Срок приближается

Остается менее двух недель до срока, обозначенного в качестве крайнего для заключения неких договоров «добровольческих отрядов» с Министерством обороны. Оставим пока в стороне вопрос о самом существовании незаконных вооруженных формирований, которые будут заключать договоры с государственной структурой. Интересно, как упомянуто в договоре такое формирование — в качестве чего и кого? Какие реквизиты внизу страницы будут указаны — отпечаток пальца, что ли?

В мафиозном государстве сложно говорить о законности как таковой, поэтому упустим эту сторону. Здесь важнее фактическая сторона.

Что будет с теми незаконными вооруженными группировками, которые договор не заключат? В первую очередь, конечно, с «Вагнером», так как сегодня это наиболее сильная, наиболее вооруженная и мотивированная частная структура. И главное — она уже ясно дала понять, что самостоятельный статус ее устраивает полностью.

Что будет после 1 июля? Власть утрется или решит показать, что она власть? И как именно она будет показывать?

Понятно, что оба пути чреваты. Причем даже не ясно, какой больше. Оба хуже, как говорят в Одессе.

Можно дать еще одну дату, продлив срок до 1 августа, к примеру. Но это, во-первых, ничего не дает, а, во-вторых, очень близко подходит к варианту «утёрлась». Министерство обороны России намекнуло, что не подписавшие с ним договор «добровольцы» не будут допущены в зону СВО.

По факту это означает — раз мы не в состоянии ликвидировать незаконные вооруженные формирования, мы их выдавим на периферию. Ехайте в свои Африки и зарабатывайте там. А это наша корова, и доить ее будем мы.

Если удастся выдавить «Вагнер» из страны, то одной головной болью для правящей номенклатуры станет поменьше. Альтернатива слишком рискованна: попытка разоружить «Вагнер» может привести к крайне непредсказуемому результату.

Уникальное положение Пригожина и «Вагнера» может быть связано с тем, что спрятано в Центральноафриканской республике и ряде других мировых дыр, и что находится под охраной «Вагнера». Поэтому ему позволено многое, и сделать с ним ничего не могут даже очень высокопоставленные аппаратные игроки.

Нужно понимать, что «Вагнер» — не просто лихая банда кондотьеров, а полусистемная структура, вероятнее всего, подчиненная ГРУ. В свое время на базе структур Отто Скорцени (а это был полный аналог структуры ГРУ, только не в армейском, а в СС-исполнении) был запущен проект ODESSA, который создал механизм вывода огромных средств Третьего рейха и выхода представителей СС на случай краха Германии. Проект был глубоко законспирирован и в него были посвящены даже не все руководители Третьего рейха. Так что история вполне идентичная – именно в нынешних дырах мира вполне возможно создание структур на случай краха режима. Особенно в ситуации, когда всё идёт строго в этом направлении.

И, конечно, должен быть кто-то, кто отвечает за весь проект. Вряд ли это один человек, но положение Пригожина в этой структуре несомненно, что и делает его уникальной фигурой в нынешних раскладах. Убрать его означает создать очень серьезные риски для самих высших путинских бонз. На нем завязано очень многое, чтобы просто так рисковать.

Решать проблему Пригожина в лоб, как с каким-нибудь военкором – через статуэтку с гексогеном – не получится. Поэтому, с одной стороны, его выдавливают из страны – займись порученным делом, с другой – пытаются оттереть в сторону. Не зря внезапно руководство ЦАР запросило создание полноценной военной базы на своей территории, причем базы именно министерства обороны. Армейская верхушка, видимо, хочет перехватить структуру путинской ОДЕССЫ под себя, тогда и Пригожин будет не опасен и не нужен.

В свое время Пригожин предельно жестко отреагировал на разведывательную миссию трех российских журналистов, чей поход в ЦАР явно был организован с целью понять размеры выстроенного в глухих джунглях хозяйства. Мгновенная реакция и показательное истребление расследовательской группы Орхана Джемаля отбили охоту повторить попытку. Теперь решено действовать более системно.

Сейчас Пригожин, похоже, не хочет быть просто хранителем хозяйских триллионов. Он создает свой собственный персональный социальный лифт, что и напрягает высшую российскую знать.

Но пока Пригожин раскручивает конфликт с Министерством обороны, его в недавнем прошлом ближайший соратник Ахмад Кадыров пошел другим путем. «Ахмат», военная структура чеченского правителя контракты с Министерством подписала. И сразу получила награду. Сообщается, что «Ахмат» приступил к несению службы в Белгородской области. По факту область теперь не принадлежит России, а отдана в кормление частной организации. Пока это пилотный проект, но скорее всего, он будет распространен и на другие регионы страны. Естественно, под вывеской обеспечения безопасности.

Кстати, именно такая схема контроля выстроена в Сирии, где Асад в реальности контролирует только свой дворец. Вся остальная территория якобы под контролем правительства поделена между разными частными и клановыми структурами со своими вооруженными формированиями, которые собирают на «своей» территории дань и фактически осуществляют на ней все властные полномочия.

Россия сделала уверенный шаг в этом направлении, и на нем будет еще много чудных моментов.