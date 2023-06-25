Загадка Шевенмана

Год с небольшим назад во Французской Республике был создан Новый народный экологический и социальный союз (ННЭСС или NUPES), широкая коалиция левых сил – от коммунистов до партий левого центра. В новый альянс вошло множество субъектов французской левой, самой разной окраски и политического происхождения. Однако, вне его рядов оказались сторонники, пожалуй, единственного оставшегося на сегодня в живых соавтора Совместной правительственной программы левых сил Франции 1972 г. Жан-Пьера Шевенмана. Он и его новая небольшая формация – «Республиканская перестройка» (РП) – в это же время оказались совсем в ином политическом альянса, «Вместе», в котором участвуют партии и движения, поддерживающие действующего Президента Эмманюэля Макрона.

Для тех, кто пристально, как автор этого материала, следит на протяжении последних десятилетий за эволюцией общественно-политических процессов во Франции, сей факт не кажется ни закономерным, ни логичным; однако же…

Ж.-П. Шевенман относится сегодня к числу французских политиков-ветеранов. 84-летний политик, выпускник Парижского института политических исследований и знаменитой Национальной школы администрации, примкнул к социалистическому движению – СФИО – в молодом возрасте, в 1964 г. Вскоре со своими сверстниками и друзьями он основал новое течение – Центр социалистических исследований, исследований и просвещения (СЕРЕС), превратившимся внутри Социалистической партии (СП) в левое течение.

Ж-П. Шевенман уже в 1970-е гг. заслужил репутацию одного из самых ярких левых политиков страны. С одной стороны, он был политиком-практиком (но протяжении многих лет являлся депутатом Национального Собрания, в общей сложности два десятилетия возглавлял мэрию родного города Бельфора), с другой – превратился в одного из признанных идеологов левого движения не только Франции, но и Западной Европы. Будучи лидером СЕРЕС, Шевенман внёс громадный вклад в то, что французская соцпартия оказалась в те годы на левом фланге международной социал-демократии и приняла доктрину самоуправленческого социализма.

После прихода Франсуа Миттерана в Елисейский дворец, Шевенману не раз поручались ответственные министерские портфели. И вот тут-то Франция увидела принципиальность этого политического деятеля. В общей сложности, Ж.-П. Шевенман трижды сам уходил в отставку с министерских постов, и всякий раз по принципиальному несогласию: в 1983 г. – с поста Государственного министра исследований и промышленности (выступив против того, что франк остался в Европейской валютной зоне и против перехода к политике «строгой экономии»), в 1991 г. – с должности министра обороны (не приняв участие Франции в антииракской «Буре в пустыни»), и – уже в период жоспеновского правительства – в 2000 г. – с поста министра внутренних дел (не согласившись с политикой предоставления Корсике «специального» статуса).

Принципиальным было и решение Ж.-П. Шевенмана в 1992 г. порвать с СП (как из-за перехода к социал-либеральной политике, так и из-за своей решительной оппозиции защищаемому Ф. Миттераном и социалистами Маастрихтскому договору) и создать левопатриотическое «Движение граждан» (ДГ), которое он сам возглавлял многие годы и которое уже самостоятельно участвовало в 1997-2002 г. в левом правительственном большинстве.

Честно говоря, не только сам политический путь Ж.-П. Шевенмана говорит о странности его сегодняшнего выбора, но и те идеи и принципы, которые он защищал на протяжении большей части своей жизнедеятельности. Ведь при всей своей идейно-политической эволюции, Шевенман оставался последовательным антилибералом, суверенистом и евроскептиком!

В 1970-е гг. шевенмановский СЕРЕС были внутри соцпартии центром притяжения идей самоуправленческого социализма. Ж.-П. Шевенман и его сподвижники защищали методологию революционного реформизма, противопоставляя его как умеренно социал-демократическому выбору, так и сталинистской концепции. С точки зрения Ж.-П. Шевенмана, высказываемой им накануне прихода социалистов к власти в 1981 г., «социалистический проект общества будет держаться на народном участии, самоуправлении и демократии, которая должна восторжествовать во всех сферах жизни…»

Ж.-П. Шевенман принадлежал к такому направлению в социалистическом движении, которое отказывалось передать во имя «единой Европы» ценности национального суверенитета. С середины 1980-х гг. он последовательно возражал против сути всех новых коммунитарных договоров, направленных на усиление евроинтеграции. Ж.-П. Шевенман считал, что «еврофедерализм», на деле, не только растворяет национальный суверенитет в наднациональной субстанции, но и, кроме того, способствует снижению социальных прав французов и других европейцев.

Совершенно антилиберальной представляется и внешнеполитическая линия, которую на протяжении многих лет защищал Шевенман. Он был и остаётся жёстким критиком международной политики Вашингтона, протестуя против американских интервенций в разных странах. Ж.-П. Шевенман осудил происшедшее при Николя Саркози возвращение Французской Республики в военную организацию НАТО. Также долгие годы он выступал в поддержку права палестинских арабов на свою государственность. В отличие от большинства левых политиков Франции, Ж.-П. Шевенман всегда позиционировал себя как искреннего друга России и русского народа. Тут стоит отметить, что вплоть до 2022 гг. он, к слову, как и Жан-Люк Меланшон, открыто защищал идею стратегического союза Франции и России и критиковал стратегию западных санкций по отношению к Российской Федерации.

Однако, в итоге бывший идеолог самоуправленческого социализма и яркий выразитель левопатриотического направления во французской политике сделал выбор в пользу альянса с Э. Макроном, проводящим открыто либеральную, центристскую политику во внутренней сфере, и в полной мере вписывающемся в неолиберальный, глобалистский тренд в политике внешней.

По мнению известного французского радикального левого политолога Филиппа Марльера, этот выбор Шевенмана в немалой степени «обусловлен его неприятием идейной и «кадровой» эволюции французской левой, её отходом от «народных» принципов в пользу «секторальных»». Действительно, ещё с начала 1990-х гг. Ж.-П. Шевенман подвергал жёсткой критике своих товарищей-социалистов за то, что те спасовали перед курсом «жёсткой экономии» и во имя «единой Европы» отказались от своих амбициозных целей.

По многим социальным и «социетальным» вопросам Ж.-П. Шевенман уже давно не находит общего языка со своими бывшими союзниками по французскому левому движению. Это касалось не только основных направлений внешней политики и европейского измерения. Такие темы, как реиндустриализация, будущее атомных электростанций, политика децентрализации, интеграция иммигрантов, политика безопасности – также стали водоразделом в подходе шевенмановцев и основной части французской левой.

Однако, специалисты, которые следили за французской политикой, обратили внимание на то, что в начале XXI в. Ж.-П. Шевенман, действительно начавший отход от французского левого движения, делал его вовсе не в сторону либерализма. Поглощённый идеей защиты национального суверенитета, он принял участие в президентской кампании 2002 г. При этом получив весомую часть поддержки от правопатриотических политиков, в прошлом участвовавших в голлистской партии. Ж.-П. Шевнеман считал тогда, что Франция нуждается в объединении «республиканцев разных берегов». Кстати, набрав в 2002 г. 5,3% голосов, Ж.-П. Шевенман, конечно, во второй тур не вышел, но к делу провала кандидатуры действовавшего премьер-министра Лионеля Жоспена, что называется, руку приложил…

Лично я полагал, что изменение расстановки сил в левом движении Франции после 2017 г., а именно выход на первый план Жан-Люка Меланшона и его левопопулистского движения «Непокорённая Франция» (НФ) приведут к тому, что Шевенман окажет хотя бы моральную поддержку меланшоновцам. Тем более, по многим вопросам социально-экономической и внешнеполитической повестки, казалось, что серьёзных различий в подходах Ж.-П. Шевенмана и Ж.-Л. Меланшона нет. Однако, если, скажем, на президентских выборах 2017 г. Шевенман в ряде интервью и статей дал понять, что симпатизирует Меланшону, на выборах 2022 г. ветеран французской политики уже однозначно поддержал кандидатуру Э. Макрона. Соответственно, не приходится удивляться, что политическое ядро шевенмановцев, в очередной раз изменившее название, на сей раз на РП, не только не вошло в прошлом году в состав ННЭСС, но и сделало выбор в пользу блокирования с партией Э. Макрона.

Но логичный вопрос «почему» в данном контексте, конечно же, остаётся. Претензии к современным французским левым Ж.-П. Шевенмана понятны и, в общем-то, многие из них, что называется, «легитимны». Шевенман не без основания укоряет нынешних лидеров левого движения страны в том, что широкие слои народного электората «покинули» французскую левую по причине того, что социалисты и их союзники, находясь у власти, отказывались реализовывать курс в интересах большей части общества. Однако, обвиняя левых в «социал-либеральном вираже» или в том, что, отстаивая концепцию VI Республики, они «желают возвращения Франции к режиму ассамблеи» (то есть, парламентских III и IV Республик с их неустойчивыми правительствами), Ж-П. Шевенман, между тем, сам совершил политический вираж в пользу буржуазного либерализма, сегодня явным образом персонализированного фигурой действующего Президента Э. Макрона.

В своё время задавая вопрос, почему так произошло видному отечественному франковеду Юрию Ильичу Рубинскому, лично знающему Ж.-П. Шевнемана, я услышал в ответ слова учёного о том, что исторически для Шевенмана одним из «модельных» политиков был Жорж Клемансо, с его ярой верой в сильную Республику. Возможно, хотя это и кажется весьма странным, на каком-то этапе Шевенман увидел в Клемансо… Макрона. Сегодня в своих статьях и интервью Ж.-П. Шевенман отмечает, что политики Макрона характерен определённый синтез «между традицией социального прогресса и государственной культурой». То, как Э. Макрон вёл себя в период наступления пандемии COVID-19, как он выступает за «перестройку глобализации» и выдвигает идеи по реиндустриализации Франции, с точки зрения Ж.-П. Шевенмана, показывает правильность его выбора.

Однако, порвав со своим историческим лагерем и встав на путь оправдания макронизма, политик-ветеран, по сути дела, вынужден защищать то, против чего он сам на протяжении многих десятилетий боролся. О какой сильной социальной политике можно говорить при проталкивании пенсионной реформы? Движение «жёлтых жилетов» в первый период президентства Э. Макрона (кстати, верно охарактеризованное Шевенманом как «кризис демократии, иллюстрирующий разрыв между элитами и народными классами») и реакция исполнительной власти наглядно продемонстрировали, сколь велик в современной Франции дефицит демократии. Настаивая на том, что Э. Макрон ведёт страну по пути социального прогресса, Ж.-П. Шевенман как будто «забывает», что именно при Макроне произошёл качественный подъём политического влияния крайне правого Национального объединения, сегодня, согласно соцопросам превратившегося в самую популярную во Франции партию. Точно так же, критикуя глобализацию, расширение НАТО, как и линию военного «окружения России», Ж.-П. Шевенман по факту вынужден сегодня соглашаться с основными элементами внешней политики Э. Макрона, которая сущностно нисколько не выходит из евроатлантической парадигмы. Для автора данной статьи очевидно, что современное левое движение Франции, действительно, потеряло в Ж.-П. Шевенмане неповторимого идеолога и оригинального политика; однако, и сам Ж.-П. Шевенман, сделав свой «макроновский» выбор тоже политически потерялся…