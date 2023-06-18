Мой мирный план

В международном коммунистическом и левом движении, и в его российском филиале, на протяжении всего периода так называемой «СВО на Украине» звучат три полярные оценки происходящего: безоговорочная ее поддержка, трусливая позиция “критической” поддержки с “оговорками” и однозначное ее осуждение. Однако даже в целом правильная антиимпериалистическая позиция неприятия милитаризма сильно страдает от “пацифизма” в худшем понимании этого слова. То есть, эта точка зрения, по большому счету сводится исключительно к одному тезису – немедленное прекращение военных действий. Без конкретного плана, “расшифровки” пошагово, какими методами это будет достигаться, какими средствами, на каких условиях, на каких границах и т. д.

И социал-шовинисты не упускают возможности использовать это обстоятельство как выгодный для себя аргумент оправдания своей соглашательской позиции: “А что вы предлагаете по существу? Вооруженный конфликт уже идёт, это данность, остановить его не представляется возможным, надо победить и все закончится”.

Более того, в коммунистов-интернационалистов ещё и летят абсурдные и беспочвенные обвинения в “пронатовской” и “проамериканской” риторике, и даже в поддержке преступлений НАТО.

Нам ли этого не знать!? Нам, чьи старшие товарищи, да и мы сами, столько лет последовательно осуждали вторжения в Ирак, Сирию, Ливию, Югославию, проводили акции протеста против бомбёжек и вмешательства в дела суверенных стран, митинги солидарности с народами этих стран. Нам ли скрывать и отрицать роль “альянса” в разрушении СССР и социалистического блока, в катастрофических итогах этих процессов? Оставим эти “обвинения” в наш адрес на совести этих “морализаторов”, если от неё вообще хоть что-то осталось. Их позиция тем более лицемерна, что они сами прекрасно понимают, что представляет собой нынешняя власть, которая начала и продолжает военные действия. Она проводит политику в своих собственных интересах, а отнюдь не в интересах народа, иначе всё это кровопролитие никогда бы и не было начато. Так было почти со всеми конфликтами последних лет в которых участвовала эта власть: Чечня, Сирия, а теперь вот Украина. И оружием из-под полы торговали, и договорняки мутили, и интересы разных олигархов продвигали. Иначе не бывает.

Невозможно быть против власти и в то же самое время поддерживать её политику, это называется “шизофрения” или “раздвоение личности”. Тут уж пусть специалисты в области психиатрии разбираются.

Вместе с тем, односторонние призывы прекратить поставки оружия НАТО в Украину “здесь и сейчас” без предварительных условий и требований, от кого бы они не исходили – наивны и имеют лёгкий оттенок лицемерия и безответственности. Ведь к противоположной стороне никаких аналогичных требований не предъявляется. Фактически авторы и глашатаи этой идеи, сами может быть того не желая, подыгрывают одной из сторон в конфликте. Иными словами, в случае реализации данного требования, конфликт не прекратится и будет продолжен, но только на более выгодных для ВС РФ условиях. Она временно будет приостановлена на нынешних “линиях соприкосновения”, пока олигархи РФ не наберут сил для своего нового похода, используя перемирие, как передышку. А это автоматически означает для граждан России сохранение политического режима, продолжение полицейщины, репрессий, государственного террора и подготовку к новой, уже всеобщей мобилизации. В связи с этим видится необходимым в порядке свободной дискуссии рассмотреть возможные варианты скорейшего прекращения бессмысленного кровопролития и разрушений войны в Украине.

Одним из них мог бы быть, к примеру, такой “мирный план” как остановить конфликт под условным названием “Четыре “О”:

Остановка боевых действий с обеих сторон;

Остановка любых поставок иностранного оружия и боеприпасов как Украине, так и России;

Оставление ВС РФ территории Украины по состоянию на 1 февраля 2014 года (“нулевой вариант”);

ООН и её миротворческие силы временно вводятся на оставленные ВС РФ территории.

Вообще-то необходимость двигаться именно в этом направлении начинают понимать даже некоторые охранители. Вот например, Маргарита Симоньян предложила заново провести референдумы (иными словами, с точки зрения власти, она призывает пересмотреть новые границы РФ). Вроде бы осенью прошлого года в Конституцию России вписали Запорожскую, Херсонскую области и “ДНР” с “ЛНР”. В Уголовном кодексе даже статья специальная на такой случай имеется: “Ст. 280.1 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации”.

Если верить официальной версии, в этих регионах уже были референдумы, а Марго предлагает новые провести. То есть, все-таки признаете, что тогда был цирк-шапито, а не голосование?

Но тут как раз и возникает принципиальный вопрос: надо не только остановить кровопролитие, исправить прежние несправедливости, но и не допустить новых. Легко и просто не будет. И для того, чтобы остановить эскалацию насилия и репрессий с любой стороны, нужна соответствующая политика, которую продумывать надо уже сегодня.

Во избежание столкновений и бесчинств с обеих сторон, на оставленных российскими войсками территориях предлагается создать “гуманитарный коридор” для беспрепятственного выезда жителей в обоих направлениях, и временно ввести мироворческие силы ООН из числа стран, не участвующих напрямую или косвенно в конфликте.

Несоблюдение хотя бы одного пункта влечёт за собой продолжение воооруженного конфликта с неисчислимыми жертвами и страданиями украинских и российских граждан, конфликта, который ежедневно уносит сотни и тысячи жизней. Вот и проверим, по реакции на данную программу, чтобы было видно всем и каждому, чего на самом деле важнее “элитам” и правительствам – земли и территории, “сохранить лицо” (на самом деле свои власть и капиталы) или жизни людей? Вывести на чистую воду кликуш и “приглашателей” на бойню, которые сами не торопятся уезжать на фронт, или отправлять туда своих чад и родственников!

Все зашло слишком далеко, обстреливается российская территория (было глупо полагать, что этого не произойдёт, обычно в войнах в ответ на постоянные обстрелы тоже начинают стрелять!), звучат угрозы ядерного апокалипсиса. Да, шансы данного сценария развития событий крайне малы, но сама подобная риторика говорит о всей серьёзности сложившейся ситуации. Время не ждёт!

Народы устали от войны, они хотят мира, и потому нужен план, который остановит кровь, и создаст условия для обоюдного прекращения стрельбы, без страха чудовищных последствий для украинцев и россиян.

Коммунисты должны предложить программу честного мира без территориальных захватов и одобрения завоевательной политики, с оплатой всех разрушений из кармана не трудящихся, а тех, кто развязал эту несправедливую бойню. Нельзя исключать, что подобный “мирный план” от коммунистов-интернационалистов смог бы приблизить революционные изменения в России, способствовать пробуждению классового сознания у солдат, их стремлению к самоорганизации, осознанию себя самостоятельной силой. Мы принципиально за то, чтобы свое слово наконец-то произнёс “Его Величество Рабочий класс”, тот самый, которого зачастую без его воли и желания бросают в мясорубку. Чтобы не было никаких “договорняков” за спиной у народа, и за его счёт, чтобы люди труда сами остановили войну. Однако, пока нам приходится руководствоваться не желаемой, а существующей реальностью, идти от тех исходных, которые имеются в наличии. И потому нужно взять на себя ответственность, сделать первый шаг, и начать процесс, который приведёт к прекращению войны, а трудящихся – к победе в их борьбе за свою власть. Чтобы поражение безумных авантюристических планов правительства РФ не обернулось поражением народа и страны.