патриотическому слуху, отвратительной для огромных масс обездоленного российского народа, почему этот удар последовал из либеральной среды?»

Певчих* в первой серии рассказывает, что сотни раз она с Навальным, обсуждая весь ужас, происходящий в России, неизбежно перемещались в 90-е и рефлексировали над ними. По всей вероятности, начало СВО и заключение Навального дали ему повод задуматься над 1990-ми ещё глубже (как и всем нам) и разразиться самым сильным своим письмом, ставшим, к сожалению, его политическим завещанием.

«Враг (Певчих* и ФБК* как агенты запада – прим. ред.), создавая изысканные интеллектуальные модели, складывая неожиданные комбинации, рассматривает фигуру Ельцина в системе российской власти как её уязвимую точку. Для российской власти фигура Ельцина есть фигура умолчания. Ни хулы, ни осуждения в его адрес.»

Александр Андреевич, ну, где же тут изысканные интеллектуальные модели? Рассказ о фактах, имевших место при становлении фундамента российской власти, — это, безусловно, серьёзная работа, предполагающая анализ сотен разнообразных источников. Сведенные воедино в документальный сериал высочайшего качества, они представляют собой отличную работу, от которой не оторваться и которую хочется пересматривать. Но это просто факты. Заставь дурака богу молиться, он и лоб себе рассечет. Заставь охранителя защищать государство, он и в критиках Ельцина разглядит коварных западных шпионов. Удар по Ельцину (пока что только со стороны либералов) — это удар по России в логике Проханова образца 2024 года.

«Враг, ударяя по Ельцину, бьёт по российской власти, стремится снискать поддержку обширных кругов российского общества, пытается возглавить деельцинизацию, которая назрела и неизбежно случится. Либо это сделает сама власть, выкинув из Кремля эту сухую личинку, либо это сделает враг, оседлав общественное негодование, возглавив процесс неизбежной деельцинизации.»

Такова логика писателя. На мой взгляд, то, что вещает Проханов, и есть изысканная охранительская интеллектуальная модель.

«Развенчание ельцинизма — это задача российской власти, а не английских спецслужб. Отказавшись от Ельцина, руководители сегодняшнего Государства Российского зачистят поле для новой русской идеологии, для великих смыслов, которые рождались в имперские эпохи прошлого. Без этого очищения смыслы не соберутся, и в идеологии современного государства будут зиять пустоты и дыры.»

А что изменится, товарищ Проханов? Удивительно, как участник событий 1993 года, взрослый человек, писатель, который, по идее, должен быть способен на рефлексию, игнорирует тот факт, что цемент фундамента нынешней России был замешан на крови октября 1993 года. Изысканная интеллектуальная модель Проханова здесь этим изящным игнорированием этого момента сыпется, ведь трудно представить, что яркий участник лагеря «красно-коричневых» на самом деле не понимает этого. Вместо вдумчивой рефлексии об истории России, к которой способен любой интересующийся её историей человек, товарищ Проханов демонстрирует себя в качестве красного Дугина. Классического, буквально карикатурного красно-коричневого реваншиста.

Что ж, в реалиях 2024 года весь спектр разрешённых политических идеологий в целом может быть представлен «слева» Прохановым, а «справа» Дугиным. Совершенно в духе времени.

В кои то веки Андрей Рудой* метко высказался:

«До сих пор не понимаю, чего у некоторых так горит от выпусков Певчих про 90-е. Тема обмусолена давным-давно вдоль и поперёк. Мы в левацких пространствах писали и снимали про такое на протяжении долгих лет. Даже новые всплывающие факты не меняют картину в принципе.»

Не-мейнстримные политики и публицисты как левые, так и правые, давно имеют консенсус насчёт путинской системы. Она — наследница системы ельцинской, и ноги её растут из 1993 года. Впрочем, и читателю это, скорее всего, известно.

Более того, материалы Марии (по крайней мере, первые два) – это истории про то, как неправильные люди провели неправильные реформы и совершили прочие другие махинации. То есть, были бы правильные реформаторы и не предатели – было бы нормально. Создаётся именно такое впечатление.

И это важный, критический момент. Почему-то сотни часов рефлексии при спорах с Навальным не дали Певчих* и всей команде, работающей над фильмом, узреть в корень. Ведь сам Навальный в письме прямо заявил:

«Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха.»

Почитайте его письмо. Там представлено множество претензий к системе и тем механизмам, по которым она была выстроена.

Но по какой-то причине уже вторую серию рассказ идёт только о том, кто и почему строил современную Россию, но не о том, как именно её строили. Такое ощущение, что у профессиональных разоблачителей коррупционеров произошла профдеформация, и всё, что они могут делать, — это разоблачения коррупционеров. А ведь даже беглый анализ Конституции 1978 года с поправками, действовавшей до 25 декабря 1993-го, и собственно Конституции 1993 вкупе с обстоятельствами, при которых и благодаря которым новая Конституция была принята, привнесли бы в фильм гораздо больше, чем еще одно подробное описание преступных схем ельцинской власти.

Этого в фильме нет. И очень напрасно.

Проханов пишет, что власть старается не замечать Ельцина. Замалчивает. Но что власть действительно замалчивает, так это корни своей сомнительной легитимности, идущие из 1993 года. За 30 лет, кажется, не было создано и не осталось в массовом сознании ни одного крупного художественного произведения по теме или хотя бы около темы. Вышедший в прошлом году фильм «1993» остался незамеченным массовым зрителем, а по отзывам критиков вышел средним.

Раз в 5 лет к очередной круглой дате государственные СМИ выпускали документальное кино. Почти все фильмы на эту тему я смотрел, и впечатление они оставляли противоречивое. Авторы фильмов, как один, старались показать себя над схваткой, не давая моральных оценок происходившему. Эти документальные фильмы даже рядом не стоят с тем, что может предложить нам политический ютуб. В целом, говоря об осмыслении обществом темы 1993 года, лично я могу вспомнить только песню ДДТ “Правда на правду”, в которой, кстати, тоже нет явной поддержки ни одной из сторон.

Власть, по мнению Навального, старалась обогащаться и поэтому построила уродливую систему. И Навальный бегло указывал нам и указывал Певчих, какие именно шаги в её построении стали роковыми.

«Особенно ненавижу всех за то, что не было даже серьёзной попытки убрать основы беззакония — провести судебную реформу, без которой все остальные реформы обречены на провал. Я много изучаю это сейчас. В 1991-м ещё в РСФСР приняли хорошую концепцию судебной реформы, но уже с 93-го года начались контрреформы, направленные на строительство судебной вертикали. Тогда все политические силы хотели честных судов. Полнейший консенсус в обществе. Если бы независимая судебная власть была создана, то новая узурпация была бы невозможна или сильно затруднена. Так что не заблуждайтесь: штуку, которая сейчас лихо выдает невиновным сроки по 8-15-20 лет, начали строить задолго до Путина. И сейчас ясно: в Кремле и правительстве девяностых никто и не хотел независимого суда. Потому что такой суд стал бы помехой на пути коррупции, подделки выборов, превращения губернаторов и мэров в несменяемых князьков.»

Помимо этого, он справедливо указывает на примеры других стран бывшего соцлагеря, у которых получилось:

«Ненавижу все руководство России, имевшее в 91-м (после путча) и в 93-м (после расстрела парламента) абсолютную полноту власти и даже не попытавшееся делать очевидные демократические реформы. Того, что было сделано в Чехии (где сейчас демократия и средняя зарплата 181 тысяча рублей), Польше (демократия и 179 тысяч рублей), Эстонии (демократия и 192 тысячи рублей), Литве (демократия и 208 тысяч рублей) и других странах Восточной Европы. Конечно, разные люди тогда были у власти. И очень хорошие, честные, искренние тоже. Но это крохотное меньшинство, отчаянная и безуспешная борьба которого только ещё лучше показывает нам коррупцию и бессовестность тогдашней властной элиты.»

Но этого нет, и, скорее всего, уже не будет в сериале от Марии Певчих*. Так что первоначальный восторг от гремящего сейчас в мейнстриме сериала «Предатели» при вдумчивом осмыслении сменяется горькой обидой.

«Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя «демократами», мы в 1994-м пошли не в Европу, а в Среднюю Азию.»

Но нам не показывают, как. Нам показывают, почему.

Безусловно, сериал — это сильная работа, которую хочется смотреть и пересматривать. Однозначно, это веха в истории России, с которой можно отсчитывать очередной новый этап. Ну или, по крайней мере, истории её политического мейнстрима.

Однако мейнстриму нужны новые фильмы, сериалы, статьи, ролики, которые продемонстрировали бы конкретные правовые механизмы и практики стран бывшего соцлагеря, у которых получилось. Сравнительный анализ их действий и действий руководства России. Такие материалы нужны современной России, чтобы в будущем она стала прекрасной.

Навальный писал:

«То, что я написал про девяностые, — это не исторические упражнения, не рефлексия и не бессмысленное нытьё. Это важнейший и самый актуальный вопрос политической стратегии всех сторонников европейского пути и демократического развития.»

Так пусть же его последователи, а лучше — все мы займёмся вопросом 90-х ещё раз. Уже рассказывая не почему, а как.

* – иностранный агент

Автор: соцдем анонимус