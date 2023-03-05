“Морализаторы” с большой дороги

Последнее время сильно раздражает лицемерное морализаторство “коллективного Запада”.

Мол, не боретесь вы, дорогие россияне, с кровавым путинским режимом, развязавшим войну.

Хочется кое-что спросить у евробюрократов. А не вы ли ручкались с “кровавым диктатором” на саммитах в те минуты, когда наших товарищей избивали на митингах, арестовывали, сажали в тюрьмы, калечили и убивали? Или он стал тираном и диктатором вчера? Вы же тогда неизменно “выражали озабоченность”.

И не только ручкались!

Швеция, например, поставляла РФ все предыдущие годы камеры слежения за лицами “дорогих россиян”, Финляндия — электрошокеры для них же, Германия — автозаки и каски. Бизнес — ничего личного!

Меня это нисколько не удивляет, в этом был ваш классовый интерес. И солидарность буржуазии. Как, например, ввод российских войск в составе ОДКБ и жестокое подавление восстания рабочих в Казахстане в январе 2022 года, которое Европа и США не только не осудили, а даже аккуратно поддержали. Интервенция ОДКБ в Казахстан, где значительная доля собственности в руках иностранного капитала — правильно, хорошо и законно, а война в Украине с февраля 2022 года это уже агрессия.

А президент Франции Макрон уже договорился до того, что Европа, оказывается, даже и не хочет свержения Путина. Им нужен разгромленный и ослабленный президент РФ, униженный, прошедший “воспитательную школу”. Не более того. И это неудивительно и понятно. Тем более, вам нужна вечная “новая мировая угроза”, чтобы умело использовать её в решении своих внешне и внутриполитических задач, стращать ею свои парламенты для очередных военных бюджетов. Ну, а судьбы нескольких сотен российских политических заключённых вас и раньше не сильно заботили.

А то вдруг к власти в России придут какие-то независимые силы, или чего хуже для вас, левые, социалисты и коммунисты. Они же поставят на повестку дня вопрос о соб-ствен-нос-ти! Об отмене итогов грабительской “приватизации”, послужившей основой для формирования нынешнего политического режима в России.

Такой хоккей нам (то есть, им!) точно не нужен.