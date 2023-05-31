Новый правдоруб. Ещё о причинах прозрения Евгения Пригожина

Пригожин (который глава ЧВК «Вагнер») продолжает нести людям свет истины. Благо ресурсов для он накопил уже достаточно, благодарность от главнокомандующего (за взятие Бахмута-Артёмовска) получена и теперь можно свободно раздавать интервью, невзирая на лица.

Среди прочего, глава «музыкантов» неожиданно выяснил, что результаты, достигнутые в ходе не военных действий, прямо противоположны целям, которые тот же главнокомандующий провозглашал. Скажем, говорил командующий о демилитаризации Украины и, смотрите-ка, так вышло, что никакой демилитаризации не наблюдается, а наблюдается ровно противоположное: поставки вооружений идут, а украинская армия только крепнет (это, если что, не мои слова, это слова Пригожина, думаю, в данном вопросе ему верить можно).

Вообще-то это не первый раз официальные (или полуофициальные) цели сильно расходятся с результатами невойны. Достаточно вспомнить о противодействии расширению НАТО, которым так пугали россиян аж с 2014-го года (если не раньше): вы что, хотите НАТОвские корабли на Чёрном море!? А про Балтийское забыли? — Получите нового члена альянса, распишитесь. И ведь никакого особенного желания у Финляндии вступать до 2022-го не было, в прочем, об этом я уже писал.

С самого первого дня очень специальной операции несложно было заметить, что достигнуть провозглашенных главнокомандующим целей предлагаемыми методами едва ли возможно. Славный глава ЧВКистов, благо человек он явно не глупый, местами даже афористичный, вроде бы должен был об этом догадаться ещё в феврале прошлого года, почему-то, однако, не догадался. Могу даже сказать почему. Дело в том, что Евгений Пригожин был слишком занят, он зарабатывал деньги. Я напомню, аббревиатура ЧВК расшифровывается как «частная военная компания». Когда Пригожин говорит, что Россия должна стать ненадолго Северной Кореей – это довольно забавно: в Северной Корее его бы первым же делом бы и расстреляли, как завзятого эксплуататора. Пока государство способно было платить, поставлять боеприпасы, пока население российских тюрем охотно пополняло ряды «вагнеровцев» никакой нелояльности верховный ЧВКист не проявлял. Даже наоборот, он, например, во всё горло материл давно проявлявшего неумеренный скептицизм Стрелкова. Увы, ресурсы, в том числе и человеческие, не безграничны… Как только стало выясняться что, например, не особо-то хорошо, когда призывники уходят в ЧВК, а не пополняют ряды ВС РФ, критичность мышления у главы «музыкантов» тут же возросла (как и претензии на власть, но они и раньше подрастали потихоньку).

Говорить правду легко и приятно, но зарабатывать нашему новоиспеченному правдорубу всё-таки, видимо, было гораздо приятней.

P.S. Небольшое отступление не по теме, в одной из предыдущих колонок я упоминал, что в РФ запрещена продажа огнестрельного оружия, разумеется, имелось в виду оружие короткоствольное, приношу недоумевающим читателям извинения за корявость формулировки, которая, в прочем, сути дела, на мой взгляд, не меняет.