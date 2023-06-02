Патриотическое доверие

В 2014-15 годах, после того, как на Донбассе он возглавил вооруженное сопротивление украинским войскам, Игорь Стрелков мог претендовать на роль героя Русского мира. Это было серьезно. Но продолжения не последовало. Из-за позиции самого Стрелкова, постоянно заявлявшего, что пока Путин президент России, недопустимо выступать против него, недопустимо проявлять недоверие к высшей власти. Можно критиковать бояр, но не царя.

Позиция «Верим Верховному главнокомандующему» привела Стрелкова один раз к скатыванию в маргинальное состояние из крайне выгодной позиции одного из ключевых потенциальных игроков на политическом поле (правда, зато наверняка сохранила ему жизнь), но сейчас с тем же самым набором лозунгов ему и его «патриотам» не светит вообще ничего.

Путин перестал устраивать всех, кроме тех виртуальных и мифических персонажей, которые согласно отчетам ВЦИОМ на 80 процентов одобряют политику президента. Историю про хорошего царя и плохих бояр продать уже невозможно — это удавалось сделать в 2014 году на фантомных следах популярности Путина, подросшей за счет присоединения Крыма, но в 2023 году в неё может верить только полный кретин.

Начинается гонка «преемников» — теперь нужно продать себя, как единственного возможного сменщика. Для этого нужно быть узнаваемым и иметь в кармане хоть какой-то набор актуальных лозунгов. «Рассерженные патриоты» не имеют ничего кроме сугубо негативистских «не допустим революции». Это уже никому неинтересно кроме убитых на голову последователей НОД и Евгения Федорова.

В определенной мере «рассерженные» рискуют повторить, да что рискуют — уже повторяют — историю белогвардейских монархистов, которые оказались маргиналами даже в белом лагере, так как белые в массе своей никакой монархии и тем более с обанкротившимся Николаем II и его семейкой не хотели, а хотели Учредительное собрание. Парадоксальным образом монархисты были гораздо более весомо представлены в красном лагере, где в будущей красной империи они видели новый образ будущего, но без никчемной династии Романовых. Кстати, по этой причине египетские генералы в свое время были нейтральны или даже поддержали на первых порах революцию 2011 года, так как рассчитывали с ее помощью снести так же обанкротившийся клан Мубарака — а потом снести и революционеров. У египтян именно так и получилось, мы знаем.

В общем, позиция «рассерженных патриотов» уже сейчас полностью провальна и не имеет ни малейших перспектив. Для режима они чужие и враждебные, для противников режима они враждебны и неинтересны.

В этом плане Пригожин, который аккуратно переходит в позицию преемника, демонстрируя себя, как человека, способного на результат, выглядит куда как предпочтительнее Стрелкова и его «патриотов». Другой вопрос, что наиболее умным для Пригожина с его, мягко говоря, не самым лучшим бэкграундом, было бы занять место над схваткой и вместо личного продвижения продвигать кого-то другого, поддерживая его своим авторитетом, но, похоже, что никаких других нет. Приходится двигать себя.

А потому и его попытка может оказаться в итоге провальной, хотя и более успешной, чем у стрелковских «патриотов».