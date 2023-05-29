Азербайджану вернули советские границы

25 мая российский президент Владимир Путин добился мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которые враждуют с 1988-го года. Звучит, конечно, бредово: Путин – миротворец. Человек, из-за которого тысячи людей внутри России отправлены в тюрьмы по надуманным обвинениям, человек, который запустил маховик кровавой бойни между братскими народами. И тем не менее: азербайджанский наследный президент Ильхам Алиев и глава армянского правительства Никол Пашинян при посредничестве Путина договорились помириться. Главное условие мира: Армения признает советские границы Азербайджана. Это подразумевает, что Ереван должен прекратить всякую поддержку армянскому Нагорному Карабаху.

Когда еще продолжались осенью 2020-го крупномасштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, я написал для «Рабкора» колонку под названием «Сколько осталось Арцаху в Карабахе?». За нее меня раскритиковали отдельные особо рьяные армянские националисты. Им не понравилось то, что я предрек поражение Арцаху (армянское название Нагорно-Карабахской республики) и указал, какая именно причина приведет к этому: Арцах сгубила ставка на армянский национализм, которому противостоял достаточно условно, но все же интернациональный проект Азербайджана и Турции. Пока продолжались активные боевые действия, армяне Карабаха призывали на помощь исключительно армян. Тем самым дали Азербайджану в руки важный козырь, ведь в Баку говорили о том, что всего лишь возвращают свои земли, захваченные националистами-сепаратистами. Как мы знаем, чисто этнический армянский проект проиграл. Его даже не спасло вмешательство российских миротворцев.

Хотя армяне не потеряли осенью 2020-го года все свои территории в Нагорном Карабахе, они оказались в положении заложников. Их, возводившаяся более 20 лет оборонительная линия была прорвана, азербайджанские войска заняли ключевые высоты, откуда легко могут наносить артиллерийские удары по населенным пунктам армян. Кроме того, у армян нет денег, чтобы закупать новое оружие, нет желания массово умирать в новом масштабном вооруженном конфликте, а их главный союзник в лице Путина предал их, Путину важнее отношения с Анкарой, ведь она поможет вытащить его из болота вооруженных действий на Украине (а теперь и на территориях России в границах до 2014-го года) и дотащить до какого-нибудь «договорнячка». Суммируя, у армян не было шансов спасти ситуацию для себя в Нагорном Карабахе, сколько бы они не затягивали заключение мирного соглашения с Баку. О чем им периодически напоминал Азербайджан, нанося артиллерийские удары и проводя локальные наступательные действия.

Решение Пашиняна (было оно сделано под давлением Кремля или нет, неважно) договариваться с Алиевым – верное решение. В нынешних условиях – единственно верное. И в итоге приведет к тому, что Ереван будет все больше отворачиваться от Москвы в сторону Запада и даже Анкары. Логично – нынешние власти в Кремле неспособны кому-либо что-то гарантировать, даже собственной так называемой элите. Я даже не удивлюсь, что, например, Франция в итоге станет основным гарантом защиты прав армян, оставшихся жить в Нагорном Карабахе, а российские миротворцы останутся в регионе, чтобы играть роль охранников в супермаркете.

«После присоединения Карабаха к Азербайджану немного времени останется до того момента, когда Анкара и Баку договорятся о проведении референдума о воссоединении двух государств», – цитата из моей статьи на «Рабкоре» в октябре 2020-го года. Карабах почти присоединен, осталось уладить формальности и куда-то деть армян, которые не захотят жить в Карабахе под администрацией Баку. Победа Тайипа Реджепа Эрдогана на нынешних президентских выборах делает вероятность референдума о воссоединении Турции с Азербайджаном еще выше.