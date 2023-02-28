Бойня №24.02

Это поразительно с каким суицидальным упорством российские военнослужащие идут на гибель. Отправляются на смерть по приказу бездарных путинских генералов типа Рустама Мурадова. Теперь Белогоровка, Угледар, Марьинка – это все названия кладбищ, куда путинские генералы отправляют на верную смерть российских военнослужащих, а те покорно идут, понимая, что выполняют идиотский приказ.

О бездарности путинских генералов в последние полгода все активнее пишут патриотические Z-каналы в Телеграме. У них вдруг «открылись» глаза, когда тысячи российских военнослужащих уже погибли, пропали без вести или попали в плен, когда главный «успех» российской армии – это уничтожение гражданской инфраструктуры Украины. Когда оказалось, что российская армия способна после нескольких месяцев тяжелейших боев взять только полностью разрушенный поселок. Авторы указанных каналов даже решаются критиковать министра обороны Сергея Шойгу – но не президента Владимира Путина. Он остается неприкосновенным, главнокомандующий российской армии, стареющий диктатор, при котором российская армия превратилась в жалкое зрелище, и при котором Украина стала враждебным России государством.

У патриотических каналов продолжает работать всё та же порочная логика: царь хороший, а вот бояре вокруг него плохие – от них вся проблема в государстве Российском. При такой логике строить смелые предположения, что «турбопатриоты» могут инициировать мятеж против власти (такие предположения выстраивают порой в социальных сетях) – глупо. Такого рода «турбопатриоты» будут сидеть на месте до упора, пока царь будет жив или его не свергнут другие. Такого рода «турбопатриоты» будут покорно идти на убой, отправленные генералами мурадовыми, которых сами же и критиковали.

Кроме «турбопатритов», в гораздо большем числе, на убой отправляются мужики из нищих русских городов и сел, разрушенных режимами Бориса Ельцина и его наследника Владимира Путина: чтобы заработать, чтобы «побить хохла во имя Отечества». Потом, доехав до фронта или не доехав, эти мужики возмущаются дурью командования и отсутствием нормального снабжения. Повозмущаются-повозмущаются, видеообращение даже запишут, но потом покорно отправляются выполнять идиотские самоубийственные приказы.

В Тверскую область с начала нынешнего года еженедельно приходят по 10-15 гробов с телами или останками тел тех, кто погиб при проведении путинской специальной военной операции (СВО), цели которой до сих пор не ясны. До начала нынешнего года случаи гибели уроженцев Тверской области в зоне СВО были – один в неделю, не более пяти в месяц. Очень много трупов прибывает в настоящее время из-под Артемовска (Бахмута) – в том числе тела тех, кто записался в так называемую ЧВК «Вагнер», находясь в тюрьме. Много трупов убывает из Бахмута (Артемовска) и в сторону областей Украины – гибнут такие же мужики, как и с российской стороны: не демоны из НАТО, не шайтаны из ИГИЛ (запрещенной в России), а просто такие же мужики из таких сел и обнищавших малых городов. Взаимоубой постсоветских людей – результат развала СССР, отказа от социалистических ценностей во имя дичайших форм капитализма. Безусловно, и режим украинского президента Владимира Зеленского виновен в нынешнем кровопролитии – напомню, что Зеленский победил на президентских выборах в 2019-м году, в первую очередь, потому, что обещал закончить войну на Донбассе. Он не закончил. Он создал условия, чтобы его коллега Путин разделил постсоветскую историю на до 24 февраля и после.

Логическим итогом, наилучшим вариантом итога нынешней бойни должна быть кардинальная смена политических режимов и в Москве, и в Киеве. Если в одной столице режим сменится, а в другой останется прежним – то будет новая бессмысленная и беспощадная бойня братских народов. Если режимы устоят там, и там… вы это можете видеть сейчас.