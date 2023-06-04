Экономика абсурда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Несколько дней назад мне попался очередной доклад, подготовленный для российского Вольного экономического общества знаменитым академиком Аганбегяном (Аганбегян А.Г. Россия: от стагнации к устойчивому социально-экономическому росту. Научные труды ВЭО России, том 237). Разумеется, можно только восхититься, что человек, находящийся в столь преклонном возрасте, прославившийся ещё в Брежневские времена, продолжает выпускать серьезные материалы. Это, конечно, хорошая новость. Плохая же новость состоит в том, что описываемое академиком состояние отечественной экономики иначе как катастрофическим не назовешь. Несколько раз на протяжении текста и сам автор срывается и характеризует происходящее как катастрофу, хотя в основном использует более осторожные эпитеты. Однако предоставим слово автору. Характеризуя эпоху реставрации капитализма академик подводит итог:

«За эти 30 лет Россия прошла три периода:

— первый — 1991–1999 гг. — трансформационный кризис со снижением экономики и реальных доходов населения в 1,8–1,9 раза, а инвестиций в основной капитал почти в 5 раз;

— второй период — 1999–2008 гг. — восстановительный подъем с увеличением ВВП в 1,9 раза, реальных доходов в 2,3 и инвестиций в 2,8 раза;

— третий период — 2009–2022 гг. — период кризисов и стагнаций, когда валовый продукт вырос на 8%, реальные доходы сократились, а инвестиции практически не выросли» (с. 312).

Как мы видим, несмотря на краткий период роста (совершенно случайно совпавший с подскоком мировых цен на продаваемые нашими компаниями энергоресурсы), страна пришла к стагнации, которая постепенно сводит на нет даже ограниченные достижения 2000-х годов. «И если экономика России в течение 30 лет практически «топталась на месте», то страны Европы увеличили ее в 1,5 раза, США — почти в 2 раза, постсоциалистические страны Европы — новые члены ЕС — в 2,5 раза, развивающиеся страны — в 3–5 раз, а Китай — в 7 раз. По уровню экономического развития Россия, занимающая в 80-е гг. ХХ века по объему ВВП второе место после США по паритету покупательной способности (ППС), переместилась в настоящее время на 6-е место после Китая, США, Индии, Японии и Германии, а по валютному рыночному курсу по отношению к доллару — на 10-е место, пропустив также вперед Великобританию, Францию, Италию и Канаду.

Соответственно, из 150 значимых стран по размеру ВВП на душу населения (показатель уровня экономического развития страны по ППС) занимает 40-е места, по рыночному курсу — 50-е места, а по уровню реальных доходов более низкие — 50–60-е места. Еще ниже опустилась Россия по важнейшему социально-экономическому показателю — ожидаемой продолжительности жизни, в том числе здоровой жизни — примерно 100-е место» (с. 314).

Но опять же, вспоминая известный анекдот, о жизни, похожей на зебру, «это была белая полоса». Потому что с началом пандемии ситуация стала резко ухудшаться, а затем российское начальство приняло решение проводить «специальную военную операцию на Украине». И даже если отрешиться от долгосрочных проблем, порожденных санкциями, прямая цена военных действий оказалась настолько тяжелой, что для восстановления уровня мирного времени потребуется не менее трех лет. Это, конечно, при условии, что не станет ещё хуже и военные действия закончатся относительно быстро. По оценке академика, «совокупный ущерб для России от СВО, включая смертность и ранения, составляет около 1 млрд долларов в день» (с. 317).

В день!

Правительство, разумеется, делает оптимистический прогноз «на несколько ближайших лет после конца СВО». Когда и как этот конец случится, нам, конечно, не сообщают, но так или иначе власти рассчитывают на средний прирост ВВП по 1,5–2,5% в год. «То есть возврат к стагнации», меланхолично констатирует академик (там же).

В чем же причины столь плачевного положения дел? Причем, заметим, данные статистики однозначно показывают, что началось всё это не 24 февраля 2022 года и не с эпидемии ковида, а гораздо раньше.

«Мы перешли, — жалуется Аганбегян, — не к развитой цивилизованной рыночной системе на основе частной собственности и социального государства, как многие предполагали, а к низкоэффективному и социально отсталому государственно-олигархическому капитализму с неразвитым рыночным хозяйством» (с. 323) .

Собственно на этом анализ выдающегося советского экономиста заканчивается, поскольку никаких системных объяснений произошедшему автор дать не в состоянии, а лишь сетует, что были допущены ошибки в проведении реформ. Как любят говорить, либеральные публицисты, свернули не туда. И разумеется, выход состоит в том, чтобы начать сначала радикальные рыночные реформы, провести масштабную приватизацию, раздробить крупные компании. Иными словами, наступить по второму разу ровно на те же самые грабли.

Проблемы, накопившиеся в экономике России, рассматриваются безо всякой связи с глобальными процессами, а мировой кризис 2008-10 годов, похоже, не произвел на автора ни малейшего впечатления. Мысль о том, что и в западных странах с рыночной экономикой и капитализмом в последние годы тоже было что-то не совсем в порядке, просто не приходит в голову автору. И дело тут, разумеется, не в возрасте. Я буду счастлив, если сумев дожить до столь же преклонных лет, что и уважаемый академик, останусь способен делать столь же основательную работу. Нет, проблема, к сожалению, в самом методе, в остающейся несмотря ни на что, вере во всесилие и неизменную эффективность рынка. Неколебимой вере, которую за годы застоя сформировали и усвоили эксперты брежневского призыва, а за ними и большая часть советской интеллектуальной элиты. Именно они, а вовсе не отставные агенты КГБ или бывшие партработники несут самую тяжелую моральную ответственность за ту катастрофу, в которой мы живем уже четвертое десятилетие подряд.