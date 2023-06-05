Государства здесь нет

Анатолий Несмиян пишет, что государство в России «начинает существовать как конгломерат обособленных друг от друга частей, каждая из которых проводит свою собственную линию, не интересуясь остальными и общими интересами. Происходит очень быстрое «расползание» частей системы, пытающихся оптимизировать себя по ресурсам, отсюда и видимое обособление от целого».

Но давайте скажем прямо: такая реальность у нас существует уже давно, практически с 1993 года, с расстрела Верховного совета. РФ это корпоративно-коммерческая система, имитирующая политику, организованная по тему Вест или Ост-Индийской компании.

Политика это когда разные группы и страты, разные силы влияния одного полиса (города, государства), при всем наборе конфликтов и противоречий между ними, объединены общим прошлым и общим будущим, между которыми существует настоящее, в котором идет борьба за власть, то есть за будущее с интерпретацией прошлого, используемого для мобилизации и оправдания действий.

Цели любой политики — не материальные. Хотя захват и удержание материальных ресурсов могут быть средствами.

Внутри любой корпорации тоже идет жестокая борьба за карьерный рост. Но цели любой корпорации — коммерческие. Несмотря на усилия пиарщиков, представить корпорации, как носителей светлых идей (экология, равноправие и т. д.), главная цель — прибыль. На стыке политики и корпоративности находится мафия и другие криминальные организации. В них есть понятия, «законы чести» (постоянно передающиеся и извращаемые), как антитеза государственным законам и деляческому духу наживы.

Национальной идеи, то есть духовного образа будущего в РФ нет. Возможно он есть в смысле проговоренного любовницей министра обороны Сердюкова «пусть богатые станут богаче», а остальные просто сдохнут или затянутся. Но народу об этом из ТВ не расскажут, естественно. Будут гнать лабуду про империю, особый путь и традиционализм вкупе с евразийством.

А по сути, на всех уровнях власти единственный идеологией является просто идеология господства над теми, кто внизу.

Удивительная махина!

Это не корпорация, потому, что нет задачи получения прибыли, как результата общей работы. Хотя каждая часть стремится урвать свое. Это не государство, поскольку общего образа будущего не существует. Криминальное сообщество? Это ближе всего. Поскольку понятия групповые есть и их придерживаются.

А что касается насилия, то все три типа организации общества обладают им в той мере, в какой захотят сами и им позволят другие.

Предположим на мгновение, что подписанный в Беловежской пуще в 1991 году сепаратный сговор партийного руководства России, Украины и Белоруссии на самом деле не распустил эти три советских государства в самостоятельное бытие, а сформировал из них псевдогосударственный анклав на территории бывшего СССР, в котором государственные границы это просто видимость, а вот границы интересов криминальных и иных групп это реальность?

Типа «три сестры» (Россия, Украина, Беларусь) существуют для лохов, совков и прочего стада, а для реальных людей есть свои зоны интересов, влияния, конфликтов и договоренностей, а госграницы это вообще видимость, чтобы в ООН трепаться с трибуны?

А какие это «иные группы»?

А те же, кто имел влияние и власть в СССР.

Государственные и силовые институты: партия, кгб, армия, военная разведка, внешняя разведка, МВД и органы юстиции, народно-хозяйственный комплекс, стратегические сектора типа ядерной энергетики и космоса, которые имели самостоятельное глобальное международное измерение.

Системный криминал: воры и оформившиеся из спортсменов и военных бандиты, оппонировавшие ворам. К ним добавились транснациональные финансовые структуры, опиравшиеся на еврейскую эмиграцию из СССР и созданные прочими «западными инвесторами» для выкачивания богатств СССР.

Партийные пришли к власти в России и Украине сразу, в 1991 году. В других текстах мы ещё подумаем над тем, как эти группы боролись за власть и влияние, тасовались и менялись друг с другом. Каких международных партнеров и покровителей они приобрели к 2022 году. И каким образом конфликт между ними (а не между государствами, так и не обретшими полноту государственности) привёл к трагедии современной российской-украинской мясорубке.

Весь остальной СССР был ими выброшен из реального пространства и предоставлен себе, а самые жирные куски экономики и военных округов (России, Украины и Белоруси) они захватили.

И вроде как поделили.

Но мир их покровителей, мир Запада изменился. Его поразил кризис и раскол элит.

И партнеры этих элит на побежденной и порабощенной территории бывшего СССР потеряли опору и способность к компромиссам.

Вдруг эта война — война не между Россией и Украиной, а война этих группировок между собой?

И ее надо описывать не в двух измерениях, а в трех?

Тогда понятным становится непонятное.

И, допустим, осколки советского ГРУ ГШ СССР, существующие сегодня в виде ГУР Украины и ГУ ГШ РФ, обросшие бизнесами и криминальными связями, только делают вид, что работают «в интересах разных государств», а, на самом деле, (так как прекрасно знают, что никаких государств в реальности не существует, что это для лохов и совков) ведут сложную совместную борьбу против, допустим, армейской бюрократии в лице бывшего советского общевойскового генералитета (отсюда комплиментарность Залужного к Герасимову) и осколков КГБ СССР (существующих в виде ФСБ и СБУ)?

Подставляя, оскорбляя, унижая, втягивая в невыгодные ситуации и авантюры и тому подобное?

И так по всем перечисленным бывшим советским субъектам государства и криминала, которые ведут сложную «игру престолов» друг с другом на территории Украины и России?

Все, естественно, давно имеют офшорные зоны, бизнесы по всему миру, агентуру во всех странах, покровителей и партнеров в западных спецслужбах, элитах и системном криминале.

Короче, государств нет. Они декорации.

Хотя, конечно, в этом диком бардаке и беспределе, который нарастает последние месяцы, хоть какой-то внятный образ будущего (например, «Россия без бездарных жуликов и наглых коррупционеров на всех уровнях власти») это уже возможность выхода из ситуации.

То, что правящее сословие, захватившее власть и собственность в 90-е и 2000-е и буквально прожравшее страну подобно гусеницам, не способно ни к какому общему будущему, кроме сохранения собственных жоп любой ценой, это очевидно.

Да и здесь, судя по происходящему, немало вопросов.

Эти гусеницы обещали постоянно, что станут бабочками.

То программа «2020», то нацпроекты, то еще какие-то светлые горизонты.

Но так и остались жирными, ядовитыми, все пожирающими гусеницами, не способными даже окуклиться, а не то, чтобы создать будущее.

На каждую гусеницу, которая жрет, жрет и жрет обязательно найдутся свои муравьи.