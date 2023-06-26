Что это было?

Любой наемник всегда решает коммерческие задачи. Политические задачи появляются в качестве дополнений к коммерческим. Это правило.

Пригожин вполне уверенно контролирует свое положение в Центральноафриканской Республике и Сирии, однако после того, как министерство обороны решило через руководство ЦАР поставить военную базу в этой стране, интересам «Вагнера» там возникла угроза. Что именно охраняет «Вагнер» в ЦАР, неизвестно, но, скорее всего, там находятся какие-то активы проекта «российской ODESSA» — программы по эвакуации высших должностных лиц после краха режима. Проще говоря — награбленные сокровища, соответственно, Пригожин и «Вагнер» наняты их охранять.

В случае появления базы минобороны возникала угроза утраты этого контракта, так что Шойгу и Герасимов поставили себя в позицию, при которой оставались либо они, либо Пригожин.

Второй угрозой стало решение о подчинении «Вагнер» министерству обороны, что должно было произойти до 1 июля.

Собственно, коммерческая суть мятежа — выбить Шойгу и Герасимова, устранить их как угрозу существующему положению «Вагнера», как монополиста на рынке эксклюзивных контрактов с высшей российской знатью. В каком-то смысле Пригожина должны были поддерживать другие высшие кланы, совершенно не заинтересованные в возможном усилении группы Шойгу, если она сумеет получить доступ к «российской ODESSA». Вряд ли эта поддержка была явной, но косвенно и Золотов, и Колокольцев, да и большинство других буквально бойкотировали весь «марш справедливости», сбросив проблему на губернаторов, которые разгребали дерьмо забесплатно — они-то по своему положению точно не попадают ни в какие эвакуационные списки, а значит — не входят в программу, которую охраняет Пригожин в ЦАР.

В общем, свои задачи Пригожин решил через организацию политического мероприятия, которым, безусловно, был мятеж. Но подоплека — чистой воды коммерция. И как только были получены устраивающие его гарантии, что он так и останется единственным поставщиком эксклюзивных услуг, смысл мятежа отпал.

Шойгу, скорее всего, уберут — но не напрямую, а через промежуточную почетную и бесперспективную должность. Называют должность полпреда где-то в Сибири. После чего он сам уйдет на пенсию — возраст, все дела.

А если бы не договорились. Вошел бы Пригожин в Москву? Конечно, если бы не получил гарантии. Проблема в том, что он мог бы ее взять — и тогда локальная задача могла бы обернуться глобальной проблемой — власть бы реально разбежалась, особых сомнений нет. И что тогда делать? Объявить себя владельцем охраняемого имущества Пригожин не может – тогда против него объединятся все владельцы депозитария. А власть — зачем она ему, когда у него настолько фантастически выгодная позиция.

Так что, думаю, он сам с облегчением вздохнул, когда успел договориться до того, когда крысы начали бы разбегаться толпами. А если бы при этом загрызли выдающегося геостратега — так совсем плохо. С кем он тогда контракт заключать-то будет?

Все это не отменяет коренных противоречий, которые существуют в самой системе — отсутствие социальных лифтов в первую очередь даже для элементов самой системы. Будь они, Пригожин давно был бы в высшей касте (с его-то талантами) и мог бы решать свои проблемы не через вооруженные мятежи, а через переговоры. Но он – не ровня, он наемный работник, а потому с ним не разговаривают, а передают поручения. Вот сейчас он, скорее всего, свой статус сумел поднять до какого-то более высокого.

Но все остальные-то так и остаются в замершем положении, противоречие остается, а значит — система остается неустойчивой.

Российский режим, выдохнув от вчерашнего ужаса, теперь будет делать вид, что все идет по плану и ничего особенного не произошло. Ему, в общем-то, особо деваться некуда, так как выводы, конечно, крайне для него неутешительные.

Вчера мы видели практически агонию, но она прошла через стадию короткой клинической смерти, после чего умирающий все-таки очнулся и перешел в прежнее растительное существование.

Пригожину, по всей видимости, сильно повезло, что он не успел дойти до Москвы, так как ее он бы однозначно взял. Все эти пафосные блок-посты и заслоны, спешно строящиеся на пути, оказались проблемой для гражданского населения, которое застряло на дорогах, колонны «Вагнера» они не только не остановили, но он их и не заметил. Буквально в одном случае «Вагнер» растолкал пару «Камазов», перегородивших путь, да между делом сбил то ли семь, то ли восемь вертолетов и самолет, летевших мимо.

Кстати, с ними тоже не все ясно — кого-то могли сбить с перепугу и «свои».

В общем, если бы Пригожин зашел в Москву, он бы ее взял, после чего возникла бы совсем другая ситуация — что с ней делать и зачем она ему нужна? При этом на Москву шел не весь «Вагнер», а порядка 4-5 тысяч человек. Российская армия, бывшая год назад второй в мире, быстро стала второй армией на Украине, а теперь она завоевала почетное второе место еще и в России, уступив первое место по очкам «Вагнеру».

Удивительно, как Пригожин не получил вчера вторую звезду Героя РФ указом Путина — это было бы логичным завершением всех событий. Так быстро в течение суток из патриота стать террористом, а затем — снова патриотом, не удавалось ранее, пожалуй, никому.

В общем, агония режима проходит вполне по сюжету, никаких особенных отклонений не наблюдается. Власть неспособна ни на что — даже на террор. Как только она сталкивается с настоящими террористами, умеющими применять насилие, она тут же разваливается и разбегается. Ее возможностей и способностей хватает только на безоружных и беззащитных.

И напоследок. Единственное отличие от Буденновска у вчерашних событий одно — власть не орала истошно в прямом эфире в телефон: «Шамиль Басаев!!!», ну, или «Евгений Пригожин!!!», а чинно беседовала с ним где-то в тишине и подальше от чужих глаз. После чего объявленные террористами расселись по машинам и поехали обратно в «полевые лагеря». Все остальное было буквально один-в-один в плане реагирования на возникшую ситуацию.

Путин непривычно быстро отреагировал на ситуацию, но лучше бы он прятался в своем подвале, так как утром он объявил всех мятежниками и предателями, а уже вечером оказалось, что с мятежниками и предателями вовсю велись переговоры. Вы определитесь — либо они предатели, либо сторона переговоров.

Суматоха, паника и растерянность плюс повальное бегство — вот и все, что сумело продемонстрировать подавляющее большинство высших нобилей. Заварившее кашу армейское начальство вообще исчезло с горизонта, как его и не было. Пропагандисты, безостановочно стращающие супостата ядерным оружием, внезапно исчезли с горизонта. Вся шваль вторых эшелонов, еще вчера выставлявшая свои фоточки с подаренными кувалдами, вчера весь день удаляла их из своих инстаграмов. Ну, и чеченская карательная зондеркоманда, спешащая в Ростов покарать предателей, предусмотрительно встала в дорожной пробке, пока всё не рассосалось.

Между тем в Ростове вчера стихийным образом прошел массовый социологический эксперимент-опрос среди населения. И выяснилось, что никаких 80 процентов доверяющих президенту Путину среди населения Ростова обнаружить не удалось. И это при том, что великий бвана уже выступил по телевизору и гневно назвал отступников предателями.

Напротив — народ радостно братался, фотографировался и позировал на фоне, вел задушевные беседы и бежал пожимать руку уезжающему в машине Пригожину.

С портретами Путина никто не выходил останавливать танки — в общем, смена власти в головах произошла буквально мгновенно. Думаю, что если бы Пригожин взял Москву, то он легко мог собрать в Лужниках митинг на тему «Поддержим надежду России!»

Так что к цифрам ВЦИОМов и всяких прочих ФОМов стоит относиться с таким же доверием, которое они и заслуживают — то есть, с нулевым.

Ну, и последнее. Объявлено, что хотя на самого Пригожина и его «Вагнер» распространяется прощение и амнистия за вчерашние безобразия, а изъятые в офисе Пригожина пистолеты, деньги, документы и белый порошок вернут в целости и сохранности с извинениями, но органы обязательно просмотрят все соцсети его сторонников на предмет экстремизма и призывов. И обязательно всех найдут и покарают. Война войной, а репрессии в отношении населения — это святое. Тут никаких изменений.