Идеологическая пустота путинизма

Российские военнослужащие на Украине все чаще используют советскую символику. Подчеркиваю: военнослужащие российской регулярной армии, а не военнослужащие народных милиций Луганской и Донецкой республик, для которых использование советской символики является достаточно обыденным делом с 2014-го года. Шевроны с советскими флагами появились на униформе российских солдат, советские флаги на российской технике, маркированной Z или V.

В украинских городах, занятых российской армией или подразделениями Росгвардии, восстанавливают памятники Владимиру Ленину, которые были снесены украинскими властями после начала декоммунизации в 2014-м году. О чем с воодушевлением сообщает, например, такой монархический и антикоммунистический ресурс как «Царьград». «Бабушка с советским красным флагом» стала одним из символов проводимой Кремлем на Украине с 24 февраля специальной военной операции, которую в России законодательно запрещено называть войной.

При этом Кремль толком до сих пор не может сформулировать: зачем проводится специальная операция, каковы должны быть ее итоговые цели, к чему должна спецоперация привести? После того, как в течение нескольких дней в конце февраля не был занят российскими войсками и подразделениями Росгвардии Киев, не был захвачен и не сбежал из Киева украинский президент Владимир Зеленский, наступила поразительная идеологическая пустота спецоперации. В начале-то было очевидно – надо просто быстро свергнуть «шайку наркоманов и нацистов» в Киеве и установить свою власть. По крайней мере, это было очевидно для всякого, кто глядел на продвижение российских военных колонн. Такие же выводы можно было сделать из заявлений российского президента Владимира Путина и его пропагандистов.

К концу марта российской оборонное ведомство объявило, что цель спецоперации исключительно в «освобождении Донбасса». Но и это не вносит ясности: а зачем? Разве «шайка нацистов и наркоманов» является угрозой только для жителей Луганской и Донецкой республик, признанных Кремлем 22 февраля нынешнего года? А что тогда будет с занятой российской армией Херсонской областью? Зачем там восстанавливают памятники Ленину и вывешивают над административными зданиями советские и российские флаги?

Спецоперация показала абсолютную идеологическую пустоту путинизма. За 22 года путинизма (напомню, Путин стал официальным президентом страны 7 мая 2000 года) в России не было четко сформулировано, зачем и для чего существует этот политический режим. В критические моменты или важные символические моменты сам Путин обращался неоднократно, то к русскому национализму, то к советскому наследию. Напомню, что в 2020 году Путин заявил, что величайшей катастрофой XX века является распад Советского Союза. Параллельно он многократно обвинял Владимира Ленина и большевиков, создателей советской государственности, в том, что они наворотили массу проблем, которые Россия вынуждена разрешать до сих пор. И сейчас путинские пропагандисты, напомню, радуются, словно лягушки новому аквариуму, возвращению памятников Ленину в Херсонской области и «бабушке с красным советским флагом». Параллельно для проведения парада 9 мая на Красной площади был задрапирован Мавзолей Ленина, а в некоторых крупных городах местные ура-путинские власти задрапировали под День Победы памятники Ленину на центральных площадях.

И мне думается, это свидетельство не идеологической каши в головах у Путина и последователей его культа. Это свидетельство – полной идейной пустоты в их головах. Их просто устраивает тот уровень потребления – кормления, коррупции, паразитизма, – которые предоставляет им, включая действующего российского президента, путинский режим. Они же совсем не собираются созидать что-то грандиозное в общественных и исторических масштабах. И спецоперация для них – это не что-то исторически важное. Ну вот начали, думали сейчас быстро всех разгоним и победим, что-то шеф грозное ляпнул, сейчас некоторые думают, будто что-то как-то идет не по плану, но мы им ответим, что нет, всё по плану, выкрутимся… И давайте-ка просто всё задрапируем красными флагами и советской символикой, пока не поняли, что делать с этой спецоперацией.

И вот Кремль и его пропаганда затягивают красным кумачом и псевдосоветскостью свою спецоперацию, потому что не понимают, как с ней справится – она ведь с самого начала идет по своей логике, а не по логике ее зачинателей. И логика эта указывает, что итог будет весьма мрачным – в первую очередь, для тех, кто развязал очередной «кровавый блудняк» на постсоветском пространстве.